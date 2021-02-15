Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
38 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
79 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
96 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
110 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
117 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
131 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
135 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
152 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
166 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
194 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
201 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
208 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
222 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
226 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
236 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
250 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
257 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
264 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
278 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
292 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
299 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Kural sınırlamalarına rağmen yeni McLaren, "taze fikirlere" sahip olacak

paylaşım
yorumlar
Kural sınırlamalarına rağmen yeni McLaren, "taze fikirlere" sahip olacak
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

McLaren, Formula 1'in 2021 kurallarının getirdiği onaylama limitlerine rağmen, yeni F1 aracı olan MCL35M'de "taze fikirler" yer aldığını açıkladı.

Woking merkezli takım, Mercedes motoruna sahip olan yeni aracını Pazartesi gecesi yapılan dijital bir lansmanla tanıttı.

Aracın belirli özellikleri, geçen seneki araçtan alıntılanmış olsa da, yeni Mercedes motorunu araca yerleştirmek ve yeni aero kurallarına aracı uydurmak için şasi üzerinde bir takım detaylı güncellemeler yapıldı.

Her ne kadar takımın kış boyunca ana odağı Mercedes güç ünitesini yerleştirmek olmuş olsa da teknik direktör James Key, aracın aerodinamik performansını da geliştirmek için kendi dizayn takımının oldukça fazla çalıştığını, geçtiğimiz senenin ikinci yarısında tanıtılan burun konseptinden daha fazla kazanç elde etmelerini beklediklerini söyledi.

Key'in açıklamaları şu şekilde: "Aerodinami kısmında bir hızlanma oldu. Herhangi bir kural değişikliği zaten başka alanlarda yeni bir fırsat oluşturuyor, bu nedenle araç biraz daha farklı duruyor."

"Bu alanda taze fikirlere sahibiz. Aracın ön kısmında, kurallar çerçevesinde baktığımızda, pek bir şey değiştirmedik ancak bu alanlarda da aradığımız güncellemeler bulunmakta. Ve bu da sezona doğru ilerlediğimizde devam edecek."

"Bence kural değişikliklerine adapte olmayı ve devam etmeyi düşünmek biraz saflık olurdu. Kesinlikle herkes sonuna kadar zorlayacaktır, bu nedenle biz de aynısını yaptığımızdan emin olmak istedik."

Key, McLaren'in Mercedes motorunu yerleştirmek konusunda yaptığı işin oldukça büyük çaplı bir iş olduğunu, özellikle güç ünitelerinin düzeninde ayrık türbinde ve kompresörde Renault ve Mercedes arasındaki tasarım farkının kendileri için büyük bir zorluk yarattığını anlattı.

 

"Tüm motor montajları oldukça farklıdırlar. Güç ünitelerinin nasıl hazırlandıkları konusunda tek bir çözüm yoktur, veya aracın mimarisini etkileyecek belirli önemli parçaların boyutları konusunda."

"Bu yüzden bizim de homologasyon sürecine, motor montajıyla alakalı olarak değiştirilmemesi gereken şeyleri değiştirmeyerek saygı duymamız gerekiyordu."

"Ancak şurası net ki homologasyona uğrayan parçalarda yapamamız gereken değişiklikler, şasiyi değiştirmemize yardımcı oldu, ki bu da yeni motor ile beraber ve paketleme nedeniyle vites kutusundaki enerji deposu parçaları için oldukça önemliydi." 

"Bu resmen bize ekstra bir boyut kattı, ki bu da tamamen özgür olduğunuzda yapabileceklerinize göre biraz daha yetersiz bir bakış açısı kazandırdı. Ancak ben bunun oldukça büyük bir taviz olduğunu düşünmüyorum."

Yapılan işin büyüklüğüne rağmen Key, Mercedes'in düzeninin ne kadar iyi düşünülerek yapıldığı konusunda etkilendiğini söyledi.

Key, "Bence Mercedes'in montajı kesinlikle ekstra titiz oldu, detaya verilen önemin ne kadar büyük olduğunu görebilirdiniz."

"Bu yüzden bu alanda oldukça net bir pakete sahipler. Ve bu da bize ekstra birkaç artı kazandırdı. Aynı zamanda, başka bir şekilde ayarlama yapmamızın gerektiği farklı alanlarda da ekstra bir ihtiyaç ortaya çıktı." dedi.

McLaren MCL35M

McLaren MCL35M
1/8

Fotoğraf: McLaren Racing

.

McLaren MCL35M

McLaren MCL35M
2/8

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL35M

McLaren MCL35M
3/8

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL35M

McLaren MCL35M
4/8

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL35M

McLaren MCL35M
5/8

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL35M

McLaren MCL35M
6/8

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL35M

McLaren MCL35M
7/8

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren MCL35M

McLaren MCL35M
8/8

Fotoğraf: McLaren Racing

McLaren, MCL35M'i ilk kez salı günü Silverstone'da piste çıkaracak!

Önceki haber

McLaren, MCL35M'i ilk kez salı günü Silverstone'da piste çıkaracak!

Sonraki haber

McLaren, 2021 aracında Mercedes logosuna sahip olmayacak

McLaren, 2021 aracında Mercedes logosuna sahip olmayacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar McLaren
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar

1
Formula 1

McLaren, 2021 F1 aracı MCL35M'i tanıttı!

1s
2
Formula 1

Kural sınırlamalarına rağmen yeni McLaren, "taze fikirlere" sahip olacak

48 dk
3
Formula 1

McLaren, 2021 aracında Mercedes logosuna sahip olmayacak

33 dk
4
Formula 1

McLaren, MCL35M'i ilk kez salı günü Silverstone'da piste çıkaracak!

1s
5
Formula 1

MCL35M, 2021 F1 sezonunun en farklı aracı olacak

9s
Son Haberler
Norris, COVID-19 geçirdikten sonra ‘tamamen iyileşti’
F1

Norris, COVID-19 geçirdikten sonra ‘tamamen iyileşti’

8dk
McLaren, 2021 aracında Mercedes logosuna sahip olmayacak
F1

McLaren, 2021 aracında Mercedes logosuna sahip olmayacak

33dk
Kural sınırlamalarına rağmen yeni McLaren, "taze fikirlere" sahip olacak
F1

Kural sınırlamalarına rağmen yeni McLaren, "taze fikirlere" sahip olacak

48dk
McLaren, MCL35M'i ilk kez salı günü Silverstone'da piste çıkaracak!
F1

McLaren, MCL35M'i ilk kez salı günü Silverstone'da piste çıkaracak!

1s
McLaren, 2021 F1 aracı MCL35M'i tanıttı!
F1

McLaren, 2021 F1 aracı MCL35M'i tanıttı!

1s
Son Videolar
Canlı izle: 2021 McLaren MCL35M lansmanı 00:00
Formula 1
2s

Canlı izle: 2021 McLaren MCL35M lansmanı

AlphaTauri, AT02'yi ilk kez çalıştırdı 01:11
Formula 1
4s

AlphaTauri, AT02'yi ilk kez çalıştırdı

Ferrari SF21'in motoru çalıştırıldı 01:01
Formula 1
14 Şub 2021

Ferrari SF21'in motoru çalıştırıldı

Why Crypto Fan Tokens Are Coming To F1 in 2021 04:17
Formula 1
12 Şub 2021

Why Crypto Fan Tokens Are Coming To F1 in 2021

DÜNYA TERSİNE DÖNDÜ BU NASIL SIRALAMA!? - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 26 30:26
Formula 1
7 Şub 2021

DÜNYA TERSİNE DÖNDÜ BU NASIL SIRALAMA!? - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 26

Jonathan Noble More from
Jonathan Noble
McLaren, 2021 aracında Mercedes logosuna sahip olmayacak
Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2021 aracında Mercedes logosuna sahip olmayacak

Red Bull, 2022'de kullanacağı motora kendi adını verecek!
Formula 1 / Son dakika

Red Bull, 2022'de kullanacağı motora kendi adını verecek!

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1 / Analiz

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

More from
McLaren
Norris, COVID-19 geçirdikten sonra ‘tamamen iyileşti’
Formula 1 / Son dakika

Norris, COVID-19 geçirdikten sonra ‘tamamen iyileşti’

McLaren, MCL35M'i ilk kez salı günü Silverstone'da piste çıkaracak!
Formula 1 / Son dakika

McLaren, MCL35M'i ilk kez salı günü Silverstone'da piste çıkaracak!

McLaren, 2021 F1 aracı MCL35M'i tanıttı!
Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2021 F1 aracı MCL35M'i tanıttı!

Çok Okunanlar Bugün

McLaren, 2021 F1 aracı MCL35M'i tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2021 F1 aracı MCL35M'i tanıttı!

Kural sınırlamalarına rağmen yeni McLaren, "taze fikirlere" sahip olacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kural sınırlamalarına rağmen yeni McLaren, "taze fikirlere" sahip olacak

McLaren, 2021 aracında Mercedes logosuna sahip olmayacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2021 aracında Mercedes logosuna sahip olmayacak

F1'deki performans farklılıkları, 2022 motorunun dondurulmasına rağmen azaltılacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1'deki performans farklılıkları, 2022 motorunun dondurulmasına rağmen azaltılacak

Resmi: Red Bull, 2021 sonrasında Honda'nın F1 motor projesini devralacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Red Bull, 2021 sonrasında Honda'nın F1 motor projesini devralacak!

Verstappen, Porsche GT2 RS'ini satıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Porsche GT2 RS'ini satıyor

Szafnauer: "Vettel'i eski araçlarla piste çıkaramayız çünkü motorumuz yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Szafnauer: "Vettel'i eski araçlarla piste çıkaramayız çünkü motorumuz yok"

MCL35M, 2021 F1 sezonunun en farklı aracı olacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

MCL35M, 2021 F1 sezonunun en farklı aracı olacak

Son Haberler

Norris, COVID-19 geçirdikten sonra ‘tamamen iyileşti’
F1 Formula 1 / Son dakika

Norris, COVID-19 geçirdikten sonra ‘tamamen iyileşti’

McLaren, 2021 aracında Mercedes logosuna sahip olmayacak
F1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2021 aracında Mercedes logosuna sahip olmayacak

Kural sınırlamalarına rağmen yeni McLaren, "taze fikirlere" sahip olacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Kural sınırlamalarına rağmen yeni McLaren, "taze fikirlere" sahip olacak

McLaren, MCL35M'i ilk kez salı günü Silverstone'da piste çıkaracak!
F1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, MCL35M'i ilk kez salı günü Silverstone'da piste çıkaracak!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.