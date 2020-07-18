Macaristan GP 3. antrenman: Bottas lider, Perez üçüncü!

Yağmur tehdidi altında başlayan üçüncü antrenman seansında hava 18 ve pist sıcaklığı 26-27 derece civarındaydı.

İlk dakikalarda sürücüler garajda kalmayı tercih ettiler. Ama sonrasında neredeyse hepsi piste çıktı.

Max Verstappen seans içerisinde spin atarken, Nicholas Latifi de yine pist dışına uçtu.

Ayrıca Sergio Perez, Lance Stroll ve Lando Norris gibi isimler pist dışına çıktılar.

Mercedes ve Racing Point sürücüleri, seans boyunca çok iyi turlar attılar.

Lewis Hamilton derecesini sürekli olarak geliştirdi ve son yarım saate girerken attığı 1:15.984'lük turuyla liderliğe oturdu.

Ancak son 18 dakikaya girerken Ferrari pilotu Charles Leclerc yeni set yumuşak lastiklerle 1:15.781 yaparak liderliği İngiliz pilottan aldı.

Sonrasında Valtteri Bottas 1:15.437 yaparak liderliğe oturdu ve son bölüme lider girdi.

Sürücüler son bölümde derecelerini geliştirebilmek adına zorlamaya devam ettiler.

Lewis Hamilton 1:15.479 yaparak Bottas'a iyice yaklaştı ancak Fin pilotun 0.042 saniye ardında kaldı.

Sonuç olarak Bottas, Hamilton'ın 0.042 saniye önünde seansın en hızlı ismi oldu. Hamilton ikinci oldu ve Mercedes böylelikle 1-2 oldu.

Racing Point cumartesi günkü üçüncü antrenman seansında çok güçlü göründü ve Sergio Perez her iki denemesinde de Mercedes sürücülerine yakındı.

Meksikalı sürücü 1:15.598'lik derecesiyle Bottas'ın 0.161 ardında üçüncü sırada yer aldı. Ferrari için diğer seanslara kıyasla daha umut verici bir seans vardı.

Charles Leclerc 1:15.781'lik derecesiyle 0.344 saniye geride dördüncü sırada yer aldı.

Lance Stroll, Racing Point ile 1:16.033 yapıp beşinci olurken, denge sorunlarıyla boğuşmaya devam eden Max Verstappen 1:16.084'lük derecesiyle altıncı oldu.

McLaren'dan Lando Norris, düne kıyasla daha iyi bir seans geçirdi ve 1:16.193'le 0.756 saniye geride yedinci oldu.

Ferrari'den Sebastian Vettel, Leclerc'in 0.5 saniye gerisinde kaldığı seansta sekizinci sırada kendisine yer buldu.

İlk onu AlphaTauri'den Pierre Gasly ve Renault'dan Daniel Ricciardo tamamladı.

Dün aracın dengesinden memnun olmayan Carlos Sainz 11. sırada yer alırken, araçta titreşim sorunu olduğunu söyleyen ve dengeden şikayetçi olan Red Bull sürücüsü Alex Albon 12. oldu.

Esteban Ocon'un 13. olduğu seansta, iyi turlar atan Williams pilotu George Russell 14. oldu.

Haas pilotları Romain Grosjean ve Kevin Magnussen sırasıyla 15. ve 16. sıralarda yer aldılar.

Son dört sırada ise Daniil Kvyat, Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen ve Latifi yer aldı.

Sıralama turları TSI 16:00'da yapılacak.

Üçüncü antrenman sonucu: