Pirelli, Hamilton'ın talebine yanıt verdi

Lewis Hamilton, Pirelli'nin bu seneki araçların yere basma gücü seviyeleriyle baş edebilmek için lastik basınçlarını arttırma planını eleştirmiş ve gelecekte daha iyi lastiklerin getirilmesi gerektiğini söylemişti.

Hamilton, "2020 lastiklerini hazırladılar ancak onlar daha kötüydü. Sezona aynı lastiklerle giriyor olmak bizim için daha kolay olacak. Ancak lastikleri daha fazla şişirecek olmaları harika değil çünkü geçen seneki lastikler iyiydi. Bence her zaman en iyi teknoloji ile çalıştığımızdan, ilerlemeyi sürdüren en iyi teknoloji partnerleriyle çalıştığımızdan emin olmalıyız. Onları daha iyi lastikler yapma konusunda zorlamaya devam edeceğiz. Bu lastikler bu sene için iyi olacak." demişti.

Pirelli'den Mario Isola bu eleştirilere şöyle yanıt verdi: "Sürücülerin lastiğin aşırı ısınması ile ilgili problemler yaşayacağını biliyorum, çünkü bunlar geçen yılki lastikler. Şimdiye kadar hızlar arttıkça basıncı arttırmaktan başka bir çözümümüz yoktu. Aracın daha hızlı gitmesi, lastiklerin daha büyük bir baskı altında olduğu anlamına geliyor, bu nedenle basınç daha yüksek seviyede olmalı. Bunu yapmaktan başka çaremiz yok."

“2021 hakkında konuşursak, her şeyden önce bir görev listesi derleme sürecindeyiz, çünkü geçen sezon boyunca çok fazla konuşma yapamadık. Bir noktada 'Tamam, hadi 2021 için hazırlanmaya odaklanalım' diye düşündük. Ve şimdi bu lastiklerde yerine getirmemiz gereken görevleri anlamaya çalışıyoruz."

"Öncelikli amaç lastiğin aşırı ısınmasını azaltmak. Aynı zamanda çok önemli olan ikinci görev, çalışma sıcaklık aralığını genişletmek. Tüm yarışçılar bundan bahsediyor."

"Tabii ki bunlar görevler listesinin içinde aşınma seviyesi gibi farklı parametreler de var. Ancak sürücülerin yorumlarını dinledikten sonra, aşırı ısınma ve çalışma aralığının genişletilmesinin, dikkat edilmesi gereken ana alanlar olduğunu anlıyoruz. Bu iki görevin birbirine bağlı olduğunu biliyoruz. "

Pirelli, 2021'den itibaren kullanılacak 18 inç lastiklerin prototiplerini test etmeye başladı. Şubat ayında, Charles Leclerc bu lastiği Jerez'deki pistte denedi.

Isola, “Charles ile konuştum. Formula 1 araçları genellikle Jerez'deki testte kullanılmıyor, bu yüzden düşüncesi biraz farklı olsa da, 18 inçlik lastiklerin daha az aşırı ısınma yaşadığını söyledi."

"Belki lastiklerin gelişmesi sayesinde lastik kendini daha kolay soğutuyor, ancak belki de bu etki başka bir şeyle ilişkili olabilir. Ama süreç daha yeni başlasa da doğru yönde ilerlediğimize eminim." dedi.

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