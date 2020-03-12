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Formula 1 / Son dakika

F1 hisseleri 2.6 milyar poundluk değer kaybı yaşadı!

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F1 hisseleri 2.6 milyar poundluk değer kaybı yaşadı!
Ekleyen:
, Editör
12 Mar 2020 13:32

MotoGP dört grand prix'yi, Formula E ise üç yarışı erteleme kararı alırken Formula 1 bu durumdan etkilenmemiş gibi duruyor ve bu akıllara şu soruyu getiriyor: Formula 1 coronavirüs salgınını yeterince ciddiye almıyor mu?

Her ne kadar medyada coronavirüs salgını ile ilgili çıkan haberler durumun ciddiyetini saptırsa da bu iddialar, Dünya Sağlık Örgütü'nün salgını evrensel bir pandemi olarak ilan etmesiyle beraber, kenara koyulabilir. Bu sınıflandırma ile beraber virüsün tüm ülke çapında veya tüm dünya çapında etkisini gösterdiği resmiyete kavuşmuş oldu. 

8 Mart Pazar günü Kuzey İtalya bölgesi karantinaya alındı ve an itibariyle bölgeye giriş çıkışlar kapatılmış durumda. Kuzey İtalya bölgesi aynı zamanda Ferrari'nin merkezi olan Modena şehrinin Maranello kasabasını da kapsamakta ancak buna rağmen takım 9 Mart Pazar günü Avustralya'ya seyahat edebildi. 

Bu tarihten beri İtalya ülke çapında bir karantinaya sahip ve Avustralya ülkeyi seyahat yasağına sahip ülkeler arasına ekledi - listedeki diğer ülkeler ise Çin, İran ve Güney Kore. 

Formula 1 yönetiminin bu salgına verdiği tepki ise basitçe imza seanslarını iptal etmek ve halk ile sürücüleri bir araya getirmemek oldu. 

Bahreyn yarışı yöneticileri ise ikinci yarışı seyircisiz yapma kararı aldılar. Bu karar Liberty Media veya FIA tarafından verilmedi. 

Bununla beraber Çin yönetiminin seyahat yasağı koyması ile birlikte, Formula 1 yönetimi yarışı ertelemekten başka bir çözüme sahip değildi. 

Çin'de başlayan salgın ile beraber, Çin'in sınır komşusu Vietnam'da ilk defa yapılacak olan yarışın geleceği de merak ediliyordu, ancak yapılan açıklamada yarışın planladığı gibi yapılacağı belirtildi. 

Formula 1 Grubu (FWONK) hisseleri ise son günlerde düşüşe geçti ve 30.96 dolardan satışa çıkarılan hisse, Çarşamba gününe kadar 28.23 dolara kadar düştü. 

Bu düşüş ile beraber sporun borsadaki değeri tahminen 600 milyon dolar civarında düştü ve Ocak ayından beri sporun değeri toplam 2.6 milyar dolarlık zarara uğradı. 

Mantıklı olan durum, daha çok yarışın ertelenme durumuydu, ancak spor buna benzer bir kara kaybını tolere edebilir mi? Eğer Formula 1 bu durumdan kurtulamazsa, MotoGP ve Formula E gibi seriler nasıl kurtulabilir?

Yukarıda bahsedilen şampiyonaların harcamaları Formula 1'den çok ama çok daha az. Formula E'nin harcamaları, F1'deki takımların harcamalarının çok ama çok daha az bir kısmını oluşturuyor çünkü takımlar şasilerini geliştirmek için bir harcama yapmıyor. Her ne kadar MotoGP takımları şasi kısmında para harcasalar da, bu konuya harcanan para hala F1'e harcanan paranın çok küçük bir kısmı. 

Fabrika destekli bir MotoGP motosikleti bir sezon boyunca 3.5 milyon dolarlık bir harcama üzerine oluşuyor. 2018 Formula 1 aracının yapımında ise, gelişimler ve diğer türlü harcamalar göz önüne alınmadığında harcanılan para 15.5 milyon dolar olarak karşımıza çıkıyor. 

Bu büyüklükte bir yatırım ortaya konduğunda, yarışı etkileyip etkilemeyeceği belli olmayan bir duruma karşı önlem alınması Formula 1'in ve Liberty Media'nın çözümleri arasında bulunmuyor. 

An itibariyle büyük organizasyonlar - 1000 kişiden fazla katılımcının olduğu - Avusturya, İtalya, Fransa ve İspanya'da yasaklandı. Bu yasaklar Mart'ın sonuna kadar devam edecek. 

Liberty Media ve Formula 1 yönetimi, Mayıs'ın başında İspanya'ya gidecek olan Formula 1 takımlarının durumunu göze aldığında, Avrupa'nın bu salgın ile ilgili çözüm bulduğunu umut edecektir. Aksi takdirde pek çok yarışın ertelendiği durumları görebiliriz. 

Haas'ın iki, McLaren'in ise bir çalışanına yapılan testlerin sonuçları belli olmasa da Avustralya'da böyle bir problem ortaya çıkmış gibi duruyor, buna rağmen yarış hafta sonuna devam edilecek gibi duruyor. 

Burada sorulan en önemli soru şu: Formula 1 yönetimi coronavirüs ile ciddi bir şekilde mücadele veriyor mu?

Sorunun basit cevabı, hayır. Bu durumda da bir sonraki soru bunun neden yapıldığı oluyor. Bu sorunun cevabı da bir önceki sorunun cevabı gibi çok basit: Para. 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Efe Kahya

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16:00
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Cmt 14 Mar
20:00
14:00
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Cmt 14 Mar
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17:00
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