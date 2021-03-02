Hamilton: "Yeni sezonla ilgili pek çok bilinmeyen var"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 2020 sezonunda kariyerinin yedinci şampiyonluğunu yakaladı ve bu yıl şampiyonluk sayısını sekize yükseltip, tüm zamanların rekorunu eline geçirebilir.

Hamilton, bugünkü lansmanda şöyle konuştu: "Bazen başardıklarıma bakıyorum ve hatta son zamanlarda Toto Wolff ile onlar hakkında konuştum. Başarı, kendinizi gösterme fırsatınız olup olmadığına bağlı. Şanslıydım, çünkü bu fırsatı yakaladım. Babam ve tüm ailem, bu yolda ilerleyebilmem için çok çalıştı. 15 yıldır Formula 1'de yarışıyorum ve zamanın bu kadar çabuk geçiyor olması inanılmaz! Eşsiz bir deneyim yaşadım, harika insanlarla tanıştım ve çok şey öğrendim. Bunların hepsini işimde kullanabilmem harika."

"Mercedes ile 9. sezonumu geçireceğim için gururluyum. AMG ve Mercedes, 13 yaşımdan beri beni destekliyor ve bu yolda onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Her yıl başarılar elde ediyoruz, ancak yine de aracı geliştirmeye devam ediyoruz. Kariyerimin sona ermesinden sonra bile, bu takımın tarihinin bir parçası olarak kalacağım. Bundan gurur duyuyorum ve bana inandığı için Mercedes'e minnettarım."

"Valtteri ile çalışmayı seviyorum: Özel bir ilişkimiz var. Bence bu, aramızdaki saygıdan kaynaklanıyor. Ancak Valtteri her yıl gelişiyor: Önüne geçmesi oldukça zor turlar kaydediyor. Beni formda kalma konusunda motive ediyor."

Mercedes AMG F1 W12 Fotoğraf: Daimler AG

"Bu yıl gridde çok fazla değişiklik yaşandı ve Mercedes, aynı kadroyu elinde tutan sadece birkaç takımdan biri. Şimdi Red Bull Racing ve Ferrari daha güçlü rakipler olmaya başladılar. Ayrıca Sebastian Vettel, sahip olduğu büyük deneyimini Aston Martin'e götürdü ve bu takım zaten aktif şekilde gelişmeye devam ediyor. Açıkçası sezonun başlangıcını sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bu yıl aracımız geçen yıla göre neredeyse hiç değişmedi. Bence bu sporda bir defa böyle oluyor. Belki taraftarlar bilmiyor ama yere basma gücünü azaltmak zorunda kaldık. Bu yüzden aracımız eskisi kadar hızlı olmayacak. En azından yılın başında durum böyle olacak. Kim bilir, belki pistteki mücadele daha da sertleşir. Ayrıca, yeni lastiklerin hızı geçen yıla göre daha düşük olacak. Bütün bunlar bilinmezliği artırıyor. Bu lastiğin nasıl çalışacağını bilmiyoruz."

"Teknolojideki değişimden her zaman etkilendim, bu yüzden yeni araca büyük bir ilgi duyuyorum. Dediğim gibi bu araç, temelde geçen yılın aracı, ancak yeni bileşenlere sahip."

"Bu aracı yıl boyunca sadece Valtteri ve ben süreceğimiz için şanslıyız. Yine de gelecekte bizi neyin beklediğine dair hiçbir fikrimiz yok, bu yüzden her şey çok ilginç olacak."

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Fotoğraf: Daimler AG