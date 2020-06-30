Red Bull, Honda'nın yeni motor güncellemesinden umutlu

Formula 1'de yeni sezonu bu hafta sonu yapılacak Avusturya GP ile başlayacak ve takımlar, Avustralya'ya kıyasla tamamen farklı bir aero ve motor paketiyle geliyorlar.

Honda, son iki yılda Red Bull Ring'de zafere ulaşan Red Bull'a yardımcı olmak amacıyla Avusturya GP için yeni bir güç ünitesi hazırdı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, bu güncelleme hakkında umutlu konuştu.

Horner, "Bir motor güncellememiz olacak. Normalde iki numara olması gereken motordu ve şimdi birinci motorumuz olacak."

"Yani aracın tüm alanlarında çok fazla çalışma yapıldı ve Haziran başında fabrikayı tekrar açtığımızdan beri tüm güncellemeleri tamamlamak zamana karşı yarıştık." dedi.

Geçen hafta Silverstone çekimleri sırasında Red Bull aracında bazı değişiklikler olduğu ortaya çıktı ve Horner, sezonun ilk yarışları için planladıkları aero güncellemeleri Avusturya'da kullanacaklarını doğruladı.

Horner, "Avusturya'ya tam olarak nerede gittiğimizi bilmiyoruz, ama tabii ki aracı geliştirdik."

"Zandvoort ve Barselona'daki ilk Avrupa yarışları için güncellemelerimiz olacaktı ve Montreal için de daha fazla güncellememiz olacaktı."

"Tabii ki bu ara öncesinde üzerinde çalışılan tüm güncellemeleri ve aradan sonra öğrendiklerimizi araca uyguladık."

"Bu güncelleme çalışmalarının bir parçası olarak aracın her yerinde küçük düzeltmeler yapıldı ve eminim ki diğer lider takımlar da aynısını yaptı." dedi.

Horner, Honda ile olan ilişkinin gelişmeye devam ettiğini ve bunun 2020 sezonunda kendilerine yardım edeceğini belirtti.

"Honda ilişkimizin ikinci yılına girerken, takım içerisinde çok daha entegre hissediyoruz. Geçen yıl Honda ile üç yarış kazandığımız harika bir sezonu geride bıraktık ve elbette bunun üzerine inşa etmek istiyoruz."

"Çok hırslılar ve bizimle aynı hırsları paylaşıyorlar. Son dönemde çok çalıştılar ve elbette bu yıla daha yüksek beklentilerle geliyorlar."

"[Motor] aracın önemli bir parçası ve Honda bizim için önemli bir ortak. Umarım şampiyonluk için savaşabiliriz."