Ferrari: "Bütçe kısıtlamaları nedeniyle 2022'de daha az güncelleme yapılacak"

Çoğu F1 takımı, bu yılın yeni teknik düzenlemelerinde önde olmak adına, 2021 araçları üzerindeki gelişim çalışmalarını erkenden durdurdu.

Mekies, F1'i daha sürdürülebilir hale getirmek için getirilen bütçe kısıtlamalarının, takımların karşılayabileceği güncelleme sayısını azaltacağından, 2020 öncesine kıyasla sezon içindeki gelişimi sınırlayacağına inanıyor.

Mekies, "Bu yılla kıyaslamıyorum çünkü en azından bizim için sıfıra yakın güncelleme yapıldı. Ancak 2018 ve 2019'a göre daha az güncelleme göreceğiz."

"Büyük takımlar 2018 ve 2019'da, her yarışta ya da iki yarışta bir aracına bir şey yapardı."

"Kısıtlamalar nedeniyle bu kadar fazla güncelleme yapılması bizim açımızdan zor görünüyor." dedi.

Bu yıl eklentiler hariç 140 milyon dolara düşürülen bütçe sınırı, F1'in en büyük takımlarının, geliştirmeler için ayırdıkları bütçeyi nereye ve ne zaman harcayacakları konusunda daha kontrollü olmaları gerektiği anlamına geliyor.

Bu lüks problem, bütçe sınırına uymak için halihazırda takımlarını küçültmek zorunda kalmış Mercedes, Red Bull ve Ferrari gibi büyük harcamalar yapan takımları daha çok etkiliyor.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Ferrari

Mekies, "Yıl içerisinde güncelleme yapmak için bütçe ayırıyorsunuz çünkü gitgide daha fazla şey öğreniyorsunuz ve dolayısıyla her zaman uyum sağlamamız gerekiyor. Şimdiye kadar en büyük zorluk bu oldu."

"Planınızı yaptığınızda, aero, mekanik geliştirmeler ve tüm departmanlar için sahip olduğunuz şey belli oluyor. Daha sonra aero, 'Tamam bu bütçeyle iki ya da üç geliştirme yapabilirim.' derse, bunu gerçekleştirmek için tüm planlarınızı değiştiriyorsunuz."

"Şu anda yaptığımız şey bu. Ne kadar zor olduğu, sizin ne seviyede rekabetçi olduğunuza göre değişir." dedi.

Ancak Mekies, 2022 sezon öncesi testlerinin yeni araçlardaki birkaç sorunu ortaya yüzüne çıkarması halinde, geliştirme kumbaralarına tahmin edilenden daha erken müracaat etmeleri gerekebileceği ve birkaç güncellemeden ödün verebilecekleri konusuna uyardı.

Mekies, "Sezonun başında büyük bir problem olursa ve hiçbir şey birbiriyle bağlantılı değilse, ikinci ya da üçüncü paketin parasının bir kısmını kullanmak gerekebilir."

"Bunun her halükarda düzeltilmesi gerekir, bu yüzden parçaları alır çöpe atarsın. Bununla başa çıkmanın yolu bu." diye ekledi.