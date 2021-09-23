Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Stroll: "Vettel'in takımda kalması harika bir haber"
Formula 1 / Rusya GP Haberler

Hamilton: “İlk şampiyonluk şansının stresi, Verstappen’i etkileyebilir”

Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Lewis Hamilton, ilk Formula 1 dünya şampiyonluğunu kazanma baskısının, Max Verstappen’i etkileyebileceğini düşünüyor.

Hamilton: “İlk şampiyonluk şansının stresi, Verstappen’i etkileyebilir”

İkili, İtalya Grand Prix’sinde bir başka tartışmalı temas yaşamıştı ve Hamilton, bu rekabetin ilerleyişindeki unsurlardan birinin, sahip oldukları tecrübelerdeki büyük farklılıklar olduğunu öne sürdü.

Hamilton yedi kez şampiyonluk yaşarken, üç kez de şampiyonluk savaşı verip kaybetti. Verstappen’in bu yılki mücadelesi ise Hollandalı sürücünün ilk şampiyonluk savaşı konumunda.

Hamilton F1’deki ilk yıllarında neler yaşadığının farkında olduğunu ve bazı faktörlerin Verstappen’in omuzlarına ağır gelebileceğini düşünüyor.

Hamilton, “Açıkçası bunu kabul etmeyecek ve ben de bir varsayımda bulunmayacağım, ancak ilk şampiyonluk savaşımda üzerimde büyük yük vardı.”

“Zordu, hararetliydi. Birçok farklı duygu yaşıyordum ve bunun en iyi şekilde baş edemediğim zamanlar oldu. Ve bu da beklenen bir şey.”

“Çok fazla baskı var, büyük bir takımda çalışıyorsunuz. Kendinizden beklentiniz ve üzerinizdeki baskı çok fazla, çünkü kazanma arzunuz çok büyük. Bundan dolayı empati kuruyorum ve bu durumu anlıyorum. Ancak bununla beraber ilerleyeceğimizi biliyorum.” dedi.

Hamilton, özellikle konu ne zaman bir viraj için mücadeleye devam edilip edilmeyeceğini bilmek olduğunda, lastik lastiğe savaşlarda tecrübenin kritik bir faktör olduğuna inanıyor.

“Hepimiz akıllı olmalı ve bir virajı dönemeyeceğiniz bir zaman olduğunu bilmeliyiz. Ve bu, bir sonraki virajı dönebileceğinizden emin olmakla ilgili bir şey.”

Lewis Hamilton, Mercedes, walks away from the scene of the accident

Lewis Hamilton, Mercedes, walks away from the scene of the accident

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

“Ve bu dengeyi gerçekten sadece tecrübe ile buluyorsunuz ve her şeyin tek bir virajda kazanılmadığını biliyorsunuz.”

“Söylediğim gibi, ilk şampiyonluğunuz için savaşmanın nasıl bir şey olduğunu ve bu konudaki hevesi biliyorum. Bu süreçte pek çok farklı tecrübe ve duygu yaşıyorsunuz.”

Hamilton, İtalya Grand Prix’sindeki kazada Verstappen’in sağ arka lastiğinin kaskına çarpmasının ardından yaşadığı boyun ağrısının kalıcı bir etkisinin olmadığını doğruladı.

İngiliz sürücü ayrıca Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko’nun bu kaza sonrasında yaşadığı yaralanmaları abarttığı yönündeki yorumlarını ciddiye almadı.

“Bu bireylerin neler konuştuğunu pek dinlemiyorum. Başınızın üstüne bir araç çarptığında bu tür bir rahatsızlık yaşamanız doğal.”

“Dediğim gibi, yarıştan sonra kesinlikle biraz acı hissettim ve sonrasında kontrol ettireceğimi söyledim.”

“Yarıştan hemen sonra ve uçakta Angela (Cullen, fizyoterapist) ile çalıştım ve sonraki gün kontroller yaptırdım. Sonrasında hafta boyunca akapunktur ve diğer şeylerle çalıştık.”

“Ben ölüyorum demedim. Elbette bir milisaniye içerisinde her şeyin olabileceğinin farkındaydım. Bu yüzden kötü bir şekilde yaralanmadığım için minnettar hissettim. Artık önümüze bakıyoruz.”

paylaşım
yorumlar
Stroll: "Vettel'in takımda kalması harika bir haber"

Önceki haber

Stroll: "Vettel'in takımda kalması harika bir haber"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
World Superbike

Kenan Sofuoğlu, Jerez'de pistlere geri dönüyor!

3 s
2
Formula 1

Ferrari, yeni güç ünitesini Rusya Grand Prix'sine getirecek!

19 s
3
Formula 1

Netflix, yarış yayınları için F1'i satın almayı gözden geçirebilir

1 s
4
Formula 1

Rossi: "Müşteri takımları artık Renault'ya güvenmiyor"

5 s
5
Formula 1

Marko: "Hamilton'ın ciddi sorunları olsa 'komik kıyafetiyle' galaya gitmezdi"

21 s
Son Haberler
Hamilton: “İlk şampiyonluk şansının stresi, Verstappen’i etkileyebilir”
F1

Hamilton: “İlk şampiyonluk şansının stresi, Verstappen’i etkileyebilir”

3dk
Stroll: "Vettel'in takımda kalması harika bir haber"
F1

Stroll: "Vettel'in takımda kalması harika bir haber"

36dk
Netflix, yarış yayınları için F1'i satın almayı gözden geçirebilir
F1

Netflix, yarış yayınları için F1'i satın almayı gözden geçirebilir

1 s
Vettel: "Yeni kontrat imzalayacağımızdan şüphem yoktu"
F1

Vettel: "Yeni kontrat imzalayacağımızdan şüphem yoktu"

1 s
Seidl: "Artık yeni parça getirmeyeceğiz"
F1

Seidl: "Artık yeni parça getirmeyeceğiz"

2 s
Son Videolar
Stuart Codling ve Will Buxton, Hamilton-Verstappen rekabeti hakkında konuşuyor 10:41
Formula 1
31dk

Stuart Codling ve Will Buxton, Hamilton-Verstappen rekabeti hakkında konuşuyor

F1'in 2022 Motorlarının Turbo Hibrid Olarak Kalmasının 3 Sebebi 04:45
Formula 1
33dk

F1'in 2022 Motorlarının Turbo Hibrid Olarak Kalmasının 3 Sebebi

Grand Prix Greats – 2021 İtalya GP'den en iyi fotoğraflar 03:53
Formula 1
18 Eyl 2021

Grand Prix Greats – 2021 İtalya GP'den en iyi fotoğraflar

F1: Monza'da öğrendiğimiz 6 önemli şey 09:33
Formula 1
17 Eyl 2021

F1: Monza'da öğrendiğimiz 6 önemli şey

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi 11:28
Formula 1
16 Eyl 2021

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi

Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Netflix, yarış yayınları için F1'i satın almayı gözden geçirebilir
Formula 1

Netflix, yarış yayınları için F1'i satın almayı gözden geçirebilir

Perez: "Bir senelik anlaşma, ekstra baskıya neden olmuyor"
Formula 1

Perez: "Bir senelik anlaşma, ekstra baskıya neden olmuyor"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Lewis Hamilton Daha fazlası
Lewis Hamilton
Domenicali: “Hamilton ve Verstappen arasındaki savaş, tüm zamanların en iyilerinden biri"
Formula 1

Domenicali: “Hamilton ve Verstappen arasındaki savaş, tüm zamanların en iyilerinden biri"

Wurz: "Verstappen ve Hamilton'ın üçüncü kez kaza yapma ihtimali yüksek"
Formula 1

Wurz: "Verstappen ve Hamilton'ın üçüncü kez kaza yapma ihtimali yüksek"

Marko: "Hamilton'ın yaralandığı hikayelerini Mercedes çıkardı" İtalya GP
Formula 1

Marko: "Hamilton'ın yaralandığı hikayelerini Mercedes çıkardı"

Çok Okunanlar Bugün

Kenan Sofuoğlu, Jerez'de pistlere geri dönüyor!
World Superbike World Superbike

Kenan Sofuoğlu, Jerez'de pistlere geri dönüyor!

Ferrari, yeni güç ünitesini Rusya Grand Prix'sine getirecek!
Formula 1 Formula 1

Ferrari, yeni güç ünitesini Rusya Grand Prix'sine getirecek!

Netflix, yarış yayınları için F1'i satın almayı gözden geçirebilir
Formula 1 Formula 1

Netflix, yarış yayınları için F1'i satın almayı gözden geçirebilir

Rossi: "Müşteri takımları artık Renault'ya güvenmiyor"
Formula 1 Formula 1

Rossi: "Müşteri takımları artık Renault'ya güvenmiyor"

Marko: "Hamilton'ın ciddi sorunları olsa 'komik kıyafetiyle' galaya gitmezdi"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Hamilton'ın ciddi sorunları olsa 'komik kıyafetiyle' galaya gitmezdi"

Vettel: "Yeni kontrat imzalayacağımızdan şüphem yoktu"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Yeni kontrat imzalayacağımızdan şüphem yoktu"

Seidl: "Artık yeni parça getirmeyeceğiz"
Formula 1 Formula 1

Seidl: "Artık yeni parça getirmeyeceğiz"

Horner: "Son yedi senede Toto'nun hiçbir zaman rakibi olmadı"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Son yedi senede Toto'nun hiçbir zaman rakibi olmadı"

Son Haberler

Hamilton: “İlk şampiyonluk şansının stresi, Verstappen’i etkileyebilir”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “İlk şampiyonluk şansının stresi, Verstappen’i etkileyebilir”

Stroll: "Vettel'in takımda kalması harika bir haber"
Formula 1 Formula 1

Stroll: "Vettel'in takımda kalması harika bir haber"

Netflix, yarış yayınları için F1'i satın almayı gözden geçirebilir
Formula 1 Formula 1

Netflix, yarış yayınları için F1'i satın almayı gözden geçirebilir

Vettel: "Yeni kontrat imzalayacağımızdan şüphem yoktu"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Yeni kontrat imzalayacağımızdan şüphem yoktu"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.