Vasseur: "Alfa Romeo performans açısından iyiydi ama sonuçlar kötüydü"

Alfa Romeo, düşük performanslı Ferrari güç ünitesiyle yarıştığı zorlu bir 2020 sezonunun ardından 2021 yılında diğer orta grup takımlarına yaklaştı ve puanlarını 8'den 13'e yükseltti.

Ancak Williams, son dört yılın en iyi sezonunu geçirdi ve Macaristan ve Belçika'daki yarışlarda yüksek puanlar aldı. Böylece Alfa Romeo, takımlar şampiyonasında sekizinci sıradan dokuzuncu sıraya düştü.

Takımın 2021 sezonu hakkında konuşan Vasseur, gelişen performanslarının karşılığında sonuç alamamanın “çok garip bir his” bıraktığını söyledi.

Vasseur, "Saf performans açısından çok iyi bir iş çıkardık."

"Geçtiğimiz yıla göre çok büyük bir adım attık. Saf performans açısından, lidere kıyasla en iyi gelişimi kaydettik."

"Ancak bir yandan da iyi fırsatları kaçırdık. Budapeşte'de ve Spa'da kaza yaptık. Sanırım Bahreyn'de pit stop sırasında bir sorun yaşadık. Imola'da da Kimi spin attı. Bunlar da bize puanlara mal oldu."

"Bu garip bir his çünkü sonunda temel performansınızı gösteren tek şey puanlar. Puan almadığın sürece hızlı olmanın önemi yok." dedi.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Vasseur, Alfa Romeo için sezonun bir hayal kırıklığı kaynağı olduğunu kabul etti. Formlarının yazın düşüşe geçtiğini, bu sırada da Williams'ın en güçlü yarışlarını yaptıklarını söyledi.

Vasseur, "Sezon boyunca inişli çıkışlıydı."

"Sanırım Monako'ya kadar iyi bir başlangıç yaptık. Daha sonra yaz aylarında zorlu bir sürece girdik, belki de tatil verdiğimiz için bilmiyorum! Daha sonra sezonun ikinci yarısında geri geldik."

"Dediğim gibi analiz yapmak çok zor çünkü sıralamaya bakılınca durum net görünüyor ama saf performansımıza bakarsanız durumun tam tersi olması için sadece onda bir saniyelik bir fark gerekiyor."

“Ancak saf performansa bakarsanız, bazen tabloyu değiştirmek için 0.1 saniye gerekiyor. [Suudi Arabistan'da] 3. bölüme kaldık, ancak ilk bölümde elenme farkı 0.1 saniyeydi. Sezona bir göz atmaya çalışırken bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor.

"Genel olarak bu sezonu değerlendirecek olursam, performans açısından iyi ama sonuçlar açısından kötü derdim." dedi.

Alfa Romeo 2022'de tamamen yeni sürücülerle yarışacak. Mercedes'ten gelen Valtteri Bottas ve F2'den gelen Guanyu Zhou, Raikkonen ve Giovinazzi'nin yerini alacak.