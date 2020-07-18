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Formula 1 / Macaristan GP / Antrenman raporu

Macaristan GP 3. antrenman: Bottas lider, Perez üçüncü!

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Macaristan GP 3. antrenman: Bottas lider, Perez üçüncü!
Ekleyen:
, Editör
18 Tem 2020 11:00

2020 Formula 1 sezonunun 3. yarışı olan Macaristan Grand Prix'si öncesi yapılan 3. antrenman seansını Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı.

Yağmur tehdidi altında başlayan üçüncü antrenman seansında hava 18 ve pist sıcaklığı 26-27 derece civarındaydı.

İlk dakikalarda sürücüler garajda kalmayı tercih ettiler. Ama sonrasında neredeyse hepsi piste çıktı.

Max Verstappen seans içerisinde spin atarken, Nicholas Latifi de yine pist dışına uçtu.

Ayrıca Sergio Perez, Lance Stroll ve Lando Norris gibi isimler pist dışına çıktılar.

Mercedes ve Racing Point sürücüleri, seans boyunca çok iyi turlar attılar.

Lewis Hamilton derecesini sürekli olarak geliştirdi ve son yarım saate girerken attığı 1:15.984'lük turuyla liderliğe oturdu.

Ancak son 18 dakikaya girerken Ferrari pilotu Charles Leclerc yeni set yumuşak lastiklerle 1:15.781 yaparak liderliği İngiliz pilottan aldı.

Sonrasında Valtteri Bottas 1:15.437 yaparak liderliğe oturdu ve son bölüme lider girdi.

Sürücüler son bölümde derecelerini geliştirebilmek adına zorlamaya devam ettiler.

Lewis Hamilton 1:15.479 yaparak Bottas'a iyice yaklaştı ancak Fin pilotun 0.042 saniye ardında kaldı.

Sonuç olarak Bottas, Hamilton'ın 0.042 saniye önünde seansın en hızlı ismi oldu. Hamilton ikinci oldu ve Mercedes böylelikle 1-2 oldu.

Racing Point cumartesi günkü üçüncü antrenman seansında çok güçlü göründü ve Sergio Perez her iki denemesinde de Mercedes sürücülerine yakındı.

Meksikalı sürücü 1:15.598'lik derecesiyle Bottas'ın 0.161 ardında üçüncü sırada yer aldı. Ferrari için diğer seanslara kıyasla daha umut verici bir seans vardı.

Charles Leclerc 1:15.781'lik derecesiyle 0.344 saniye geride dördüncü sırada yer aldı.

Lance Stroll, Racing Point ile 1:16.033 yapıp beşinci olurken, denge sorunlarıyla boğuşmaya devam eden Max Verstappen 1:16.084'lük derecesiyle altıncı oldu.

McLaren'dan Lando Norris, düne kıyasla daha iyi bir seans geçirdi ve 1:16.193'le 0.756 saniye geride yedinci oldu.

Ferrari'den Sebastian Vettel, Leclerc'in 0.5 saniye gerisinde kaldığı seansta sekizinci sırada kendisine yer buldu.

İlk onu AlphaTauri'den Pierre Gasly ve Renault'dan Daniel Ricciardo tamamladı.

Dün aracın dengesinden memnun olmayan Carlos Sainz 11. sırada yer alırken, araçta titreşim sorunu olduğunu söyleyen ve dengeden şikayetçi olan Red Bull sürücüsü Alex Albon 12. oldu.

Esteban Ocon'un 13. olduğu seansta, iyi turlar atan Williams pilotu George Russell 14. oldu.

Haas pilotları Romain Grosjean ve Kevin Magnussen sırasıyla 15. ve 16. sıralarda yer aldılar.

Son dört sırada ise Daniil Kvyat, Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen ve Latifi yer aldı.

Sıralama turları TSI 16:00'da yapılacak.

Üçüncü antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 18 1'15.437  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 20 1'15.479 0.042
3 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 16 1'15.598 0.161
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 19 1'15.781 0.344
5 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 15 1'16.033 0.596
6 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 18 1'16.084 0.647
7 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 18 1'16.193 0.756
8 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 18 1'16.351 0.914
9 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 20 1'16.453 1.016
10 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 14 1'16.508 1.071
11 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 21 1'16.545 1.108
12 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 19 1'16.582 1.145
13 France Esteban Ocon Renault Renault 20 1'16.706 1.269
14 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 23 1'16.847 1.410
15 France Romain Grosjean Haas Ferrari 15 1'16.866 1.429
16 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 14 1'17.086 1.649
17 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 15 1'17.292 1.855
18 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 20 1'17.496 2.059
19 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 25 1'17.527 2.090
20 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 17 1'17.650 2.213
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Alt-etkinlik FP3
Editör Kemal Şengül

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