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Formula 1 / Son dakika

Deneyimine güvenen Alonso: "Her zamankinden daha hazırım!"

Ekleyen:
, Editör

Alpine F1 pilotu Fernando Alonso, 2021 sezonunda Formula 1'e dönmeye hazır olduğunu ve kendisini her zamankinden daha hazır hissettiğini dile getirdi.

Deneyimine güvenen Alonso: "Her zamankinden daha hazırım!"

Fernando Alonso, bu yıl 2018'de ayrıldığı Formula 1'e geri dönüyor ve performansı, yeni sezonun en çok merak edilen konulardan bir tanesi.

Alonso, bugün yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Kendimi harika hissediyorum. Hem fiziksel hem de zihinsel anlamda her zamankinden daha zindeyim. Kendimi bir süredir bu geri dönüş için hazırlıyorum ve yeni bir motivasyonum var. Piste çıkmaya hazırım."

"Ayrıldıktan sonra diğer yarışlarla o kadar meşguldüm ki özellikle özlediğim bir şey yoktu. Ama bu sporu hep takip ediyordum ve başka bir padok veya seride olsam bile bu ortamın bir parçası gibi hissettim."

"Bu ortaklığın bizim için harika bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Geçmişte birlikte çok şey başardık, hayatlarımız sonsuza dek birbirine bağlı olacak, bu yüzden Enstone ve Viry'deki insanlarla tekrar çalışmak beni gerçekten çok motive ediyor, çünkü bu organizasyona çok fazla saygı ve güvenim var." 

Bu yılki araçlar, geçen yıl kullanılacak araçların birer evrimi olacak.

Bunun kendisi için bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı olduğu sorusuna tecrübeli pilot, "Şu anda iyi mi yoksa kötü mü olduğunu düşünmüyorum. Bu yılki kurallar bunlar ve projeye katılmaya karar verdiğimde bunları biliyordum. Bir bakıma, 2021'de tamamen yeni bir konsepte ve kural dizisine geçmek memnuniyetle karşılanabilirdi, ancak bu yılı F1'e dönüşümün temelini atmak ve ekibin kalbinde geleceğe yönelik çalışmalar gerçekleştirmek için kullanabiliriz." yanıtını verdi.

Sonrasında söz, Alonso'nun 2021 hedefine geldi.

Alonso bu soruya, "Bir sürücü olarak daha da geliştirmek istiyorum. Son iki yılda motor sporlarıyla ilgili çok fazla bilgi edindim ve bunları birleştirmek ve F1'de uygulamak istiyorum."

"Farklı yarış felsefeleri, sürüş teknikleri ve iş ahlakı yaklaşımları gibi şeylerden bahsediyorum. Sonuçlar açısından ise tahminde bulunmak çok zor. Geçen yıl orta grup çok yakındı, bu yüzden bu yıl her şey olabilir."

"Abu Dhabi'deki deneyim çok hoşuma gitti. Geçen yıl birkaç yarışa katıldıktan sonra bu araçları kullanma fırsatına sahip olmak istedim ve bunu sezonun son yarışından sonra yaptım." yanıtını verdi.

Alonso, iki yıldır Formula 1'de yarışmadığı için yeniden spora alışması vakit alabilir.

Alpine A521

Alpine A521

Fotoğraf: Alpine

Bu konuda Alonso, "Griddeki her sürücünün normalde yeni bir araçla ilgili her şeyi optimize etmek için üç veya dört yarışa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum, belki takım değiştirirseniz  veya F1'de yeniyseniz bu süreç biraz daha uzun sürebilir. %100'lük bir tempo yakalamak için en azından birkaç yarışa ihtiyaç olabilir, ancak durum herkes için aynı. Ayrıca birkaç hafta önce küçük bir aksilik yaşadığım bir bisiklet kazası geçirdim, ama neyse ki hazırlık ve zindeliğim etkilenmeyecek ve piste çıkmaya hazırım."

"Geride kalan birkaç yılın ardından artık daha komple bir sürücü oldum. Yeni sınırlar arıyorsanız veya konfor bölgenizin dışına çıktıysanız, yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Şimdi kesinlikle iki yıl öncesine göre daha deneyimli bir pilotum." dedi.

Yeniden piste çıkmak için sabırsızlandığı yerleri, "İspanya, Fransa, Monako ve Japonya" olarak açıklayan Alonso, Davide Brivio'nun takıma katılımıyla ilgili, "Bunun için heyecanlıyım. MotoGP'den çok fazla deneyimi var." açıklamasını yaptı.

Alonso yeni takım arkadaşı Esteban Ocon'la çalışmak içinse heyecanlanıyor.

"Esteban'ı uzunca bir süredir tanıyorum ve şimdi Alpine F1 takımı için birlikte yarışma şansımız var, ki bu harika bir şey. Geçen yıl özellikle yılın ikinci yarısında güçlüydü. Muhtemelen takımın 2022'ye olan yaklaşımına yardımcı olmak için ondan öğrenmem gereken çok şey var."

"Genç sürücülere meydan okumaya hazırım. Kaç yaşında olduğunu düşünen ya da F1'de kaç yarış yaptığını sayan kimseyle karşılaşmadım. Herkese aynı şekilde saygı duyuyorum. 2018'de performansının zirvesinde olan sürücüler hâlâ burada, bu yüzden rakiplerimizi iyi biliyorum."

"En deneyimli sürücü olmak harika hissettiriyor! Bu yıl bu çizelgeye daha fazlasını eklemek için sabırsızlanıyorum." 

Alpine A521

Alpine A521
1/3

Fotoğraf: Alpine

Alpine A521

Alpine A521
2/3

Fotoğraf: Alpine

Alpine A521

Alpine A521
3/3

Fotoğraf: Alpine

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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