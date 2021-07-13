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Formula 1 Haberler

Mazepin, Formula 1'in teknik kısmını beklediğinden ''daha karmaşık'' bulmuş

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Nikita Mazepin, Haas ekibiyle birlikte teknik bilgisini artırmaya çalışacağını açıkladı.

Mazepin, Formula 1'in teknik kısmını beklediğinden ''daha karmaşık'' bulmuş

Mazepin, Formula 1 kariyerine Haas'ın 2021 aracını geliştirmemesiyle biraz zor bir başlangıç yaptı ve Rus pilot, her hafta sonu genelde sadece takım arkadaşı Mick Schumacher'le rekabet ediyor.

Haas, 2022'de gelecek olan yeni kurallarla yapılacak araca odaklandı ve bu yüzden de takımın bu sezonki aracı gridin en gerisinde kaldı.

Rus pilot ise doğru araç ayarlarını bulmanın zor bir görev olduğu anladı ve bu yüzden de Haas'taki çalışanlarla bilgi alışverişinde bulunmak için öğrenmesi gereken şeyler olduğunu itiraf etti.

Formula 1.com'a konuşan Mazepin şu ifadeleri kullandı: ''Muhtemelen biraz mühendislik derslerine ihtiyacım olacak.''

''Her zaman sürücünün kendi işini, mühendislerin de kendi işlerini yaptığını düşünmüştüm.''

''Ancak şu anda biraz farklı bir dilde konuşuyoruz ve takıma aracı daha iyi hale getirme konusunda nasıl tavsiyelerde bulunabileceğimi anlamak için derslerime çalışacağım. Çünkü bence şu andaki çalışma şeklimiz ümit verici değil!''

Mazepin, aynı zamanda aracının takım arkadaşı Schumacher'e göre dört kilo daha ağır olması konusunda da konuştu.

Motorsport.com'a konuşan Mazepin, aracın ağırlığının etkisi hakkında şu ifadeleri kullandı: ''Formula 1'de oldukça yeniyim. Hâlâ bazı şeyleri keşfediyorum.''

''Örneğim, Formula 2'de bu o kadar önemli görünmezdi ancak Formula 1'de performans çok yüksek.''

''Bazen sürücüler olarak, her 800 gram veya 1 kilonun çok önemli olduğu bir pozisyondayız ve bazen sıralamalarda olabildiğince hafif olduğumuzdan emin olmak için daha az su içiyoruz.''

''Yani şasideki dört kilo fazlalık tabii ki her pistteki düzlüklerde büyük bir fark yaratıyor.''

''İşlerin teknik kısmının, yılın başında tahmin ettiğimden daha karmaşık olduğunu şimdi anlamaya başlıyorum.''

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