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Formula 1 Belçika GP

Sainz: "Zor bir cuma geçirdik ve araçta istediğimiz yönü bulamadık"

Carlos Sainz, Belçika Grand Prix'sinin cuma antrenmanlarının ardından Williams'ın beklediği seviyeden uzak olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Belçika Grand Prix'si hafta sonunda cuma gününü değerlendiren Williams pilotu Carlos Sainz, ilk antrenman seansında aracındaki bir sorun nedeniyle planladıkları ayarlarla piste çıkamadığını söyledi.

Sainz, "Pek iyi hissetmiyorum, dağınık geçen bir cuma oldu. İlk antrenman seansında aracımda bir sorun vardı ve bu yüzden kullandığımı düşündüğüm ayarlarla piste çıkmadım."

"Bu sorun seansı ciddi şekilde olumsuz etkiledi. Ardından ikinci antrenman için aracı önemli ölçüde geliştirmeyi başardık ancak araç hissiyatı açısından bir seans geriden geliyordum."

"Seansın sonuna doğru aracı daha fazla zorlamaya başladım ama hâlâ olmak istediğimiz yerde değiliz."

"Ön kanat, taban ve mekanik ayarlar üzerinde elimizden gelen her şeyi deniyoruz. Ancak bugün gerçekten istediğimiz sonucu bulamadık." dedi.

Sainz'a ayrıca ikinci antrenman sırasında Kimi Antonelli ile yaşadığı olay da soruldu. İspanyol pilot, genç Mercedes pilotunun kendisini engellediğini düşündüğünü ancak buna katılmadığını söyledi.

Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / Getty Images

"Bence onu engellediğimi düşündü ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum."

"Günümüzde DRS açıkken işler biraz farklı. Eğer öndeki araç tam olarak istediğiniz şekilde yol vermiyorsa virajı dönemiyorsunuz çünkü açık arka kanat nedeniyle yere basma kuvvetiniz azalıyor."

"Belki de benim daha iyi şekilde yol verebileceğimi düşündü. Ama yine de telsizden bana 'aptal' dememeliydi."

"Bildirim kadarıyla küfür etmek ve rakiplere hakaret etmek yasak. Bu yüzden bence biraz sakinleşmesi gerekiyor."

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