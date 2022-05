Alfa Romeo, güncellemeler getireceği Barselona'da "kolay bir hafta sonu" geçirmeyi umuyor

Valtteri Bottas, İtalya'da cuma günü gerçekleştirilen sıralamada aracı alev aldığı için cumartesi günkü ikinci antrenmanı kaçırmıştı. Florida'da ise birinci antrenmanda büyük bir kaza yaptı ve bir kez daha ikinci antrenmanda yer alamadı.

Bottas, bu sıkıntılara rağmen Imola'da beşinci oldu ve Miami'de de aynı pozisyon için mücadele ediyordu fakat çizginin dışına çıkarak duvara temas edince, Mercedes pilotlarına geçilerek yedinciliğe düştü.

Vasseur, Barselona'da takımın yeniden büyük bir tamir işiyle uğraşmamasını ve yeni paketiyle düzgün tur zamanları elde edebilmelerini umuyor.

Vasseur, "Daha kolay bir hafta sonu geçirmeyi çok isterim. İyi seanslarla çok sakin bir hafta sonu olsun."

"Sadece işimize odaklanmalı ve araçta gelişim yapmaya devam etmeliyiz. Barselona'da büyük bir güncelleme getireceğiz."

"Buna ve parçaların üretimine odaklanmalıyız çünkü şu anda bu bizim için önemli bir mesele. Sadece kendimize odaklanmalı ve 5., 6. veya 7. olduğumuzu düşünmemeliyiz." dedi.

Güncelleme paketi hakkında konuşan Vasseur şunları ekledi: "Performansın anahtarı taban. Bence herkes bunun üzerince çok çalışıyor. Fakat perşembe günü FIA'nın açıklamasıyla birlikte sadece tabandan ibaret olmadığını göreceksiniz."

Alfa Romeo teknik direktörü Xavi Pujolar, Barselona'ya rakip takımların da güncelleme getireceğini söyledi.

Pujolar, yeni parçalar hakkında, "Detaya inmeyeceğim ama genel olarak daha fazla performans getirecek."

"Rakiplerimizin de ne getireceğini göreceğiz. Muhtemelen Barselona'ya çok fazla güncelleme getirilecek."

Alfa Romeo engineers at work on the grid

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images