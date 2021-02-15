McLaren, 2021 aracında Mercedes logosuna sahip olmayacak

Takım, yeni aracı MCL35M'i pazartesi akşamı Woking fabrikasında tanıttığında, yeni renk düzenindeki dikkat çekici eksikliklerin başında, Mercedes'in üç köşeli logosunun herhangi bir yerde bulunmaması geliyordu.

Logo ayrıca Daniel Ricciardo ve Lando Norris'in tulumlarında veya kilit takım personelinin takım kıyafetinde yer almıyor.

Takımların motor tedarikçisinin logosuna sahip olmaması biraz alışılmadık bir durum olarak görünse de, McLaren bu yokluğun Mercedes ile saf bir müşteri ilişkisine sahip olmalarından kaynaklandığını ve anlaşmanın bir pazarlama amacı taşımadığını açıkladı.

Mercedes müşterilerinden birisi olmasına rağmen Racing Point de benzer şekilde herhangi bir Mercedes logosuna sahip değil.

Williams tarafında ise durum biraz daha farklı. Araç üzerinde herhangi bir logo olmamasına rağmen, Mercedes genç sürücü programı üyeleri George Russell'ın ve takım arkadaşı Nicholas Latifi'nin yarış tulumlarında Mercedes logosu yer alıyor.

McLaren MCL35M Fotoğraf: McLaren McLaren MCL35M Fotoğraf: McLaren

Bu, Mercedes'in F1 ekipleriyle yaptığı müşteri motoru anlaşmalarının, takımlara, F1 araçlarında şirketin logosunu öne çıkarma şartı koşmadığını ve her F1 üreticisinin bu konuda kendi politikası olduğunu ortaya koyuyor.

Geçen yılki McLaren'ın motor kapağında ve sürücü tulumlarında Renault adı yer alıyordu.

McLaren, bu sezon Mercedes motoruna geçerek rekabet seviyesi anlamında önemli bir adım atmayı hedefliyor.

Takım patronu Andreas Seidl, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bir takım olarak oraya ulaştığımız zaman, Mercedes güç ünitesinin gelecekte tekrar yarış kazanmamıza yardımcı olabileceğine kesinlikle ama kesinlikle inanıyoruz."

“Ancak, kendimize odaklanmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Takım olarak gitmemiz gereken uzun bir yol var, fakat son iki yılda kaydettiğimiz ilerlemeden memnunuz."

"Aynı zamanda, yarış galibiyetleri için savaşmadan önce altyapı ve takım anlamında hâlâ yerine getirmemiz gereken pek çok şey var." dedi.