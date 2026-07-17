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Formula 1 Belçika GP

Norris: "Aracı sürmek hâlâ çok zor"

Lando Norris, Belçika Grand Prix'sinin cuma antrenmanlarının ardından McLaren'ın rekabetçi göründüğünü ancak aracın sürüş karakterinden hâlâ memnun olmadığını söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Land Norris, McLaren

Land Norris, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Lando Norris, Spa'da cuma günü gerçekleşen ilk antrenman seansında 7. olurken, öğleden sonra gerçekleşen bir sonraki seansı 2. sırada noktaladı. 

İlk ve ikinci antrenman seanslarını değerlendiren McLaren pilotu, günün kendisi açısından mükemmel geçmediğini ifade etti.

Norris, "Açıkçası ilk antrenman seansı pek iyi değildi. İkinci antrenmanda ise kendimi biraz daha iyi hissettim."

"Yine de araçtan tam anlamıyla memnun değilim. Sürmesi hâlâ çok ama çok zor." dedi.

Son dünya şampiyonu, ilk seanstan sonra yaptıkları değişikliklerin olumlu sonuç verdiğini düşündüğünü söyledi.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / Getty Images

"İlk antrenman seansından ikinci seansa geçerken aracın performansını biraz iyileştirdiğimizi düşünüyorum. Bu sayede biraz daha rekabetçi görünmeyi başardık."

"Ama cuma günleri antrenmanlarda zaten genellikle güçlü görünüyoruz. Muhtemelen rakiplerimizin bazılarına kıyasla gerçek hızımızı biraz daha fazla gösteriyoruz."

"Bu yüzden kendimizi fazla kaptırmıyoruz. Normalden farklı bir şey beklememek gerekiyor."

Son olarak Norris, McLaren'ın en büyük sorununun güç ünitesinin enerji dağıtımı olduğunu söyledi.

"Açıkçası her yerde enerji dağıtımı konusunda eksik kalıyoruz. Her düzlükte bu sorunu yaşıyoruz."

"En büyük sorun Blanchimont bölümünde yaşanıyor. Hızımız yaklaşık 320 km/s'den 270 km/s'ye düşüyor çünkü artık bataryamızda kullanılacak enerji kalmıyor."

"Kısacası her düzlükte enerji kesintisi yaşıyoruz."

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