Hamilton: “İlk şampiyonluk şansının stresi, Verstappen’i etkileyebilir”

İkili, İtalya Grand Prix’sinde bir başka tartışmalı temas yaşamıştı ve Hamilton, bu rekabetin ilerleyişindeki unsurlardan birinin, sahip oldukları tecrübelerdeki büyük farklılıklar olduğunu öne sürdü.

Hamilton yedi kez şampiyonluk yaşarken, üç kez de şampiyonluk savaşı verip kaybetti. Verstappen’in bu yılki mücadelesi ise Hollandalı sürücünün ilk şampiyonluk savaşı konumunda.

Hamilton F1’deki ilk yıllarında neler yaşadığının farkında olduğunu ve bazı faktörlerin Verstappen’in omuzlarına ağır gelebileceğini düşünüyor.

Hamilton, “Açıkçası bunu kabul etmeyecek ve ben de bir varsayımda bulunmayacağım, ancak ilk şampiyonluk savaşımda üzerimde büyük yük vardı.”

“Zordu, hararetliydi. Birçok farklı duygu yaşıyordum ve bunun en iyi şekilde baş edemediğim zamanlar oldu. Ve bu da beklenen bir şey.”

“Çok fazla baskı var, büyük bir takımda çalışıyorsunuz. Kendinizden beklentiniz ve üzerinizdeki baskı çok fazla, çünkü kazanma arzunuz çok büyük. Bundan dolayı empati kuruyorum ve bu durumu anlıyorum. Ancak bununla beraber ilerleyeceğimizi biliyorum.” dedi.

Hamilton, özellikle konu ne zaman bir viraj için mücadeleye devam edilip edilmeyeceğini bilmek olduğunda, lastik lastiğe savaşlarda tecrübenin kritik bir faktör olduğuna inanıyor.

“Hepimiz akıllı olmalı ve bir virajı dönemeyeceğiniz bir zaman olduğunu bilmeliyiz. Ve bu, bir sonraki virajı dönebileceğinizden emin olmakla ilgili bir şey.”

Lewis Hamilton, Mercedes, walks away from the scene of the accident Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

“Ve bu dengeyi gerçekten sadece tecrübe ile buluyorsunuz ve her şeyin tek bir virajda kazanılmadığını biliyorsunuz.”

“Söylediğim gibi, ilk şampiyonluğunuz için savaşmanın nasıl bir şey olduğunu ve bu konudaki hevesi biliyorum. Bu süreçte pek çok farklı tecrübe ve duygu yaşıyorsunuz.”

Hamilton, İtalya Grand Prix’sindeki kazada Verstappen’in sağ arka lastiğinin kaskına çarpmasının ardından yaşadığı boyun ağrısının kalıcı bir etkisinin olmadığını doğruladı.

İngiliz sürücü ayrıca Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko’nun bu kaza sonrasında yaşadığı yaralanmaları abarttığı yönündeki yorumlarını ciddiye almadı.

“Bu bireylerin neler konuştuğunu pek dinlemiyorum. Başınızın üstüne bir araç çarptığında bu tür bir rahatsızlık yaşamanız doğal.”

“Dediğim gibi, yarıştan sonra kesinlikle biraz acı hissettim ve sonrasında kontrol ettireceğimi söyledim.”

“Yarıştan hemen sonra ve uçakta Angela (Cullen, fizyoterapist) ile çalıştım ve sonraki gün kontroller yaptırdım. Sonrasında hafta boyunca akapunktur ve diğer şeylerle çalıştık.”

“Ben ölüyorum demedim. Elbette bir milisaniye içerisinde her şeyin olabileceğinin farkındaydım. Bu yüzden kötü bir şekilde yaralanmadığım için minnettar hissettim. Artık önümüze bakıyoruz.”