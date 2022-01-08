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Audi ve Porsche, F1'e girmeye hazırlanıyor

Ekleyen:
, Şef Editör

Carmagazine.co.uk'ye göre, Audi ve Porsche'nin 2026'dan itibaren Formula 1'e gireceği neredeyse kesinleşti.

Audi ve Porsche, F1'e girmeye hazırlanıyor

Audi ve Porsche'nin yeni motorlara geçilecek 2026'dan itibaren Formula 1'e geçeceği bir süredir konuşuluyordu ve carmagazine.co.uk, F1'e geçişin artık neredeyse kesin olduğunu ve sadece yönetim kurulu onayı gerektiğini iddia etti.

Habere göre Audi'nin McLaren'ın motor sporları departmanıyla ortaklık kurarak F1'e dahil olması ve aynı zamanda Woking'in otomotiv kolunun devralınması planlanıyor.

Şu anda resmi bir satın alım işlemi gerçekleşmiş değil ancak iki tarafı avukatları, olası bir anlaşmayı görüşmeye başlamış durumdalar.

Habere göre McLaren'ın sahipleri, zarar eden markayı satmaya istekliler.

İddiaya göre Audi, McLaren'ın otomotiv ve motor sporları departmanları için 1 milyar sterlin değerinde bir teklif veriyor. Daha önce BMW'nin McLaren'ı satın alacağı iddiaları vardı ancak bu konudaki görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.

Başlangıçta Volkswagen Grubu'na ait Audi ve Porsche'nin tam teşekküllü bir fabrika takımı olarak F1'e gireceği iddia edilmişti. Ancak haberde, motor üreticisi olarak spora girmeye karar verdikleri yazıldı.

Audi, belirtildiği gibi, McLaren'a motor tedarik etmeye odaklanacak. 

Porsche'nin ise Red Bull ile ortaklık kurmak için görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor. Alman üretici, Honda ile mevcut işbirliği dönemi sona erdiğinde, Red Bull'un motor departmanına önderlik edebilir.

Taraflar bir anlaşmaya varamazlarsa, Volkswagen Grubu'nun birden fazla alternatifi olacak. İddiaya göre Audi'nin Williams'la, Porsche'nin de AlphaTauri hatta Haas ile spora girme ihtimali var.

Porsche logo

Porsche logo

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

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