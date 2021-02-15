McLaren, MCL35M'i ilk kez salı günü Silverstone'da piste çıkaracak!

Formula 1'de yedi zaferi bulunan Ricciardo, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Renault'dan ayrılacağını açıklamış ve 2021 için McLaren'la anlaşmıştı.

Üç yıl boyunca McLaren adına yarışacak eski Red Bull sürücüsü, yeni takımıyla ilk sürüşünü Salı günü Silverstone'da yapacak. McLaren, Mercedes motorlu yeni aracı MCL35M için Silverstone'da bir Shakedown testi planlıyor.

Bu kapsamda hem Ricciardo hem de takım arkadaşı Lando Norris, yeni McLaren'ı 100 kilometrelik çekim günü kapsamında ilk kez Salı günü sürecekler.

Takım, yeni sezon öncesinde düzenlediği lansman etkinliğinde, "Lando ve Daniel, MCL35M'i takımın sezon öncesi çekim günlerinin bir parçası olarak yarın Silverstone'da sürecek" dedi.

Takımların sezon başına iki çekim günü düzenlemesine izin veriliyor ve bu çekimlerin hiçbirisinde 100 km'yi aşılmasına izin verilmiyor. Bu da Silverstone pist düzeni için yaklaşık 17 tura denk geliyor. Bu testlerde Pirelli tarafından özel olarak temin edilen gösteri lastikleri kullanılıyor.

McLaren MCL35M Fotoğraf: McLaren McLaren MCL35M Fotoğraf: McLaren

Çoğu takım, 12 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak olan sezon öncesi testlerinden önce, bu çekim haklarından en az bir tanesini kullanıyor.

Test sadece Ricciardo için değil, McLaren için de özel olacak. Çünkü takım, Kasım 2014’ten bu yana ilk kez Mercedes motoruyla piste çıkmış olacak.

Mercedes geçen hafta yeni güç ünitesiyle ilgili bazı sorunlarla karşılaştığını bildirmişti. Ancak McLaren teknik direktörü James Key, takımın henüz herhangi bir sorundan haberdar olmadığını söyledi.

Key, yeni güç ünitesiyle ilgili sorunlar sorulduğunda, "Bu, gerçekten Mercedes'e sorulması gereken bir soru, buna cevap veremeyiz."

"Şimdiye kadar dyno üzerinde bir tam ölçekli test gerçekleştirdik ve bu test tamamen sorunsuzu. Ancak bu soruya cevap verecek en iyi tarafın Mercedes olduğunu söyleyebilirim." yanıtını verdi.