Steiner, Haas'ın Avustralya'daki şanssızlığını tersine çevirmek istiyor

Haas 2018 yarışında, P4 ve P5 giden Kevin Magnussen ve Romain Grosjean'ın pitlerinde sorun yaşamıştı ve iki pilot birden yarışı tamamlayamamıştı.

Takım geçen seneki yarışta da benzer bir sorunu yaşamıştı ve Grosjean, sol ön lastiğinin takılamaması ile beraber 10 saniye boyunca pitlerde kalmak zorunda kalmıştı. Bu durum da onun altıncı sırayı kaybetmesine sebep olmuştu.

13 tur sonrasında ise Fransız pilot yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı. Sebebi ise pitler sırasında lastik sorununa zarar verilmiş olmasıydı ve bu sebeple lastiğin yerinden çıkıyor olmasıydı.

Haas yarıştığı 4 sene boyunca sadece iki kez araçlarını finişe götürebildi ve bunlar da Grosjean'ın 2016'da, Magnussen'in ise 2019'da aldığı altıncılıktı.

2020 sezonunun ilk yarışı öncesi konuşan Steiner, Albert Park'taki bahtsızlıklarını ortadan kaldırmayı umduğunu söyledi.

"Buraya her zaman çok hazırlıklı geldik ve hatalar ile yüzleştik." diyen Steiner ekledi: "İki sene önce her iki pilotumuzun pitstoplarında hata yaptığımızda çok şanssızdık. Geçen sene ise bu baskının bizi etkilediğine inanıyorum.

"Umarım bu durum ortadan kalkmıştır, çünkü 2018'de burada yaptığımız hatalardan sonra 2019'a kadar bir hata yapmadık.

"Geçen seneki durum da buydu, o problemden sonra herhangi bir hata yapmadık. Burada şanssızız gibi duruyoruz, umarım bu sene herhangi bir hata yapmayız."

Haas geçen sene aracı ile yaşadığı sıkıntılar ile birlikte markalar şampiyonasında 9.sıraya kadar geriledi.

Grosjean'a göre takım yeni VF-20 şasisi ile beraber sorunları çözmeyi başardı ve yeni sezona girerken en güçlü oldukları durumdalar:

"Aracın gelişimi memnuniyet verici. Testlerden sonra mühendisler ile pek çok toplantı yaptık ve testlerdeki tüm verilerin üzerinden geçtik. Bence bu fikir tartışmaları çok verimliydi ve şu anda sezona hiç olmadığımız kadar hazırız."

Grosjean'ın takım arkadaşı Magnussen de bu açıklamalara katıldı. Ancak Danimarkalı pilota göre önceki senelerdeki sezon öncesi hissiyatlar da bu senekine benzer hissiyatlardı.

"We are still a very young team, and the rate of experience gained is very steep," Magnussen said.

"An itibariyle daha çok genç bir takımız ve kazandığımız deneyim gerçekten çok fazla." diyen Magnussen ekledi: "Bu yüzden her sene buraya geldiğimizde daha hazır ve daha tedarikli geliyoruz. Bu sene de durum aynı.

"Geçen sene durumumuzu geliştirmemiz için önemli bir fırsattı ve geçen senenin büyük bir kısmını bunun hakkında araştırma yaparak ve hazırlanarak geçirdik, geçen senekine göre aynı duruma düşmediğimizden emin olmak istedik."