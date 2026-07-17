Vasseur: "Düzlüklerdeki hızlar çok dengesizdi"

Spa pistinin tüm takımlar için her zaman büyük bir mücadele olduğunu belirten Vasseur, yeni kurallarla gelen enerji gereksinimlerinin zorluğu daha da artırdığını vurguladı: "Bugün düzlük modunda araçlar arasında devasa bir hız farkı olduğunu gördük.”

“Bazı düzlüklerde rakiplerimizden 20 km/s daha yavaştık, ancak bir diğer düzlükte 10-15 km/s daha hızlıydık. Düzlüklerdeki hızlar çok dengesizdi bu da önümüzde yapacak çok işimiz olduğunu gösteriyor.”

“Kuşkusuz kullandığınız toplam enerji miktarı aynı, ancak yarışı planlarken bu durum büyük bir zorluk yaratıyor çünkü pist üstünde nasıl geçiş yapacağınızı ve kendinizi nasıl savunacağınızı çok iyi hesaplamanız gerekiyor."

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Red Bull’un bu hafta sonu arka kanadını araçtan sökmesi ve FIA'nın güvenlik gerekçesiyle bu konuyu incelemeye alması hakkında da konuşan Vasseur, Ferrari'nin tamamen farklı bir tasarıma sahip olduğunu belirtti: "Bizim arka kanat konseptimiz Red Bull ile benzer değil çünkü aynı şekilde esnemiyor veya dönmüyor. Biz şu ana kadar hiçbir güvenlik sorunu yaşamadık.”

“Sezon başında biraz yavaştık, bu yüzden ilk 2-3 yarışta bu kanatla yarışmadık ve ancak 4. yarıştan itibaren araca yerleştirdik.”

“Bu kanatla şu ana kadar tek bir sorun yaşamadan 10.000 kilometreyi geride bıraktık, dolayısıyla bizim açımızdan son derece güvenli.”

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Guido De Bortoli / Getty Images

Silverstone zaferinin ardından Charles Leclerc'in çok daha mutlu göründüğü ve adeta yeni bir insan olup olmadığı yönündeki soruya ise Vasseur, gerçekçi bir yaklaşımla cevap verdi: "Eğer yarın kötü bir performans gösterirse, tam tersini söyleyeceğinizden çok eminim. Bu yüzden sakin kalmalıyız.”

“Charles'ın yeniden podyumun zirvesine çıkmasından dolayı son derece mutluyum. Ancak Silverstone öncesinde de onun tamamen kaybolmadığını da size ilk söyleyen bendim.”

“Avusturya'da ilk çizgideydi, İspanya'da dayanıklılık sorunları yaşadı, Monako'da ise pole pozisyonuna gidiyordu. Sakin kalmalı ve çalışmaya devam etmeliyiz."