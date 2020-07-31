Horner: "Perez'e koronavirüs bulaşması, F1 için önemli bir hatırlatma oldu"

FIA, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Sergio Perez'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı ve Meksikalı pilot hemen karantinaya alındı.

F1'de ilk kez bir sürücü COVID-19 olurken, sezonun ilk yarışından bu yana ortaya çıkan üçüncü resmi COVID-19 vakasıydı.

Takımlar normalden daha az personelle çalışıyor ve takım üyeleri, teması mümkün olduğunca azaltmak için kendi "grupları" içerisinde hareket ediyor.

Red Bull takım patronu Horner, Perez'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının F1 için bir uyarı ve hatırlatma olduğunu söyledi.

Horner, Cuma günkü FIA basın toplantısında, "Bu kesin bir hatırlatma oldu."

"Bazen Formula 1'de biraz izole olduğumuzu hissediyoruz. Fakat yine de hepimiz kendi gruplarımızın içindeyiz."

"Ama bu Perez gibi birisinin başına geldiğinde, yani bir sürücü etkilediğinde bu, prosedürlerin bir sebepten ötürü orada olduğunu size hatırlatıyor."

"Takım ve Formula 1 olarak takip ettiğimiz prosedürlerle, yarışta, yarış etkinliğinden uzakta veya fabrika içinde, gereksiz temastan kaçınmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

"Elbette çok zor, ama bu şeyin henüz ortadan kalkmadığının kesin bir hatırlatması oldu. Hâlâ dışarıda duruyor. Hâlâ ikinci dalgaların ve zirvelerin olduğu ülkelere seyahat edeceğiz."

"Bir grup ve Formula 1 olarak, bu disiplini mevcut prosedürlerle devam ettirmemiz gerekiyor."

"Bence bu iyi şekilde ele alındı ​​ve FIA ​​ile takımlar tarafından iyi bir şekilde yürütüldü." dedi.

Perez, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Macaristan GP sonrası Meksika'ya seyahat ettiğini doğrulamıştı.

Ancak Perez, Macaristan'daki son yarıştan bu yana yurt dışına seyahat eden tek sürücü değil. Haas sürücüsü Romain Grosjean, Silverstone'a gelmeden önce Yunanistan'da tatil yaptı.

Haas F1 takım patronu Gunther Steiner, tüm takım üyelerine FIA ​​tarafından belirlenen yönergeleri takip etmesi gerektiğini söyledi.

Steiner "Yarış pistinin dışında neler yaptığını görmek için insanları teker teker takip edemeyiz, bu yüzden umarım hepimiz sorumlu davranabiliriz ve er ya da geç bu virüs gider."

"Takıma, kurallara uyması talimatı verildi." dedi.