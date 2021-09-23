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Alonso: "Sochi bize Monza'dan daha iyi uyacak fakat podyuma uzağız"

Fernando Alonso, 2021 yılında podyuma çıkamayan sürücüler arasında şampiyonada en yukarıda yer alıyor. Tecrübeli İspanyol, sezonun kalan yarışlarını da ilk üçte tamamlayabileceğine pek güvenmediğini söyledi. Ancak Sochi'nin, Alpine için Monza'dan daha iyi geçeceğine inanıyor.

Alonso: "Sochi bize Monza'dan daha iyi uyacak fakat podyuma uzağız"

Alpine sürücüsü Fernando Alonso, şampiyonada onuncu sırada yer alıyor. İtalya'da McLaren'ın duble yapmasının ardından, şampiyonada kendisinin yukarısında yer alam tüm sürücüler podyum görmüş oldu.

Alonso, bu sezon podyuma çıkmayan sürücüler arasında en yüksek puana sahip olan isim.

Podyuma ne kadar uzak olduğu sorusuna yanıt veren İspanyol pilot, "Çok uzağım. Sanırım griddeki en hızlı beşinci ya da altıncı takımız. Bu yüzden podyum almamız için gerçekten kaotik bir yarışa ihtiyacımız var."

"Bu olmadan safi performansımızla altıncılık ya da yedincilik maksimum pozisyonumuz olabilir. Bu yıl birkaç yarışta bunu başardık ve istikrarlı olmamızdan memnunum."

"Bir podyum için çok şanslı olmanız gerek. Ben şimdiye kadar şanslı değildim. Kalan yarışlarda da öyle olmayı beklemiyorum. Eğer gerçekleşirse tabii ki hoş karşılarım ama daha gerçekçi beklentiler üzerine çalışmalıyız." cevabını verdi.

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alonso, son 10 yarışın 8'inden puan almayı başardı. Macaristan Grand Prix'sini takım arkadaşı Esteban Ocon kazanırken, İspanyol pilot yarışı dördüncü tamamlamıştı. Geçtiğimiz İtalya yarışını ise sekizinci tamamladı. Alonso, Alpine takımının, hızlı bir pist olan Monza'ya kıyasla Rusya'da daha iyi yarışmasını beklediğini söyledi.

Alonso, "Monza, paketimiz ve karakteri açısından, en kötü pistlerden biriydi. Burada, bir adım daha iyi olmalıyız. Hiçbir zaman bilemiyorsun, çünkü araçta rahat hissetmen gerekiyor. Ayarların, cuma günü ekranda görünüyor olması gerekiyor."

"Şu anda hava durumu biraz belirsiz ve cumartesi günü yağmurlu görünüyor. Bu yüzden temiz bir cuma günü geçirmek önemli olacak, çünkü kuru zeminde yarışacağımız tek gün olabilir."

"Hiçbir zaman emin olamıyorsun ama burada kendimize Monza'dan daha çok güvendiğimiz kesin." dedi.

Alonso daha önce Sochi'de daha önce ıslak zeminde bir antrenman turu yapmıştı. Görüş imkanının nasıl oluğu sorusunda, "Hatırlıyorum. Harika değildi onu söyleyebilirim. Görüş mesafesi kötüydü. Burada yükseklik değişmiyor. Bu yüzden su pistin üzerinde kalıyor."

"Birinci virajın çok zor olduğunu hatırlıyorum. Orası normalde bir viraj değil ama ıslak zeminde gerçek bir viraja dönüşüyor."

"Pazar günü için, çok ıslak olmamasını ve çok fazla yağış olmamasını umuyorum. Çünkü görüş imkanı kötü olacak ve Spa gibi bir şey kesinlikle görmek istemeyiz." cevabını verdi.

Çeviren: Aybike Simay Erden

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