Stroll: "Vettel'in takımda kalması harika bir haber"

Sebastian Vettel ve Lance Stroll, 2022 yılında Aston Martin'de takım arkadaşı olmaya devam edecekler. Stroll, böylelikle tecrübeli isimlerle yarışmaya devam edecek.

Bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Stroll, Vettel ile çalışmaktan keyif aldığını dile getirdi.

Stroll, "Bu yıl takımda harika bir sinerji olduğunu düşünüyorum. Yıl boyunca birbirimizi çok zorladık. Çok deneyimli ve bilgili bir takım arkadaşı. Dünya şampiyonluğunu kazanan takımlarda ve harika araçlarda yarıştı. Takımımızda bu bilgilere sahip olmanın gerçekten faydalı olduğunu düşünüyorum. Bunu devam ettirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Vettel'i, daha önce beraber yarıştığı Felipe Massa ve Sergio Perez ile kıyaslaması istendiğinde Stroll, "Karşılaştırma yapabileceğimizi sanmıyorum. Farklı sürücülerin farklı güçlü ve zayıf yönleri var. Her yıl durum değişiyor. Fakat Sebastian gerçekten çok yardımsever ve takıma hem bilgi hem de deneyim getirdi. Çok rekabetçi araçlarda ve dünya şampiyonluğu kazanmış takımlarda yer aldı. Bu, ekibimiz için harika bir şey."

"2022 için ne destem bilmiyorum, henüz düşünmedim. Bu yılın geri kalanına odaklandım, önümüzde epey yarış var. Gelecek yıl diğer takımlara göre rekabet seviyesi anlamında çok farklı bir konumda yer alabileceğimiz yeni kurallar gelecek. Bunu da gelecek yılki ilk testin ardından göreceğiz. Testin ardından nerede olduğumuz ve diğerlerinin nerede olduğu hakkında çok daha fazla fikrimiz olacak. Şu anda bunu pek fazla düşünmüyorum." dedi.

Stroll, takımın Martin Whitmarsh'la anlaşmasından da memnun.

"Bence çok heyecan verici bir anlaşmak. Martin, büyük başarılar yakaladıkları dönemde uzun süre McLaren'la beraberdi ve bence takımın büyümesine yardımcı olmak adına takımla birlikte olması heyecan verici olacak."

"Son birkaç aydır takıma çok yetenekli insanlar geldi. Martin'in takıma olan katkısının harika olacağını düşünüyorum. Şu anda takımda olan her şey, inşa edilmekten olan yeni fabrika ve Martin'in takıma gelişi, bana göre çok yapıcı görünüyor. Bunların hepsi, önümüzdeki yıllarda ulaşmak istediğimiz hedefler için doğru yönde atılmış adımlar." dedi.

Stroll, son olarak bu hafta sonu yapılacak Sochi yarışı hakkında da konuştu.

"Dürüst olmak gerekirse neler olacağını bilmiyorum. Göreceğiz. Hava bu hafta sonu biraz ilginç olacağa benziyor. Bu yüzden yarın kesinlikle bazı iyi turlar atmanın ve Cumartesi günü havanın nasıl olacağının çok önemli olacağını düşünüyorum. Bu, ıslak zeminde hiç sürüş yapmadığım bir pist, o yüzden nasıl olduğunu göreceğiz."