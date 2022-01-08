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Formula 1 Haberler

Windsor: "Mercedes, Abu Dhabi GP'nin tekrar başlayacağını düşünmediği için pit yapmadı"

Ekleyen:
, Şef Editör

F1 gazetecisi Peter Windsor, Mercedes'in Abu Dhabi GP'nin son anlarında Lewis Hamilton'ı, yarışın tekrar başlayacağına inanmadıkları için pite almadığını iddia etti.

Windsor: "Mercedes, Abu Dhabi GP'nin tekrar başlayacağını düşünmediği için pit yapmadı"

Mercedes, Aralık ayında gerçekleştirilen Abu Dhabi GP'nin son anlarında piste güvenlik aracı girmesine rağmen Lewis Hamilton'ı pite almamıştı.

Max Verstappen ise pite girip, son anlar için yeni lastikler taktı. Bitime bir tur kala yarış tekrar başlayınca da Hollandalı pilot, Hamilton'ı kolayca geçerek zafere ulaştı.

Mercedes pist üstü konumlarını kaybetmemek adına pit stop yapmaya sıcak bakmamıştı ve bu durum taraftarların tepkisini çekti.

F1 gazetecisi Peter Windsor'a göre bunun temel sebebi, Mercedes'in yarışın tekrar başlayacağını düşünmemesiydi. 

Windsor, YouTube'daki analizinde şöyle dedi: "Yeni lastikler için pite girmiş olsalardı, muhtemelen dünya şampiyonluğunu kazanırlardı."

"Mercedes'in bunu yapmamasının nedeni, kuralların buna değmeyeceğini göstermesiydi. Güvenlik aracının içeri girip, yarışın bitime bir tur kala devam etmesinin mümkün olduğunu düşünmediler."

"Hal böyle olunca hiçbir anlamı olmayacaktı. Buna dayanarak Mercedes, Hamilton'ı dışarıda bırakma kararı aldı."

"Pist üstü pozisyonu çok önemliydi ve Hamilton içeri girseydi, Verstappen dışarıda kalacaktı. Yarış güvenlik aracının altında bitseydi, Verstappen kazanırdı. Bir pit stop bu nedenle çeşitli riskler içeriyordu."

"Bence hâlâ analiz edilmesi zor bir durum. Neresinden bakarsanız bakın, Mercedes'in ne olacağını tahmin etmesi imkansızdı." 

The Safety Car Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521, the rest of the field

The Safety Car Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521, the rest of the field

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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