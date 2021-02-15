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Formula 1 / Son dakika

Norris, COVID-19 geçirdikten sonra ‘tamamen iyileşti’

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Norris, COVID-19 geçirdikten sonra ‘tamamen iyileşti’
Ekleyen:
, Grand prix editor

Geçtiğimiz ay Dubai'de COVID-19'a yakalanan ve birkaç hafta boyunca ‘’çok bitkin’’ hisseden McLaren Formula 1 pilotu Lando Norris, an itibariyle tamamen iyileştiğini söyledi.

Norris, Ocak ayının başlarında COVID-19 pozitif test edildiğini söylemişti. İngiliz pilot, virüsü, planladığı antrenman kampının öncesinde Dubai’de kaptığını, bunun sonucunda da Birleşik Krallık’a dönmeden 10 gün boyunca izolasyonda olduğunu belirtmişti.

Norris, 2020 sezonu sırasında virüsü kapan Sergio Perez, Lance Stroll ve Lewis Hamilton’ın ardından virüse yakalanan dördüncü F1 pilotu olmuştu. Daha sonrasında ise Charles Leclerc ve Pierre Gasly de virüse yakalanan isimler arasında yer almıştı.

COVID-19’un etkisi, vakadan vakaya göre değişiyor. Aston Martin’in sürücüsü Stroll, geçen sezon ‘’iyileşmenin çok da kolay olmadığını’’ söylemişti. Hamilton ise virüsten dolayı dört kilo kaybetmişti.

Autosport/Motorsport.com tarafından COVID-19’un onu nasıl etkilediği sorulduğunda Norris, iyimser konuştu ve yeni sezon için yaptığı hazırlıkları çok büyük bir şekilde etkilemediğini söyledi.

Norris'in açıklamaları şu şekilde: ‘’Neyse ki COVID benim için çok kötü değildi.’’

‘’Sadece başlarda birkaç gün koku ve tat alamadım, birkaç hafta boyunca ise çok yorgun ve bitkin hissettim.’’

‘’O zamandan beri, neredeyse tamamen iyileştim, her şey normale döndü. Bunun beni çok fazla etkilediğini söyleyemem, sadece biraz antrenmanlarımı etkiledi.’’

‘’Dışarıya çıkmam yasaktı, pencerem yoktu. Odamda sadece basit egzersizler yapmalıydım, kardiyo, koşu veya bisiklet değil. Sadece odamda yapabileceğim şeyleri yaptım.’’

 

‘’Hepsi buydu. Onun dışında, o zamandan beri, her şey biraz normale döndü, Birleşik Krallık’daki evimde, bisikletimde, koşu bandımdayım, bütün rutin şeyleri yapıyorum, boyun egzersizleri yapıyorum ve sadece işleri eski haline döndürüyorum.’’

‘’Ancak bunun dışında, iyiyim.’’

Norris geçen hafta, hızını geri kazanmayı sağlayacak özel F3 testiyle birlikte pistlere döndü. Önümüzdeki günlerde de Silverstone’daki denemede, yeni McLaren MCL35M aracıyla sürüş yapacak.

İngiliz pilotun geçen yıl, McLaren’da geçirdiği ikinci sezonunda, Woking merkezli takımın Takımlar Şampiyonası’nda üçüncü olmasına yardımcı olurken görmüştük. Norris aynı zamanda 2020 sezonunda F1 kariyerinin ilk podyumunu da almıştı.

Norris yeni sezona girerken, tecrübelerinden ve geçen sezonki üçüncülüklerinden dolayı daha özgüvenli hissettiğini açıkladı.

İngiliz pilot, ’’Sadece kendime biraz daha güveniyorum.’’

‘’Bu sezona, kış testine ve ilk yarışa gerçekten ne istediğimi ve mühendislerimden ne istediğimi bilerek girebilirim.’'

‘’Biz ekip olarak, aramızda biraz daha fazla uyumla çalışıyoruz ve bu benim de ekibimizin de performansını arttırıyor.’’ dedi.

Çeviri: Betim Aker

Daniel Ricciardo, Lando Norris, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, Lando Norris, McLaren MCL35M
1/1

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren, 2021 aracında Mercedes logosuna sahip olmayacak

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lando Norris
Takımlar McLaren
Editör Luke Smith

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