Verstappen: "Miami'deki go-kart şikanı F1 araçlarına uygun değil"

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Miami International Autodrome, orta ve yüksek hızlı virajların karışımdan, uzun bir düzlükten ve otoyolun altındaki dar bir bölümden oluşuyor.

5.41 km'lik pist, harika bir gösteri sağlayamadı ve bunun da nedeni kısmen yüzeyin yarış çizgisi dışında tutuşu olmamasıydı. Yine de sürücüler, 14-15. virajları kapsayan tümsekli şikanı geliştirilmesi gereken bir yer olarak değerlendirseler de pisti övdüler.

İkinci sektör, yarıştan önce bir Mickey Mouse ve Formula E şikanı olarak değerlendirilmişti. Yarıştan sonra ise Verstappen, antrenmanlarda kerblerin üzerinden zıplayarak neredeyse bayılacağını ve şikanın gelecek yıl için incelenmesini umduğunu söyledi.

Verstappen, "Pistte birkaç alanın geliştirilebileceğini düşünüyorum."

"14.-15. virajlardaki şikan biraz zorlu bir kombinasyon. Eğer go-kartta olsaydım güzel bir şikan olurdu ama şu anki F1 araçlarıyla öyle değil."

"Cuma günü yaptığım dört turda neredeyse kendimi bayıltıyordum çünkü ilk kerbe çarptım ve kafam sağa sola en az 5-6 kez sallandı, çok kötüydü."

"Araçlar çok uzun, geniş, ağır ve sert olduğu için o kerbler buna uygun değil."

"Bu yüzden belki de kerb düzeni değiştirilebilir. Fakat orası çok yavaş ve eğer daha akışkan olsaydı araçlar çok daha güzel görünürdü." dedi.

Ferrari pilotu Carlos Sainz, şikandaki kerblerden geçerken şanslı olmak gerektiğini söyledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

İspanyol, sonraki virajda kısıtlı alan olduğu için yavaş şikanın gerekli olduğunu kabul etti fakat sürücülerin, şimdiden F1 ile değişiklik yapılması için konuştuklarını söyledi.

Sainz, "Bu ağır, ve geniş araçlarla kerblerden geçerken şanslı olmak gerektiğini düşünüyorum. Bazen garip bir açıyla geçiyorsunuz ve araç çok sarsılıyor. Bazen de doğru yapıyorsunuz ve onda bir veya iki saniye kazanabiliyorsunuz."

"Biraz olağan dışı bir viraj. Fakat yine de gerekli olduğunu düşünüyorum çünkü çok fazla alan yok ve 16. viraja gelirken yavaş olmanız gerekiyor. Bu yüzden daha yavaş ve dar bir yere ihtiyaç var."

"Burası yeni bir pist ve her zaman bunlar olur. FOM, Ross ve takımı ile daha iyi bir pist haline getirilmesi için şimdiden iletişime geçtik." dedi.

Sainz'ın takım arkadaşı Charles Leclerc, olağan dışı şikanın sunduğu zorluktan keyif alan nadir sürücülerden biriydi.

Yine de gösteriyi daha iyi hale getirmek için değişiklik yapılabileceğini kabul etti.

Leclerc, "Sanırım gridde bu şikanı seven tek sürücü benim. Keyif aldım."

"Fakat diğer bir yandan aksiyon olması için daha iyisinin yapılabileceğine katılıyorum çünkü o kısımda takip etmek kolay değil ve önünüzde bir araç varken görmek çok zor oluyor."

"Bu takip etmeyi daha da zorlaştırıyor ama bunların dışında oldukça keyifliydi." dedi.