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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Russell, Hamilton, Norris üçlüsü birbirine "güçlü bir şekilde" saygı duyuyormuş

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George Russell; Lewis Hamilton, Lando Norris ve kendisinin birbirlerine "güçlü bir şekilde" saygı duyduğunu belirtti.

Russell, Hamilton, Norris üçlüsü birbirine "güçlü bir şekilde" saygı duyuyormuş

Üç İngiliz pilot, İngiltere'yi F1'de güçlü bir şekilde temsil ediyor. Hamilton, Mercedes'le birlikte rekorlar kırmaya devam ederken; Russell ve Norris de etkileyici performanslar sergilemekte. 

McLaren'ın daha da güçlendiği ve Russell'ın gelecek sene Hamilton'ın takım arkadaşı olduğu potansiyel bir senaryoda, bu üç pilot galibiyetler için savaşabilir. 

The Silverstone Podcast'ine konuk olan Russell, üç İngiliz pilotun iyi anlaştığını belirtti ve şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, iyi anlaşıyoruz. Her yolumuz kesiştiğinde birbirimizle konuşuyoruz ve bence üçümüz de birbirimize güçlü bir şekilde saygı duyuyoruz."

"Ben ve Lando, elbette Lewis'in başardığı her şeye saygı duyuyoruz ama bence Lewis de bizim başardıklarımıza saygı duyuyor. F1'e gelen iki genç pilotuz ve iyi işler çıkarıyoruz."

"Lando şu anda muhteşem bir iş çıkarıyor ve bence o [Hamilton], bunun farkında."

"Yani, üçümüz de birbirimize güçlü bir şekilde saygı duyuyoruz."

Lando Norris, McLaren MCL35M, Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lando Norris, McLaren MCL35M, Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bu hafta sonu Silverstone'da gerçekleştirilecek olan Britanya Grand Prix'sinde bu üç pilot da kendi evinde yarışacak. 

Ayrıca geçen senenin aksine, Britanya Grand Prix'sinin İngiliz devletinin Etkinlik Araştırma Programı'na girmesi sayesinde bu hafta sonu tribünlerde seyirciler olacak. Pazar günü yarışı 140.000 seyircinin tribünlerde takip etmesi bekleniyor.

2021 Britanya GP, Norris ve Russell'ın kendi evlerinde seyircilerin önünde yarışacağı 2. yarış olacak. Russell, tribünlerin dolu olmasından ötürü mutlu olduğunu dile getirdi ve seyircisiz etkinlikler hakkında şunları söyledi: "Cumartesi veya pazar günleri piste aracınızla giriş yaptığınızda aynı atmosfer oluşmuyor. Her şey çok sessiz oluyor ve size bir nevi bir hayalet şehri andırıyor."

"Elbette F1 takımlarıyla gridde olduğunuzda her şey çok yoğun geçiyor ama etrafınıza bakıyorsunuz ve her yer bomboş oluyor."

"Bu spor böyle değil. Sporumuz atmosferlerle, eğlenceyle alakalı ve taraftarlar bunun büyük bir parçası. Silverstone'da son 1,5 senedir gördüğümüz en büyük taraftarı göreceğiz yani bence herkes için heyecan verici olacak."

"Bunu somutlaştıramazsınız ancak sadece o desteği hissetmek... Elbette üzerinizde biraz daha baskı oluşturuyor ama bu, iyi bir baskı ve çoğumuz bu baskı sayesinde gelişiyoruz."

"Herkesin önünde piste çıkarak gösterebildiğiniz en iyi performansı göstermeye çalışmak çok özel bir his, özellikle de iyi bir iş çıkarırsanız."

 

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