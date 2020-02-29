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Formula 1 / Barcelona Şubat testi II / Son dakika

Marko: "Şampiyonluk hedefimize bir adım daha yaklaştık"

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Marko: "Şampiyonluk hedefimize bir adım daha yaklaştık"
Ekleyen:
, Writer
Çeviren: İnci Beğen , Editör
29 Şub 2020 19:42

Helmut Marko, Barcelona'daki Formula 1 kış testlerinin çok iyi geçtiğini ve şampiyonluk hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını dile getirdi.

Barcelona'da gerçekleştirilen testlerin en etkileyici takımı Mercedes'ti ve Alman ekip bir kez daha ön grubun lideriymiş görüntüsü çizdi.

Ancak Red Bull da son yıllara kıyasla çok daha iyi bir test dönemi geçirirken, Ferrari'nin de hız sakladığı yorumları yapılıyor.

Helmut Marko, 2020 için hedeflerinin şampiyonluk olduğunu yineledi ve testlerin ardından bu hedefe bir adım daha yaklaştıklarını dile getirdi.

Marko, "Araç önceden beklediğimiz ve umduğumuz şeyi yaptı. Bu nedenle sezona olumlu bir hisle başlıyoruz. Max Verstappen'i şimdiye kadarki en genç dünya şampiyonu yapma hedefimize bir adım daha yaklaştık."

"Avustralya'da galibiyet için Mercedes ile savaşabileceğimizi düşünüyorum."

"Test yaparken herkes kartlarını kendisinde tutuyor. Ama her ne olursa olsun önceki yıllara göre çok daha hazırlıklıyız."

"Ayrıca bu konuda Honda'ya da güveniyoruz. Zaten dayanıklılar. Geçen yıl sadece 500 kilometre mesafe tamamlayabildiğimiz tezgah testinde, 5.000 kilometreyi bulduk."

"Ama en önemlisi Honda, beygir gücü açısından büyük bir adım daha attı. Bu nedenle motor Mercedes ve Ferrari'yle eşdeğer. Bu da sıralama performansını daha iyi hale getirmeli." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Barcelona Şubat testi II
Pilotlar Helmut Marko
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Ronald Vording

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