Antonelli: "Sainz’ın hareketi çok tehlikeliydi"

İkinci antrenman seansında, hızlı bir viraj çıkışında Williams pilotu Carlos Sainz’ın yavaşlamasıyla büyük bir tehlike atlatan İtalyan pilot, telsizden gösterdiği tepki ve yaşanan an hakkında şunları söyledi: "Carlos hızlı bir virajın çıkışında aniden gaz kesti.”

“Orası yedinci viteste çıkılan bir viraj ve ben turumu bırakmak zorunda kaldım. Oldukça riskli bir durumdu, bu yüzden hiç hoşuma gitmedi.”

“Pistte, o anın heyecanıyla telsizden söylenen şeyler belki doğru olmayabilir ama Sainz’ın hareketi çok tehlikeliydi"

İlk antrenman seansında beklediklerinin çok üzerinde bir zorluk yaşadıklarını ancak 2. antrenman seansında aracı tamamen değiştirdiklerini belirten Antonelli, takımın gelişimi ve hafta sonunun kalanı hakkındaki beklentilerini şu sözlerle aktardı: "1. antrenman seansında araç pistte çok kayıyordu bu yüzden aracın içinde gereken öz güveni bulmakta zorlanıyordum.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Çok fazla detaya giremem ama genel olarak durum buydu. Ancak ikinci seans için araçta iyi performans yakaladık. Yaptığımız değişiklikler çok iyi sonuç verdi.”

"Sürüşümüz oldukça güçlü hissettirdi ancak iki seans arasında aracın karakteristiği biririnden çok farklıydı."

"Red Bull yine çok hızlı, McLaren de yukarılarda yer alıyor. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."

"Yarın sıralamalarda ve pazar günkü yarışta hazır olabilmek için bu gece garajda yapmamız gereken çok iş var."