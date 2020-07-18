FIA: "Mercedes'in Racing Point davasında suçlu olduğuna dair bir kanıt yok"

Renault takımı, Mercedes'in 2019 F1 aracına çok benzer bir araç hazırlayan Racing Point'i fren kanalları nedeniyle protesto etmişti. Protestonun sebebi olarak 2019'da her takımın kendi üretmesi gereken parçalar listesinde yer almayan ancak 2020'de bu listeye sokulan fren kanallarının Mercedes'in 2019 aracında kullanılan kanallara çok benzemesi gösterildi. Bu açıdan Mercedes'in 2019'da fren kanallarını ya da fren kanallarıyla ilgili bilgileri vermesi kurallara aykırı değildi.

Ancak şu anda tartışılan şey, 2019'da bu bilgiler verilmiş olsa dahi farklı takıma ait bir tasarımın 2020'de kullanılıp kullanılamayacağı.

Nikolas Tombazis, "Bu konuda, ne olduğuna dair büyük bir tartışma olacağını düşünmüyorum."

"Tartışma daha çok kurallar ihlal edildi mi, yoksa edilmedi mi bunun üzerinde olacak. Dedektif olmamız gerektiğini düşünmüyorum. Dedektiften ziyade daha çok filozof ya da avukat gibi düşünmemiz gerekecek." dedi.

Mercedes'in bu konu hakkında suçlu bulunması ihtimalini değerlendiren Tombazis, Mercedes'in parçaların listeye girdiği dönemde paylaşması halinde suçlu olabileceğini söyledi.

Tombazis, "Bu konuyu biraz ayrı düşünmek gerekiyor. Geçen sene de listede yer alan bir parçanın IP transferi aynı senede yapılsaydı, yani Mercedes halihazırda listede yer alan ön kanat tasarımını paylaşmış olsaydı, bunun kurallar dahilinde kabul edilmesini tartışamazdınız dahi."

"Bu durumda Mercedes de suç ortağı olarak çok ciddi yaptırım görebilirdi. Açık olalım, böyle bir işaret olmadı. 2019'da bilgi aktarımı listede yer almayan parçalar üzerinde oldu."

"Bu açıdan Mercedes'i suçlu bulamayız. Burada tartışılacak olan şey, Racing Point 2019'da böyle bileşenleri kullanıp kullanmadığı. Bileşenler hakkında durum değiştirildiğinde, böyle şeyler olur."

"Önemli nokta burası ve inceleme altında olan bilgiyi Racing Point'in nasıl kullandığı. Bu bilginin 2019'da alınıp alınmaması önemli değil."

"Bu soruşturmada Mercedes'in hava kanallarıyla ilgili bilgiyi 2020'de verdiği bulunursa, o zaman Mercedes de suçlu olur ancak böyle bir işaret yok." dedi.

Tombazis, Steiermark GP'den sonra yaptığı açıklamada FIA'nın Racing Point'den ön ve arka fren kanallarından birer örnek aldığını duyurmuştu.

Tombazis, "Bu süreçte Racing Point'in geçmiş yarıştan 8 bileşenine el koyduk. Onları inceledik ve hepsinin aynı olduğunu doğruladık. Tüm ön fren kanallar ve arka kanallar birbirlerinin aynısıydı."

"Hakemlerin ve Renault'nun onaylamasıyla onlardan altısını Racing Point'e geri verdik ve ön ve arkadan birer örneği elimizde tuttuk."

"Mercedes'ten bize aynı parçaları vermesini istedik. Aynı derken, Renault'nun geçen sene Mercedes'in bu sene ise Racing Point'in kullandığını iddia ettiği benzer parçalardan bahsediyorum."

"Ve hem Racing Point'ten hem de Mercedes'ten bu parçalarla alakalı CAD verilerini sunmalarını istedik. Bu sayede detaylı bir kıyaslama yapabilir, hangi açıdan benzer olup olmadıklarını görebiliriz. Uyguladığımız süreç bu ve süreç devam ediyor." dedi.