Resmi: Mercedes’in yetenek avcısı Red Bull’a transfer oldu

Macaristan GP'sinin ardından Red Bull, büyük bir transfer anlaşmasına imza attı. Avusturyalı ekip, 2025 sonunda takımdan ayrılan Helmut Marko'nun boşluğunu doldurmak üzere Mercedes'in Sürücü Gelişim Programı Başkanı Gwen Lagrue ile anlaştığını duyurdu.

Sebastian Vettel ve Max Verstappen gibi dünya şampiyonlarının yanı sıra Daniel Ricciardo, Carlos Sainz ve Pierre Gasly gibi yarış kazanan isimleri spora kazandıran Red Bull Genç Sürücü Programı, 2027'den itibaren Lagrue'nin yönetiminde olacak.

Mercedes'te George Russell ve Kimi Antonelli'nin F1'e uzanan yolculuklarını bizzat yöneten Fransız isim, yeni yapıda doğrudan Red Bull Takım Patronu Laurent Mekies'e rapor verecek.

Açıklamanın ardından değerlendirmelerde bulunan Red Bull Takım Patronu Laurent Mekies, hem Helmut Marko’ya veda etti hem de yeni transferle ilgili düşüncelerini paylaştı: "Gwen, F1 dünyasındaki en yetenekli genç sürücü geliştiricilerinden biri.”

Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari, Gwen Lagrue, Mercedes Sürücü Geliştirme Danışmanı, Laurent Mekies, Takım Müdürü, RB F1 Takımı Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Genç yetenekleri yetiştirme konusundaki uzmanlığına, liderliğine ve tutkusuna bizzat tanıklık ettim.”

“Genç Sürücü Programı her zaman Red Bull’un başarısının temel taşı olmuştur ve buranın başına Gwen’i getirmek, yeni nesil pilotlara verdiğimiz değeri gösteriyor.”

“Bu vesileyle, 20 yılı aşkın süredir bu programa liderlik eden Helmut Marko’nun olağanüstü katkılarını bir kez daha saygıyla anmak istiyoruz.”

“Onun vizyonu sayesinde bir zamanki hayallerimiz, F1'in altın standartları haline geldi. Red Bull’un yeni sayfasını yazarken Gwen gibi liderleri bünyemize katmak, gelecek hedeflerimiz için kritik bir adım."

Mercedes'teki 11 yıllık başarılı kariyerinin ardından Red Bull'a geçişini değerlendiren Gwen Lagrue ise şu ifadeleri kullandı: " Red Bull’a katılmak benim için heyecan verici yeni bir dönemin başlangıcı.”

“Mercedes'te geçen unutulmaz 11 yılın ardından, kişisel ve profesyonel olarak büyümeye devam etmek adına doğru zamanın geldiğini hissettim.”

“Red Bull Genç Sürücü Programı, motor sporları dünyasının en saygın ve en başarılı akademi yapılarından biri. F1 tarihinin en büyük yeteneklerinden bazılarını yetiştirmiş bu yapının bir sonraki dönemine liderlik etmek benim için büyük bir onur.”

“Red Bull'un son 20 yılda başarıyla uyguladığı modeli sürdürerek, geleceğin dünya şampiyonlarını yetiştirmek için sabırsızlanıyorum."