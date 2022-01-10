Binotto, Ferrari'deki yeni yapıda takım patronluğu görevini sürdürecek!

Maurizio Arrivabene'nin ayrılığının ardından 2019'da takım patronu rolüne getirilen Binotto'nun, 'Gestione Sportiva' (spor yönetimi) görevine devam edeceği doğrulandı.

Bugün bir açıklama yayınlayan Ferrari, 2030 yılına kadar sıfır karbon hedefine ulaşmaya çalışmak için, bir bütün olarak yeniden yapılanacaklarını duyurdu.

İtalya marka, bunu yaparken, Ferrari'nin tarihine tutarlı hareket edeceklerini ve "yarış DNA'larına bağlı kalacaklarını" da duyurdu.

Ferrari'den yapılan bir basın açıklamasında şöyle denildi: "Yeni organizasyon yapısı, yeniliği teşvik edecek, gelişimimizi optimize edecek ve hem şirket içinde hem de ortaklarla olan işbirliğini artıracak."

"Ayrıca şirket içindeki yeteneklerin terfileri ve stratejik işe alımlarla liderlik ekibi de geliştirilecek."

Binotto, Ferrari'nin CEO'su Benedetto Vigna'ya rapor vermeye devam edecek.

Vigna, "Yeni organizasyonumuz, hızla gelişen bu ortamda önümüzdeki fırsatları yakalamak için gerek duyulan çevikliği artıracak." dedi.

Gianmaria Fulgenzi, Ürün Geliştirmeden Sorumlu Başkanlığa terfi ederken, Ernesto Lasalandra Araştırma ve Geliştirme Başkanı olarak göreve getirildi. Silvia Gabrielli Dijital ve Veri Baş Sorumlusu olarak atanırken, David Abate Teknoloji ve Altyapı Baş Sorumlusu oldu. Ayrıca Angelo Pesci de Satın alma ve Kalite Müdürü olarak atandı. Bu yeni işlevler doğrudan Vigna'ya bağlı olacak.

Bununla birlikte, FIA başkanlığından ayrılan ve Ferrari'de genel müdürlük yapan Jean Todt'un, takıma danışmanlık rolüyle geri dönebileceğine dair söylentiler var. Binotto da bu olasılığı tamamen reddetmedi.

Binotto, geçtiğimiz ay, "Şu anda bunun sadece bir spekülasyon olduğunu söyleyebilirim."

"Şahsen Jean Todt ile çalıştım. Benim patronumdu ve ondan çok şey öğrendim."

"Onunla çalışmak benim için bir onurdu ve gelecekte durum ne olursa olsun, onunla çalışmak yine benim için bir onur olacak. Çünkü benim ve takımın, hâlâ öğrenecek çok şeyi olduğuna inanıyorum." dedi.

Scuderia, geçtiğimiz sezon pist dışında da yoğundu. Takım, UPS ile dokuz yıllık ortaklıklarını sona erdirdi ve Santander ile yeniden sponsorluk kuruldu. Ayrıca, 'Mission Winnow' adı kaldırıldıktan sonra, tütün şirketi Philip Morris International ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasının geleceği hakkında bir takım sorulara maruz kaldı.

Sportif açıdan ise, takıma 2022 araçlarının tasarımı ve performansıyla ilgili mümkün olan en iyi verileri vermesi için, son teknoloji ürünü yeni bir simülatör kuruldu.