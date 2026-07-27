Toprak, vefat eden babasının motosikletinde: "Unutulmaz anılarla dolu"

WSBK’de Yamaha ile 2021’de ilk dünya şampiyonluğunu elde eden, ardından BMW ile 2024 ve 2025 yıllarında iki şampiyonluk daha yaşayarak 2026’da hayali olan MotoGP’ye adım atan Toprak Razgatlıoğlu, babası Arif Razgatlıoğlu’nun kullandığı efsanevi Yamaha R1 ile bir araya geldiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Motosiklet dünyasına adım atmasında ve bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi olan babasının motosikletiyle çekildiği kareyi paylaşan Toprak, hislerini şu sözlerle ifade etti: "Çocukluğum bu motosikletle geçti; çok değerli, unutulmaz anılarla dolu ve babamın anısına her zaman bir hatıra olarak saklanacak."

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Süperbike Şampiyonası’ndaki ilk yarışına babasını kaybettikten sadece birkaç ay sonra, 2018 başında çıkmıştı.

Kariyeri boyunca kazandığı tüm başarılarda babasını anmayı ihmal etmeyen temsilcimiz, 2025’te Misano’da MotoGP transferi kesinleştikten hemen sonra kazandığı yarışın ardından pit duvarında duygusal bir pankart açılmıştı: "Arif Abi, oğlun artık MotoGP’de"

MotoGP’de Pramac Yamaha sürücüsü olarak mücadele eden 29 yaşındaki temsilcimiz, babasından devraldığı bu mirası ve yeteneği dünya motosiklet yarışçılığının zirvesinde temsil etmeye devam ediyor.