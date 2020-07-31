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Formula 1 / Britanya GP / Son dakika

Hulkenberg: "Geri gelmek gerçekten çok çılgınca"

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Hulkenberg: "Geri gelmek gerçekten çok çılgınca"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
31 Tem 2020 16:51

Nico Hulkenberg, Silverstone'da Racing Point ile Formula 1'e yaptığı sürpriz geri dönüş sonrasında, geçirdiği son 24 saati "çılgınca ve delice" olarak tanımladı.

Sergio Perez'in COVID-19 testinin pozitif çıkması ve karantina altına girmesiyle beraber Racing Point, eski Renault F1 sürücüsü Hulkenberg'e, bu hafta sonu yapılacak olan Britanya Grand Prix'sinde Meksikalı pilotun yerine yarışması için teklif götürdü.

Nürbürgring'de yapılacak olan GT aracı testini iptal eden ve Perşembe akşamı İngiltere'ye seyahat eden Hulkenberg, daha sonrasında Racing Point fabrikasında kontratı hakkında görüşmelerde bulunup koltuk ayarı yaptırdı.

İlk antrenman seansının başlamasına 10 dakika kala, yaptırdığı COVID-19 test sonucunun negatif çıktığı kesinleştikten sonra, padok alanına giriş yapan Hulkenberg, kısa bir süre sonra piste çıktı.

Hulkenberg şunları söyledi: "Son 24 saat biraz özeldi - çılgınca ve delice bir şekilde geçti."

"Dün saat 16.30'da beni aradılar, hemen uçağa bindim, gece yarısı saat 2'ye kadar koltuk ayarımı yaptık, sabah saat 8'de bir saatliğine simülatöre girdim ve biraz hazırlık yaptım. Kısa bir gece geçirdim, ancak her şeye rağmen değdi."

"Takım mükemmel bir çaba sarf etti, onlara çok teşekkür etmem lazım, gece yarısı çalışan ekip beni araca oturtmak için çok çalıştı, bununla beraber FIA'nın da süper lisansımı çok hızlı bir şekilde çıkarmasından dolayı onlara da çok teşekkür ederim. Çok özel bir gün geçirdim."

Bugünkü ilk antrenman seansı, Hulkenberg'in Renault'dan 2019 sezonunda ayrılmasından beri çıktığı ilk F1 seansı oldu.

Alman pilot, vücudunun bir F1 aracı sürdükten sonra yaşanan etkiyi, özellikle Silverstone gibi hızlı bir pistte olmasından dolayı da, çoktan hissetmeye başladığını söyledi. 

"G-kuvvetini çalışmak zor çünkü çok kendine özel bir hissiyata sahip." diyen Hulkenberg ekledi: "Her ne kadar iyi bir durumda olsam da, bu tür bir G-kuvvetini, 35 derece sıcaklıkta ve en hızlı pistlerden birinde yaşamak çok zor olabiliyor."

"İngiltere'deki en sıcak güne denk geldim. Her şeyin en iyisine sahip olmuşum!"

Hulkenberg ilk antrenman seansını dokuzuncu sırada tamamlarken, ikinci antrenman seansını ise yedinci sırada, seansın birincisi olan takım arkadaşı Lance Stroll'ün 0.6 saniye gerisinde kalarak tamamladı.

Alman pilot seanslar hakkında şunları söyledi: "Aracın potansiyeli çok büyük, gerçekten çok hızlı."

"Yumuşak lastiği pek de iyi bir şekilde kullanamadım, bence o lastikten biraz daha zaman elde edebilirim ve o lastiği daha iyi bir şekilde kullanabilirim."

"Ancak gece boyunca bunun üzerinde çalışmamız gerekecek ve bu hafta sonunu en iyi şekilde geçirmeye çalışacağız."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Britanya GP
Pilotlar Nico Hulkenberg Şimdi al
Editör Luke Smith

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