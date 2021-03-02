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Formula 1 / Son dakika

Laurent Rossi: "Alpine F1'e kalıcı olmak için geldi"

Ekleyen:
, Editör

2 Mart Salı günü gerçekleştirilen sanal lansmanda Alpine'in 2021 F1 sezonunda yarıştıracağı A521 aracı tanıtıldı ve takımın pilot dizilimi aylar öncesinden belirlenmiş olsa da Alpine CEO'su Laurent Rossi, 2021 sezonunda yeni rezerv pilotunun Daniil Kvyat olacağını açıkladı.

Laurent Rossi: "Alpine F1'e kalıcı olmak için geldi"

Rossi aynı zamanda F1'in 2021 yılı için getirdiği hafif değiştirilmiş kurallar sonrası nasıl bir yılın kendilerini beklediğini anlattı: "Sadece bizim için değil, tüm takımlar için bir geçiş yılından ziyade bir dönemin sonu gibi, bir regülasyon döneminin."

"Bu yılki araç önceki yılınkinden sadece biraz farklı diyebilirim. Motor ve şasi yönünden önceki aracın evrilmiş hali denilebilir. Bu yüzden en az geçen seneki sonuçlarımızı tekrar etmeyi hedefliyoruz. İstikrarlı bir şekilde mücadele edip podyum savaşı vermeyi umuyoruz."

"Şu anda sahne arkasında, pistte yeni aracı tasarlıyoruz, yeni motoru ve yeni şasisiyle. Hedeflerimiz çok agresif, Alpine F1'e kalıcı olmak için geldi. Renault Grubunun hedefi de yeni regülasyon dönemine büyük hedeflerle yaklaşmak."

"Orta vadede podyumlar için, uzun vadede de galibiyetler için savaşmak istiyoruz. Sadece yarış galibiyetleri de değil, şampiyona galibiyetleri de. Dönemin sonuna geldiğimizde bunları başarmış olmak istiyoruz."

Alonso'nun geçtiğimiz günlerde yaşadığı kaza hakkında Rossi, "Fernando çok iyi. Elbette bir bisiklet kazası geçirdi ve bisiklet kazaları çok nadiren iyi sonuçlanır fakat o şanslıydı. Geçirmesi gereken zorunlu ameliyatı geçirdi ve çenesine gerekli bakım yapıldı."

"Bunun dışında her şeyi çok iyi. Alonso çok fit, az önceki videoda gördüğünüz gibi tamamen fonksiyonel bir şekilde gündelik hayatına devam ediyor. Biz de bu kadar kısa sürede iyileşmesine çok şaşırdık!" dedi.

"Bize kazadan neredeyse hemen sonra, Bahreyn'e yetişebileceğini söyledi, sonrasında bunu doktorları da onayladı."

Geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısında Zhou, süper lisans alabildiği takdirde F1'e yükseltileceğini söyledi. Rossi'ye bunun doğru olup olmadığı ve F2'deki 3. yılında bunun için ne yapması gerektiği soruldu.

"Yükseltileceği konusunda söylediği demeç hakkında bir bilgim yok. Elbette çok yetenekli birisi ve gerekli performansı gösterirse bir şans yakalayabilir."

"Christian ve diğer akademi sürücüleri gibi çok yetenekli, bu yüzden seçildi."

Alpine CEO'su, takımın herhangi bir müşteri takımına sahip olmamasının iyi ve kötü yanlarına da değindi.

"Motoru tek bizim kullanmamızın iyi yönü tamamen kendi ihtiyacımıza göre şekillendirebilmemiz, kendi aracımıza sığacak şekilde tasarlayabilmemiz."

"Bir üretici olmanın faydasını bu durumda gerçekten görüyorsunuz ve bundan yarar sağlayabiliyorsunuz."

"Kötü yönü ise diğer birçok takımla birlikte motoru kullandığınızda elde ettiğiniz birlikte geliştirme fırsatının olmaması. Fakat bir sorun yaşarsanız olay çok çabuk büyüyebilir.

"Aynı zamanda başka bir takıma güç ünitesi sağlayacaksanız ama buna hazır değilseniz sürekli bir şekilde çalışma gücünüzü arttırmanız gerekecektir."

"Bu yüzden bunun tüm sonuçlarını bilemem ama şu anda sadece kendimize motor sağlamaktan mutluyuz."

Rossi son olarak Red Bull'un isteği ve tüm takımların oy birliğiyle gerçekleştirilen güç ünitesi dondurmasının faydalarına değindi.

Rossi, "Faydalar herkes için aynı. Yeni bir güç ünitesi tasarlamanın maliyeti çok yüksek, onları kullanmanın da. Her yıl yeni bir güç ünitesi tasarlamak tüm üreticiler üstünde bir baskı yaratıyordu."

"Dondurma sayesinde elde ettiğimiz bu arada, bir sonraki güç ünitesi üstünde çalışabileceğiz. Çünkü yeni bir jenerasyonu tanıtmak zaman alıyor ve teknik açıdan güç üniteniz üstünde büyük bir geliştirme yapmak istediğinizde her yıl yapılan değişikliklerle bunu gerçekleştiremiyordunuz."

"Güç ünitesinin dondurulması ve böylece geliştirmek için harcanan maliyetin de sınırlandırılması tüm takımlar için iyi oldu. Bunun bir benzerini şasiye getirilen bütçe kısıtlamasıyla da yapıyoruz, yani basitçe maliyetlerin kabarmasını engellemiş oluyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Esteban Ocon , Fernando Alonso
Takımlar Renault F1 Team , Alpine
Editör Memet Kağan Bilgili

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