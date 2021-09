Hamilton: “İlk şampiyonluk şansının stresi, Verstappen’i etkileyebilir”

İkili, İtalya Grand Prix’sinde bir başka tartışmalı temas yaşamıştı ve Hamilton, bu rekabetin ilerleyişindeki unsurlardan birinin, sahip oldukları tecrübelerdeki büyük farklılıklar olduğunu öne sürdü.

Hamilton yedi kez şampiyonluk yaşarken, üç kez de şampiyonluk savaşı verip kaybetti. Verstappen’in bu yılki mücadelesi ise Hollandalı sürücünün ilk şampiyonluk savaşı konumunda.

Hamilton F1’deki ilk yıllarında neler yaşadığının farkında olduğunu ve bazı faktörlerin Verstappen’in omuzlarına ağır gelebileceğini düşünüyor.

Hamilton, “Açıkçası bunu kabul etmeyecek ve ben de bir varsayımda bulunmayacağım, ancak ilk şampiyonluk savaşımda üzerimde büyük yük vardı.”

“Zordu, hararetliydi. Birçok farklı duygu yaşıyordum ve bunun en iyi şekilde baş edemediğim zamanlar oldu. Ve bu da beklenen bir şey.”

“Çok fazla baskı var, büyük bir takımda çalışıyorsunuz. Kendinizden beklentiniz ve üzerinizdeki baskı çok fazla, çünkü kazanma arzunuz çok büyük. Bundan dolayı empati kuruyorum ve bu durumu anlıyorum. Ancak bununla beraber ilerleyeceğimizi biliyorum.” dedi.

Hamilton, özellikle konu ne zaman bir viraj için mücadeleye devam edilip edilmeyeceğini bilmek olduğunda, lastik lastiğe savaşlarda tecrübenin kritik bir faktör olduğuna inanıyor.

“Hepimiz akıllı olmalı ve bir virajı dönemeyeceğiniz bir zaman olduğunu bilmeliyiz. Ve bu, bir sonraki virajı dönebileceğinizden emin olmakla ilgili bir şey.”

Lewis Hamilton, Mercedes, walks away from the scene of the accident

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images