Ferrari: "Red Bull'un avantajı sadece 0.2 saniye kadar"

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Red Bull'un Emilia Romagna Grand Prix'sinde getirdiği aero değişiklikleri ve aracın hafifletilmesini kapsayan güncellemeler, takıma hız avantajı sağlamış gibi görünüyor.

Verstappen, sprint yarışındaki kötü başlangıcına rağmen Imola hafta sonunda baskın bir galibiyet elde etti ve Miami'de, Leclerc ile arasındaki puan farkını azaltarak yeniden zafer elde etti.

Ferrari, şimdiye kadar güncelleme getirmedi ancak ilk büyük gelişim paketini önümüzdeki İspanya yarışına getirmesi bekleniyor.

Red Bull şampiyonada şu anda momentum kazanmış gibi görünürken Ferrari takım patronu Mattia Binotto bu duruma karşın endişeli olmadığını söyledi.

Binotto, "Performans değerlendirmeleri ve Red Bull'un bize kıyasla ne kadar gelişim yaptığı konusu bizim için bir endişe mi? Hayır."

"Farkın çok büyük olduğunu düşünmüyorum. Bu fark maksimum birkaç ondalık kadar ve Miami'de ön sıraya dizildiğimizi unutmayın."

"Sıralamada Red Bull'a kıyasla daha iyi bir performansımız vardı. Bu yüzden genel olarak bir hafta sonunda Red Bull ve Ferrari arasında çok fark olduğunu düşünmüyorum."

"Eğer bir endişemiz varsa, bu bütçe sınırlaması altında ne kadar gelişim yaptıkları olur. Fakat bu endişeden çok bir umut. Çünkü bir noktada durmaları gerek." dedi.

Ferrari ve Red Bull arasında küçük bir hız farkı olsa da iki takım arasındaki en büyük zıtlık, araçların tur zamanını nasıl elde ettikleri.

Red Bull, genellikle düzlüklerde daha hızlıyken Ferrari, virajlarda daha avantajlı.

Fakat Leclerc, Ferrari'nin lastik performansı konusunda önceden güçlüyken şimdi neden Red Bull'dan daha kötü olduğunu anlamaları gerektiğini düşünüyor.

Leclerc, "Yarışta, özellikle orta ve yumuşak hamurda biraz daha güçlü görünüyorlar ve lastikleri daha iyi yönetiyorlar."

"Sıralamalarda lastikleri her zaman doğru aralığa getirmeyi başardık ve bu bize yardımcı oluyor. Fakat uzun sürüşlerde onlara kıyasla biraz daha zorlanıyoruz." dedi.