Hamilton Komisyonu raporunun yayınlamasının ardından F1 harekete geçmeye hazır

7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'dan ilham alınarak hazırlanan bu rapor, Birleşik Krallık motor sporları endüstrisinde siyahi insanların neden yeteri kadar temsil edilmediğini sorgulayan bir araştırmanın ardından son hâlini aldı.

Royal Academy of Engineering'in önderliğinde hazırlanan bu raporda, F1 çalışanlarının neden sadece %1'inin siyahi topluluklardan geldiğine dair cevaplar bulunmak istendi.

Bazı cevaplar, siyahi öğrencilerin akademik kabiliyetlerinin daha az olduğunun düşünülmesi dolasıyla da siyahi öğrencilerin STEM (Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) projelerine daha az kabul görmesi ya da siyahi öğrencileri kötü etkileyen davranış yönetimi uygulamaları gibi daha geniş sosyal sorunları içinde barındırsa da direkt olarak motor sporları takımlarının uygulamalarıyla alakalı cevaplar da ortaya çıktı.

Bu cevaplardan biri, takımların sadece bir grup yüksek sıralamalarla girilebilen üniversitelerden personel seçmesi olurken; raporda coğrafi faktörlerin de siyahi toplulukların, fabrikaları kırsal alanlar da yer alan birçok takımda staj yapma fırsatını zora soktuğunu belirtti.

Hamilton Komisyonu'nun motor sporlarında çeşitliliği arttırmak için takip edilmesi gerektiğine inandığı 10 öneriyi belirttiği raporundaki maddelerden bazıları şöyle:

* F1'den ve takımlardan, sektördeki bütün organizasyonlardaki çeşitliliği arttırabilmek adına motor sporları için Çeşitlilik ve Dahiliyet Sözleşmesi'nin imzalanmasında öncü olmalarını istemek.

* F1 takımlarının ve diğer motor sporları kuruluşlarının, staj kurallarını genişleterek daha çok stajyer alarak; bunun sektöre girmek için alternatif bir yol olarak oluşturulması ve böylelikle spora ulaşım sağlanmasını kolaylaştırılması.

Mechanics move the car of Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

* Siyahi öğrencilerin okullar tarafından dışlanmasına katkıda bulunan faktörleri araştıracak programlar geliştirecek, yeni bir dışlanma inovasyon fonunun kurulması.

* Öğrencileri mühendislik, matematik, fizik, tasarım, teknoloji ve bilgi işlem gibi dallarda kariyerlere götürecek STEM konularında eğitim veren siyahi öğretmenlerin sayılarını arttırabilecek yeni yaklaşımları desteklemek.

* Mühendislik fakültelerinden mezun olan siyahi öğrencilerin, motor sporlarında uzman rollere yerleşmesini sağlayacak burs programlarının desteklenmesi.

* Birleşik Krallık'ta siyahi topluluklar tarafından yönetilen destekleyici okullara daha çok STEM aktivesi desteğinde bulunulması.

Rapor ayrıca, bütçe sınırlaması gibi bu sürece zarar verebilecek faktörlerden de bahsetti. Bütçe sınırlaması; takımları genç, siyahi öğrencilere stajyerlik teklif etmekten caydırabilir.

Raporun derlenmesine yardımcı olan The Royal Academy of Engineering'in direktörü Rhys Morgan, bütçe sınırlamasının süreç üzerindeki potansiyel etkileri hakkında şu ifadeleri kullandı: "Bütçe sınırlamasının takımların stajyerleri kabul etmesini engelleyeceğini düşünüyoruz çünkü bu çırakların maaşları, bütçe sınırlamasına dahil olacak."

"Bir takım, tecrübeli ve aracın üstünde çalışmaya başlayabilecek bir teknisyen ya da mekaniker alabilecekken; neden hiçbir tecrübesi olmayan 16 yaşındaki bir çocuğu staja alsın."

"Stajyerlik programlarını teşvik edebilmek için bütçe sınırlamasının içinde nasıl istisnalar yapabileceğimizi araştırabilme fırsatımızın olacağını düşünüyoruz."

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Hamilton Komisyonu'nun raporu yeni yayınlasa da F1 yönetimi şimdiden raporda belirtilen önerileri değerlendireceğini ve yakında yeni aksiyonların alınacağını belirtti.

Formula 1'in CEO'su Stefano Domenicali, konu hakkında şunları söyledi: "Hamilton Komisyonu, Lewis'in bu önemli konudaki tutkusunu gösteren kapsamlı ve etkileyici bir rapor yayınladı."

"Rapordaki tüm bulguları okumak ve bunların üzerinde düşünmek için vakit ayıracağız ama sporun genelinde çeşitliliği arttırmamız gerektiği konusuna tamamıyla katılıyoruz. Bu konu hakkında aksiyon aldık ve önümüzdeki günlerde alınacak aksiyonları açıklayacağız."

"Fazlasıyla çeşitli taraftar kitlemizi temsil edebilecek bir spor istiyoruz. Bu yüzden de Formula 1, FIA ve bütün takımlar; detaylı planları hayata geçirerek, sporda pozitif bir değişim yaratmak için sıkı bir şekilde çalışıyor."

Hamilton ise komisyonun hedeflerinin uygulandığından ve unutulmadığından emin olmak için her şeyle kişisel olarak ilgileneceğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Endüstriyi bizimle birlikte bir yolculuğa çıkararak, birlik olabileceğimizi ve kalıcı, anlamlı değişimler yapabileceğimizi umuyorum."

"Önemli hissedarlardan şimdiden olumlu geri dönüşler aldık ki bunu görmek inanılmaz."

"Bu raporu yayınlamamıza ek olarak; gelecekte de önerilerde bulunabilecek, en iyi organizasyonları seçiyoruz ki rapordaki bulgularımızın göz ardı edilmediğinden emin olabilelim."

"Bulgularımızın, sadece iyi bulgular olmaması gerek, önemli olan bu bulguları hayata geçirebilmemiz."