F1 takımları 2020 sezonunun ilk yarışı Avusturya için neler hazırlıyor?

Sezonun ilk yarışı, normalde 11. yarışı olan Red Bull Ring'de başlıyor. Normal hava koşullarının ve belki de fırtınanın olma ihtimali olan Red Bull Ring, deniz seviyesinden 660 metre yükseklikte olması nedeniyle takımlar için farklı bir mücadeleye sahne olacak. Takımlar soğutma için aerodinamik açıdan dengeli ödünler vermeye çalışacaklar.

Bu seneki Avusturya GP'yi daha karmaşık hale getirecek şeylerden birisi, tüm takımların şu ana kadar planladıkları ve hazırladıkları güncellemeleri Avusturya'ya getirecek olmaları. Bu açıdan birçok bilinmez takımları bekliyor.

Mercedes'in teknik patronu James Allison'ın geçtiğimiz günlerde söylediği gibi, takımların aylardır hazırladıkları güncellemeler tek bir büyük güncelleme halinde piste çıkacak.

Allison, "Aracı tanıtmamızdan bu yana çok zaman geçti. Tanıtılan ve Avustralya'ya gidecek olan araç Noel civarında donduruldu. Tüm Ocak, Şubat ve Mart aylarında rüzgar tünelinde ve tasarım departmanlarında aracı daha hızlı hale getirmeye çalıştık."

"W11'in nasıl daha hızlı hale getirilebileceğiyle ilgili oldukça fazla fikrimiz var ve bu fikirlerin çoğuyla ilgili çalışmalar, dokuz hafta önce fabrikalar kapatılmadan önce zaten tasarım ofisimizde devam ediyordu."

“Şimdiki meydan okuma, çeyrek sezonluk gelişim çalışmalarının meyvesini mümkün olan en kısa sürede alabilmek adına bunları kağıt üstünden araca geçirmek olacak. Bunların büyük bir kısmını Avusturya'daki ilk yarışa getirmeyi umuyoruz ve bulunduğumuz sezonda, güncellemeleri olabildiğince hızlı bir şekilde araca yerleştirmemiz gerekecek." demişti.

Ferrari'nin ise sezon öncesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bazı yeni parçalar ile sürüşü ve dayanıklılığı iyileştirecek 2. jenerasyon güç ünitesini getirmesi bekleniyor.

Ancak Ferrari, genel görüntü olarak aracın Avustralya'ya götürdükleri araca çok benzer olacağını açıkladı.

Red Bull ise geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen film çekimi sürüşünde araca bazı yeni parçaları ekledi. O güncellemelere bakarsak Red Bull da aerodinamik gelişim açısından iyi çalışmış gibi görünüyor. Tüm yeni parçalar cuma günkü antrenmanlarda test edilecek.

Red Bull her zaman kendi evinde güçlü olduğu için ilk iki yarış onlar adına çok önemli olacak. Takım bu fırsatı iyi değerlendirmek istiyor.

Red Bull Racing technical detail Photo by: Giorgio Piola

Red Bull, geçen senelerde Avusturya'da gerekli olan soğutma için aerodinamide verilen ödünler konusunda çok iyi iş çıkarmıştı.

Yukarıdaki resimde gördüğünüz semer tarzındaki güç ünitesinin üstünde yer alan radyatörler b seneki yarışta kullanılabilir.

İlk olarak geçen sene Macaristan'da görülen bu çözüm yarışta kullanılmadı ancak daha sonraki yarışlarda yine araçta yerini aldı. Bu çözüm, 2017'de Mercedes'te kullanılan çözüme çok benziyor.

Renault da Avusturya'ya birçok güncelleme getireceğini açıklayan takımlar arasında. Takım patronu Cyril Abiteboul, "Fabrikada ilk takvime göre 3, 5 ve 6. yarışlarda kullanabileceğimiz parçalar üzerinde çok ciddi çaba sergilemiştik. Yani Vietnam, Hollanda ve Barcelona yarışları için planladığımız güncellemeler, Avusturya'da araçta olacak."

"O yarışları yapamadık ancak onlarla planladığımız performans artışını Spielberg'de kullanacağız." dedi.

Ancak gridde gerilere doğru gittiğimizde performans kazanma mücadelesi yavaşlayacak gibi görünüyor. Racing Point'in teknik patronu Andy Green, kısa süre içerisinde 2021 çalışmalarına başlayacaklarını söylemişti.

Green, "Yeni kurallar nedeniyle çok kısa sürede 2021'e odaklanmamız gerekiyor. 2020 ile 2021 araçları arasında aerodinamik açıdan çok büyük benzerlik olmayacak." demişti.

Mercedes AMG F1 W10, barge board Photo by: Giorgio Piola

Takım 2020 boyunca RP20'yi çok güncellemeyecek. Avusturya'da kullanılacak paketin aslında Avustralya için hazırlanan paket olduğu düşünülüyor.

Bu güncellemede bargeboard, sidepod yan kanatları gibi güncellemeler olacak. Yani Mercedes'in geçen sene Japonya GP'de kullanmaya başladığı pakete benzer bir pakete geçilmesi bekleniyor.

Haas ise gelişim programını yeniden planlamadan önce tüm takvimin açıklanmasını bekleyecek.

Takım patronu Gunther Steiner, "Bu sene bütçe nedeniyle tam olarak kaç yarış yapacağımızı görmeden önce güncelleme planlamıyoruz." demişti.

Soğutma çözümleri

Aşağıdaki galeride yüksek rakım nedeniyle daha fazla havaya ihtiyaç duyan güç üniteleri için soğutma tarafında yapılan çalışmaları sizler için derledik.