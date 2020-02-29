Marko: "Şampiyonluk hedefimize bir adım daha yaklaştık"

Barcelona'da gerçekleştirilen testlerin en etkileyici takımı Mercedes'ti ve Alman ekip bir kez daha ön grubun lideriymiş görüntüsü çizdi.

Ancak Red Bull da son yıllara kıyasla çok daha iyi bir test dönemi geçirirken, Ferrari'nin de hız sakladığı yorumları yapılıyor.

Helmut Marko, 2020 için hedeflerinin şampiyonluk olduğunu yineledi ve testlerin ardından bu hedefe bir adım daha yaklaştıklarını dile getirdi.

Marko, "Araç önceden beklediğimiz ve umduğumuz şeyi yaptı. Bu nedenle sezona olumlu bir hisle başlıyoruz. Max Verstappen'i şimdiye kadarki en genç dünya şampiyonu yapma hedefimize bir adım daha yaklaştık."

"Avustralya'da galibiyet için Mercedes ile savaşabileceğimizi düşünüyorum."

"Test yaparken herkes kartlarını kendisinde tutuyor. Ama her ne olursa olsun önceki yıllara göre çok daha hazırlıklıyız."

"Ayrıca bu konuda Honda'ya da güveniyoruz. Zaten dayanıklılar. Geçen yıl sadece 500 kilometre mesafe tamamlayabildiğimiz tezgah testinde, 5.000 kilometreyi bulduk."

"Ama en önemlisi Honda, beygir gücü açısından büyük bir adım daha attı. Bu nedenle motor Mercedes ve Ferrari'yle eşdeğer. Bu da sıralama performansını daha iyi hale getirmeli." dedi.