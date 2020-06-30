Leclerc, Verstappen'le Spielberg'deki mücadelesinden dersler çıkardı

Geçen yılki Avusturya GP'nin bitimine kısa bir süre kala Max Verstappen, oldukça agresif bir atakla Charles Leclerc'i geçmiş ve zafere ulaşmıştı.

İkilinin yaşadığı temas sonrası hakemler kimseye ceza vermedi ve Leclerc bu karardan ötürü rahatsızdı.

2020 sezonu Avusturya'da başlıyor ve Ferrari'nin genç yeteneği Leclerc, geçen yıldan dersler çıkardığını düşünüyor.

Sky Sports İtalya'ya konuşan Leclerc, şunları söyledi: "Eğlenceli değildi çünkü yarışın bitiminden birkaç tur önce zaferi kaybettim."

"Ondan çok şey öğrendim ve sürüş tarzımı buna göre uyarladım. Daha agresif oldum. Ancak muhtemelen daha agresif olsaydım bile o yarışı kazanamazdık çünkü yeterince hızlı değildik."

"Bu yılın daha iyi olmasını umuyoruz. Ama gerçekçi olmalıyız çünkü kış testleri kolay değildi. Çok çalışmaya devam etmeliyiz."

Leclerc, koronavirüs arasından sonra kendisini iyi hissettiğini söyledi.

"İyiyim. Bu süreç bazen iyiydi ve bazen de değildi. Evde çok fazla zaman geçirdim, ailemle vakit geçirmekten sonuna kadar keyif aldım. Bunu yaşamayalı uzun zaman olmuştu."

"Ama Formula 1'i de özledim. Bu süreci nerelerde gelişebileceğimi düşünmek için kullandım."

"Çevrimiçi yarışlar eğlenceliydi, ama gerçek olmaktan uzaklar. Gerçek deneyimi özledim. Avusturya'da tekrar gerçek bir aracı sürmek için sabırsızlanıyorum."

"Avusturya'nın Avustralya'ya kıyasla çok farklı olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu ara sırasında araç üzerinde pek fazla çalışamadık. Tüm fırsatları değerlendirmek önemli olacak, çünkü sezonun nasıl gideceğini tam olarak bilmiyoruz. Gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum."

"Avusturya'da bizi zor bir yarış bekliyor. Ayaklarımızı yerde tutmalıyız çünkü Barcelona'daki kış testleri bizim için zordu. Çok çalışacağız ve sonrasında nerede olacağımızı göreceğiz."