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Formula 1 Macaristan GP

Lawrence Stroll, güncellemeleri değerlendirdi: "Sonuçtan son derece memnunum"

Aston Martin Yönetim Kurulu Başkanı Lawrence Stroll, Macaristan GP'sine getirilen 16 parçalık kapsamlı güncelleme paketi hakkında ilk değerlendirmesini yaptı.

Neşe Akkoyun
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Lawrence Stroll, Executive Chairman, Aston Martin.

Lawrence Stroll, Executive Chairman, Aston Martin.

Fotoğraf: Kym Illman (Getty Images)

Sancılı bir sezon başlangıcının ardından Hungaroring'e aracın görünür neredeyse tüm yüzeylerini değiştiren 16 parçalık dev bir güncelleme paketiyle gelen Aston Martin, performans artışının meyvelerini toplamaya başladı.

Fernando Alonso’nun bu sezon ilk kez Q1 elenme potasından kurtularak ikinci seansa kaldığı yarışta, Lance Stroll 13., Alonso ise 14. sırada finiş gördü.

Puan barajının hemen dışında kalsalar da alt sıralardan kurtulup orta grup mücadelesine dâhil olan takımın bu performansı, yönetim kurulu başkanı Lawrence Stroll’u memnun etti.

Sky Sports F1’den Martin Brundle’a konuşan Lawrence Stroll, takımdaki ivmeyi şu sözlerle değerlendirdi: "Açıkçası ileriye doğru çok büyük bir adım attık. Bu, gelecek birçok adımdan sadece ilki. Dolayısıyla evet, şu anki tablodan son derece memnunum.”

Lawrence Stroll, Aston Martin Racing

Lawrence Stroll, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

“Bu güncellemeleri piste yetiştirmek için fabrikada gece gündüz çalışan tüm çalışanlarımıza gösterdikleri çaba için yürekten teşekkür ediyorum.”

Yarışı 13. sırada tamamlayan Lance Stroll da babasının görüşlerini destekleyerek hafta sonunu değerlendirdi: "Bu yıl ilk kez orta grup savaşının tam ortasındaydık, bu yüzden gayet iyi hissediyoruz.”

“Zorlamaya devam etmek zorundayız. Bu hafta sonu büyük bir adım attık ve bu ivmeyi korumamız gerekiyor.”

Aston Martin, yaz arasının ardından düzenlenecek Hollanda GP'sine Honda'nın yeni güç ünitesiyle gelmeye hazırlanıyor.

Ancak Silverstone ekibi, bu yeni güç ünitesi güncellemelerinin ilk sürüşünü bu hafta Macaristan'da gerçekleştireceği özel çekim gününde yapacak.

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