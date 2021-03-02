Hamilton: "Yeni sezonla ilgili pek çok bilinmeyen var"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
103 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
120 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
137 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
179 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
193 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
207 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
211 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
221 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
236 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
243 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
250 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
263 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
278 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
284 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Alpine F1 takımı, 2021 aracı A521'i tanıttı!
Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Yeni sezonla ilgili pek çok bilinmeyen var"

Ekleyen:
, Editör

Mercedes F1 pilotu Lewis Hamilton, yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulunurken, yeni araçta pek çok parçanın temelde geçen yılla aynı olduğuna dikkat çekti.

Hamilton: "Yeni sezonla ilgili pek çok bilinmeyen var"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 2020 sezonunda kariyerinin yedinci şampiyonluğunu yakaladı ve bu yıl şampiyonluk sayısını sekize yükseltip, tüm zamanların rekorunu eline geçirebilir.

Hamilton, bugünkü lansmanda şöyle konuştu: "Bazen başardıklarıma bakıyorum ve hatta son zamanlarda Toto Wolff ile onlar hakkında konuştum. Başarı, kendinizi gösterme fırsatınız olup olmadığına bağlı. Şanslıydım, çünkü bu fırsatı yakaladım. Babam ve tüm ailem, bu yolda ilerleyebilmem için çok çalıştı. 15 yıldır Formula 1'de yarışıyorum ve zamanın bu kadar çabuk geçiyor olması inanılmaz! Eşsiz bir deneyim yaşadım, harika insanlarla tanıştım ve çok şey öğrendim. Bunların hepsini işimde kullanabilmem harika."

"Mercedes ile 9. sezonumu geçireceğim için gururluyum. AMG ve Mercedes, 13 yaşımdan beri beni destekliyor ve bu yolda onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Her yıl başarılar elde ediyoruz, ancak yine de aracı geliştirmeye devam ediyoruz. Kariyerimin sona ermesinden sonra bile, bu takımın tarihinin bir parçası olarak kalacağım. Bundan gurur duyuyorum ve bana inandığı için Mercedes'e minnettarım."

"Valtteri ile çalışmayı seviyorum: Özel bir ilişkimiz var. Bence bu, aramızdaki saygıdan kaynaklanıyor. Ancak Valtteri her yıl gelişiyor: Önüne geçmesi oldukça zor turlar kaydediyor. Beni formda kalma konusunda motive ediyor."

Mercedes AMG F1 W12

Mercedes AMG F1 W12

Fotoğraf: Daimler AG

"Bu yıl gridde çok fazla değişiklik yaşandı ve Mercedes, aynı kadroyu elinde tutan sadece birkaç takımdan biri. Şimdi Red Bull Racing ve Ferrari daha güçlü rakipler olmaya başladılar. Ayrıca Sebastian Vettel, sahip olduğu büyük deneyimini Aston Martin'e götürdü ve bu takım zaten aktif şekilde gelişmeye devam ediyor. Açıkçası sezonun başlangıcını sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bu yıl aracımız geçen yıla göre neredeyse hiç değişmedi. Bence bu sporda bir defa böyle oluyor. Belki taraftarlar bilmiyor ama yere basma gücünü azaltmak zorunda kaldık. Bu yüzden aracımız eskisi kadar hızlı olmayacak. En azından yılın başında durum böyle olacak. Kim bilir, belki pistteki mücadele daha da sertleşir. Ayrıca, yeni lastiklerin hızı geçen yıla göre daha düşük olacak. Bütün bunlar bilinmezliği artırıyor. Bu lastiğin nasıl çalışacağını bilmiyoruz."

"Teknolojideki değişimden her zaman etkilendim, bu yüzden yeni araca büyük bir ilgi duyuyorum. Dediğim gibi bu araç, temelde geçen yılın aracı, ancak yeni bileşenlere sahip."

"Bu aracı yıl boyunca sadece Valtteri ve ben süreceğimiz için şanslıyız. Yine de gelecekte bizi neyin beklediğine dair hiçbir fikrimiz yok, bu yüzden her şey çok ilginç olacak."

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Fotoğraf: Daimler AG

paylaşım
yorumlar
Alpine F1 takımı, 2021 aracı A521'i tanıttı!

Önceki haber

Alpine F1 takımı, 2021 aracı A521'i tanıttı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alpine F1 takımı, 2021 aracı A521'i tanıttı!

29 dk
2
Formula 1

Mercedes, 2021 Formula 1 aracı W12'nin örtüsünü kaldırdı!

5s
3
Formula 1

Mercedes, yeni aracının taban dizaynını saklamış

2s
4
Formula 1

Kvyat, Alpine'in yedek pilotu mu olacak?

1s
5
Formula 1

Hamilton tek yıllık kontrat imzalamasının sebebini açıkladı

2s
Son Haberler
Hamilton: "Yeni sezonla ilgili pek çok bilinmeyen var"
F1

Hamilton: "Yeni sezonla ilgili pek çok bilinmeyen var"

3dk
Alpine F1 takımı, 2021 aracı A521'i tanıttı!
F1

Alpine F1 takımı, 2021 aracı A521'i tanıttı!

29dk
Kvyat, Alpine'in yedek pilotu mu olacak?
F1

Kvyat, Alpine'in yedek pilotu mu olacak?

1s
Bottas: "Geçen yıldan pek çok ders çıkardım"
F1

Bottas: "Geçen yıldan pek çok ders çıkardım"

1s
Aston Martin, Crypto ile anlaştı
F1

Aston Martin, Crypto ile anlaştı

1s
Son Videolar
Canlı izle: 2021 Alpine F1 lansmanı 00:00
Formula 1
44dk

Canlı izle: 2021 Alpine F1 lansmanı

Canlı izle: Mercedes-AMG F1 W12 E Performance lansmanı 01:00:00
Formula 1
16s

Canlı izle: Mercedes-AMG F1 W12 E Performance lansmanı

AlphaTauri AT02 ve AlphaTauri AT01 kıyaslaması 00:33
Formula 1
17s

AlphaTauri AT02 ve AlphaTauri AT01 kıyaslaması

Scuderia Ferrari Çekim Günü Sahne Arkası Görüntüleri 04:58
Formula 1
28 Şub 2021

Scuderia Ferrari Çekim Günü Sahne Arkası Görüntüleri

Max Verstappen ve Sergio Perez RB16B'yi Silverstone'da sürdü 01:39
Formula 1
26 Şub 2021

Max Verstappen ve Sergio Perez RB16B'yi Silverstone'da sürdü

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Kvyat, Alpine'in yedek pilotu mu olacak?
Formula 1 / Son dakika

Kvyat, Alpine'in yedek pilotu mu olacak?

Bottas: "Geçen yıldan pek çok ders çıkardım"
Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Geçen yıldan pek çok ders çıkardım"

Aston Martin, Crypto ile anlaştı
Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, Crypto ile anlaştı

Çok Okunanlar Bugün

Alpine F1 takımı, 2021 aracı A521'i tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alpine F1 takımı, 2021 aracı A521'i tanıttı!

Mercedes, 2021 Formula 1 aracı W12'nin örtüsünü kaldırdı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, 2021 Formula 1 aracı W12'nin örtüsünü kaldırdı!

Mercedes, yeni aracının taban dizaynını saklamış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, yeni aracının taban dizaynını saklamış

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Kvyat, Alpine'in yedek pilotu mu olacak?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kvyat, Alpine'in yedek pilotu mu olacak?

Mercedes, W12'de jetonları nerede kullandığı konusunda sessiz
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, W12'de jetonları nerede kullandığı konusunda sessiz

Aston Martin, Crypto ile anlaştı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, Crypto ile anlaştı

Mercedes, dayanıklılık endişeleri nedeniyle motorda değişiklik yapmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, dayanıklılık endişeleri nedeniyle motorda değişiklik yapmış

Son Haberler

Hamilton: "Yeni sezonla ilgili pek çok bilinmeyen var"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Yeni sezonla ilgili pek çok bilinmeyen var"

Alpine F1 takımı, 2021 aracı A521'i tanıttı!
F1 Formula 1 / Son dakika

Alpine F1 takımı, 2021 aracı A521'i tanıttı!

Kvyat, Alpine'in yedek pilotu mu olacak?
F1 Formula 1 / Son dakika

Kvyat, Alpine'in yedek pilotu mu olacak?

Bottas: "Geçen yıldan pek çok ders çıkardım"
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Geçen yıldan pek çok ders çıkardım"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.