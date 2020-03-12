F1 sürücüleri durumun kötüleşmesi durumda "el frenini çekecekler"

F1 yönetimi beş takım personelinin coronavirüs şüphesiyle yapılan testlerin sonucunu beklerken padokta, salgının durumu ile ilgili gergin bir bekleyiş bulunmakta.

Avustralyalı sağlık otoriteleri takımların personellerinin herhangi bir semptomda karantina alınacağını belirtti, ve belki de bu durum yarışın ertelenmesindeki sebeplerden biri olabilir.

Ancak Vettel, Melbourne'de işlerin kötü gitmesi durumunda - çalışanların hasta olması veya daha kötü bir durum yaşaması durumunda - sürücülerin ipleri ellerine alıp yarışın iptal edilmesini isteyebileceğini söyledi.

"Umarım diğerleri de buna katılır, ve umuyorum ki bu durum daha ileri gitmez, ancak eğer daha ileri gittiği bir durum olursa kesinlikle el frenini çekmemiz gerekecek." diyen Alman pilot ekledi:

"Biz 20 kişilik bir grubuz ve pek çok konu konusunda farklı fikre sahip olduk ancak bu tür bir sorun üzerine vereceğimiz cevabın belli olduğunu düşünüyorum.

"Bu verilmesi çok ama çok büyük bir karar ve, daha önceden dediğim gibi, önce kendimize bakmamız gerekiyor. Böyle bir durumda da olgun taraf olarak ipleri elimize alıp el frenini çekmemiz buradaki en önemli kısım."

F1 sürücüleri, Avustralya'daki coronavirüs durumu ile ilgili sporun yöneticileri ile düzenli bir iletişim içindeler.

Anlaşılana göre Grand Prix Sürücüler Derneği (GDPA), fanlar ve sürücüler arasındaki iletişimi, virüsün geçişini engellemek amacıyla en aza indirmek istedi - bu yüzden imza seansları ve yakın temas gerektiren organizasyonlar iptal edildi.

Perşembe günü yapılan açıklamada GDPA, padoktaki herkesin bu zor zamanları atlatması için beraber çalışması gerektiğini söyledi.

Açıklamada şunlar belirtildi: "GDPA Avustralya sağlık otoritelerine, FIA'ya, F1 yönetimine ve takımlara sürücülerin, taraftarların, yöneticilerin ve sürücülerin sağlık durumunun kontrolü konusunda tamamıyla güveniyor.

"GDPA, F1 yönetimi ve FIA ile geçtiğimiz hafta boyunca görüşme içindeydi ve biliyoruz ki bu zorlu zamanlarda ellerinden gelen en iyi işi yapıyorlar.

"Bu konunun çözümünün bulunması için hep beraber çalışıyoruz ve kimse bu konunun kolay bir şekilde kenara konması gerektiğine inanmıyor. Ancak bizler, bu sorumluluğun herkesi ilgilendirdiğine inanıyoruz, hem ülkede bulunan insanları hem de seyahat etmekte olan herkesi. Bu zor zamanlarda kimsenin bir kahramanlık peşinde olmaması gerektiğine inanıyoruz ve coronavirüs pandemisinin getirdiği bu zorlu zamanlarda olabildiğince dikkatli davranmaya çalışıyoruz.

"Bu durumda GDPA tüm Avustralyalı arkadaşlarımıza, taraftarlara, yarış komünitesine ve sürücülere, herkes ile güvenli bir mesafeden iletişim kurmayı ve selfie, imza alışverişi ve el sıkışma gibi bire bir aktiviteleri kısıtlamasını öneriyor.

"Bu önerilen adımlar riski azaltmak için gereken bilgiyi sağlık otoritelerinden alınarak öneri olarak ortaya konmuştur."