Kural sınırlamalarına rağmen yeni McLaren, "taze fikirlere" sahip olacak

Woking merkezli takım, Mercedes motoruna sahip olan yeni aracını Pazartesi gecesi yapılan dijital bir lansmanla tanıttı.

Aracın belirli özellikleri, geçen seneki araçtan alıntılanmış olsa da, yeni Mercedes motorunu araca yerleştirmek ve yeni aero kurallarına aracı uydurmak için şasi üzerinde bir takım detaylı güncellemeler yapıldı.

Her ne kadar takımın kış boyunca ana odağı Mercedes güç ünitesini yerleştirmek olmuş olsa da teknik direktör James Key, aracın aerodinamik performansını da geliştirmek için kendi dizayn takımının oldukça fazla çalıştığını, geçtiğimiz senenin ikinci yarısında tanıtılan burun konseptinden daha fazla kazanç elde etmelerini beklediklerini söyledi.

Key'in açıklamaları şu şekilde: "Aerodinami kısmında bir hızlanma oldu. Herhangi bir kural değişikliği zaten başka alanlarda yeni bir fırsat oluşturuyor, bu nedenle araç biraz daha farklı duruyor."

"Bu alanda taze fikirlere sahibiz. Aracın ön kısmında, kurallar çerçevesinde baktığımızda, pek bir şey değiştirmedik ancak bu alanlarda da aradığımız güncellemeler bulunmakta. Ve bu da sezona doğru ilerlediğimizde devam edecek."

"Bence kural değişikliklerine adapte olmayı ve devam etmeyi düşünmek biraz saflık olurdu. Kesinlikle herkes sonuna kadar zorlayacaktır, bu nedenle biz de aynısını yaptığımızdan emin olmak istedik."

Key, McLaren'in Mercedes motorunu yerleştirmek konusunda yaptığı işin oldukça büyük çaplı bir iş olduğunu, özellikle güç ünitelerinin düzeninde ayrık türbinde ve kompresörde Renault ve Mercedes arasındaki tasarım farkının kendileri için büyük bir zorluk yarattığını anlattı.

"Tüm motor montajları oldukça farklıdırlar. Güç ünitelerinin nasıl hazırlandıkları konusunda tek bir çözüm yoktur, veya aracın mimarisini etkileyecek belirli önemli parçaların boyutları konusunda."

"Bu yüzden bizim de homologasyon sürecine, motor montajıyla alakalı olarak değiştirilmemesi gereken şeyleri değiştirmeyerek saygı duymamız gerekiyordu."

"Ancak şurası net ki homologasyona uğrayan parçalarda yapamamız gereken değişiklikler, şasiyi değiştirmemize yardımcı oldu, ki bu da yeni motor ile beraber ve paketleme nedeniyle vites kutusundaki enerji deposu parçaları için oldukça önemliydi."

"Bu resmen bize ekstra bir boyut kattı, ki bu da tamamen özgür olduğunuzda yapabileceklerinize göre biraz daha yetersiz bir bakış açısı kazandırdı. Ancak ben bunun oldukça büyük bir taviz olduğunu düşünmüyorum."

Yapılan işin büyüklüğüne rağmen Key, Mercedes'in düzeninin ne kadar iyi düşünülerek yapıldığı konusunda etkilendiğini söyledi.

Key, "Bence Mercedes'in montajı kesinlikle ekstra titiz oldu, detaya verilen önemin ne kadar büyük olduğunu görebilirdiniz."

"Bu yüzden bu alanda oldukça net bir pakete sahipler. Ve bu da bize ekstra birkaç artı kazandırdı. Aynı zamanda, başka bir şekilde ayarlama yapmamızın gerektiği farklı alanlarda da ekstra bir ihtiyaç ortaya çıktı." dedi.