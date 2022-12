F1 2022 teknik: Mercedes, sezon başındaki sorunları nasıl galibiyetle taçlandırdı?

Haberi dinle

Ancak Alman otomobil üreticisi, W13'te karşılaşacağı türden zorlukları kesinlikle tahmin etmiyordu.

Gridde dalgalanma sorunundan en muzdarip olan Mercedes, yanlış giden şeyin temeline inmeye çalışırken oldukça acı verici anlar yaşadı.

Sene ilerledikçe yaşanan birkaç yanlış şafağa rağmen, Mercedes konseptini istikrarlı bir şekilde kontrol altına alarak daha fazla performans buldu ve Brezilya Grand Prix'sinde 1-2 sonucu alarak bir sürpriz yapmayı başardı.

Burada, Brackley merkezli takımın yaptığı tüm çalışmalara ve yapması gereken değişikliklere bir göz atacağız.

Mercedes W13 high cooling detail Photo by: Giorgio Piola

Mercedes W13 lansmanda ve sezon öncesi testlerinin başında, ileride olacağından oldukça farklı görünüyordu.

Daha geniş bir sidepoda ve kıvrımlı taban kenarına sahip olan araç, Barselona'daki testlerin ardından önemli değişiklik geçirdi.

Mercedes W13 forward cooling louvre panel Photo by: Giacomo Rauli

Barselona'daki testlerde yukarıdan çekilen bu fotoğrafta ilk sidepod tasarımını ve değiştirilebilir soğutma panelini görüyorsunuz.

Mercedes W13 floor comparison Photo by: Giorgio Piola

Bahreyn'deki sezon öncesi testi için yapılan güncellemede sidepod yerine zeropod adı verilen tasarım getirildi. Güncellemenin en dikkat çekici yanı burasıydı.

Ancak tek güncelleme sidepodda değildi. Motor kapağındaki değişiklikler, zeminin kenarı ve zemin çitleri, görünen diğer değişikliklerdi. Bu arada, FIA'nın dalgalanmayı azaltmaya yardımcı olmak için ek bir metal destek koluna izin vermesiyle Mercedes arka tekerleğin önüne bunlardan eklediğini gördük (mavi ok).

Mercedes W13 sidepod comparison Photo by: Giorgio Piola

W13'ün zeropod konseptindeki en tartışmalı şey, SIS adı verilen yan kaza barı ve ayna kanatçıklarıydı (mavi ok).

SIS'in etrafındaki kaporta, takımın sidepod'un genel tasarımını ondan bağımsız olarak düşünmesini sağlarken, aynı zamanda kendi başına bir akış düzenleyici görevi de gördü.

Diğer taraftan dikiz aynası destek kolu yanında yer alan kanatçık dizisi, diğerlerinin de takip ettiği düzenlemelerin bir yorumuydu ve yalnızca orijinal sidepod tasarımında görülen tam uzunlukta varyanta benzer bir şekilde hareket ediyordu.

Mercedes W13 side view comparison Photo by: Giorgio Piola

İki tasarımın yandan görüntüsü, taban ve sidepodların ne kadar farklı olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan takımın daha sezonun başında dahi bazı boyalı alanlardan kurtularak ağırlık tasarrufu yapmaya çalıştığı görülüyor.

Mercedes W13 rear wing detail Photo by: Giorgio Piola

Mercedes orijinal arka kanatta, yaygın olarak kullanılan kaşık şeklindeki ana planya trendine karşı çıktı ve bunun yerine orta bölümde kalkık bir dudak şeklini tercih etti. Ayrıca, üst kanadın orta kısımda daha düşük bir konumlandırmayı tercih ettiğini görebilirsiniz.

Mercedes W13 front wing comparison

Sezon öncesindeki iki test seansında ön kanat tasarımında da değişiklikler yapıldı. Üst planyanın şeklinde (beyaz çizgili bölüm) değişiklik yapılırken, diğer taraftan mavi ok ile göreceğiniz planyaların burna yakın olan hareketsiz bölümünün daha fazla yüklendiği görülüyor. Aynı zamanda ağırlığı azaltmak için ön kanattaki siyah boya da kaldırıldı.

Mercedes W13 rear wing Photo by: Giorgio Piola

Suudi Arabistan'da yere basma gücünü ve sürtünmeyi azaltmak için, arka kanadın üst planyası önemli ölçüde kırpılırken, Gurney kanatçığı da kaldırıldı.

Mercedes W13 sidepod canards and SIS comparison Photo by: Giorgio Piola

Takım Imola'da kırmızı ok ile gösterilen şasi yanında yer alan kanatlarda ve aynı zamanda sidepod bölgesindeki destek kolu karoserinde ve aynalarda değişiklik yaptı.

Mercedes W13 wing flap Photo by: Giorgio Piola

Takım, Imola'daki pistin özel taleplerini karşılamak için Suudi Arabistan'da kullanılan kadar olmasa da üst planyanın bir bölümünü kırptı.

Mercedes W13 Floor comparison

Mercedes ayrıca arka lastiğin önündeki zeminin şeklinde (noktalı sarı çizgi) bir değişiklik yaptı.

Kıvrılmış kenar, yeni tasarımda daha ani bir şekilde sona eriyor ve sonuç olarak farklı bir akış modelinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Takım bunun, arka lastikten gelen kirli hava tarafından yaratılan lastik fışkırtma olgusu üzerinde istenen etkiye sahip olacağını umuyor.

Mercedes W13 rear wing Photo by: Giorgio Piola

Miami Grand Prix'si için yere basma gücünü ve sürüklemeyi azaltmaya daha fazla önem veren yeni bir arka kanat getirildi. Tasarım, ana planya için daha geleneksel bir ön kenara sahipken, rakiplerinin birçoğunun tercih ettiği gibi kaşık şeklindeki bir profil seçeneğini hâlâ reddediyordu.

Mercedes W13 endplate comparison Photo by: Giorgio Piola

Takım ayrıca, ön kanat planyalarının kenar plakasına daha önden bağlandığı, arka tarafın ise boş bırakıldığı bir tasarım getirdi. Bu değişiklikle o bölgedeki hava akımını dışarı doğru yönlendirme işlevinin iyileşmesi sağlandı.

Mercedes W13 rear wing comparison Miami GP Photo by: Giorgio Piola

Yukarıdaki fotoğrafta, Mercedes'in sezonun bu bölgesine kadar kullandığı iki düşük yere basma gücü kanadını görüyorsunuz. Her iki kanadın mavi ok ile gösterilen ana planyası ve kenar plakasına bağlantı açısı, aynı zamanda kırmızı ok ile gösterilen kiriş kanadı birbirinden ayrılıyor.

Mercedes W13 new floor comparison Photo by: Giorgio Piola

W13'ün tabanının kenarındaki ilk büyük değişiklik, İspanya Grand Prix'sinde yapıldı. Takım sadece tırpan şeklinde bir kenar kanadı eklemekle kalmadı, aynı zamanda zeminin ön ve arka kısımlarında da değişiklik yaptı.

Mercedes W13 double splitter winglet detail Photo by: Uncredited

Rakiplerinden esinlenen takım, önlük kısmına kar küreyici şeklinde kanatçık ekledi.

Mercedes W13 detail Photo by: Giorgio Piola

Monako'da hazırlık sürecinde çekilen bu kare, W13'ün karoser altını harika bir şekilde gösteriyor. Şasiye gömülü olan radyatörlere dikkat edin. Takım, sıcaklık değişimini kontrol etmek için yakıt deposu bölümünün çevresinde yeni bir yüzey kaplaması eklemiş.

Mercedes W13 detail Photo by: Uncredited

Monako'da ön fren sıcaklıklarına yardımcı olması için ön fren kanalında daha büyük hava girişi kullanıldı.

Mercedes W13 fin comparison Photo by: Giorgio Piola

Azerbaycan GP'de sidepoddaki kaza barlarının altında kırmızı ok ile gösterilen dikey kanatçık kullanıldı.

Mercedes W13 front wing detail

Mercedes, Bakü cadde pistinde daha düşük yere basma gücü ayarlarına geri dönüldüğünde, aracın önden arkaya dengelenmesine yardımcı olmak için ön kanadın üst planyasının arka kenarını kırptı

Mercedes W13 extra floor stay - Canada Photo by: Giorgio Piola

Mercedes, Kanada'da FIA tarafından ilerleyen yarışlarda izin verilmesi planlanan yeni ekstra taban desteğini test etti. Ancak bu çözüm hızlı bir şekilde askıya alındı ve Mercedes onu kullanamadı.

Mercedes W13 detail Photo by: Giorgio Piola

Takım ayrıca taban kenar kanadı yerine geniş bir kesiği test etti.

Mercedes W13 floor detail Photo by: Giorgio Piola

Mekanikerler tabanı garaja taşırken çekilen bu fotoğrafta detaylar görülüyor. Sidepod karoseri içine gizlenmiş desteklerin montaj noktaları beyaz daire içerisinde yer alıyor.

Mercedes W13 front wing endplate comparison Photo by: Giorgio Piola

Ön kanat kenar plakasını geliştirmeye devam eden takım, Silverstone'da kenar plakası dışında yer alan kanatçığın konumunu değiştirerek kanatlara bitişik oluklu kısma doğru indirdi.

Mercedes W13 suspension detail Photo by: Giorgio Piola

Silverstone'da tanıtılan önemli güncelleme paketinin bir parçası olarak Mercedes, sidepodlara ve zemine doğru aşağı yönlü etkiyi artırmak için şasiye ve süspansiyon kaplamalarına hacim kattı.

Mercedes W13 chassis fins Photo by: Giorgio Piola

Mercedes, ön taraftaki yeni akış yapılarından maksimumu almak ve oluşturdukları akışı yeniden düzenlemek için şasinin yan tarafındaki kanatları da değiştirdi.

Mercedes W13 floor comparison Photo by: Uncredited

Tabanın önündeki dış çitin ve kenar kanadının şeklinde de değişiklikler yapıldı. Ana eleman yukarı doğru kaydırılmış bir bölüm olarak genişletildi, kısaltıldı ve düzleştirildi. Daha ilerisine ise yukarı yönlü kaplamalar eklendi.

Mercedes W13 Rear Wing Comparison Photo by: Uncredited

Arka kanatta sarı çizgi ile gösterilen bölümde gördüğünüz köşe profili genişledikçe, kenar plakasının üst uç bölümü ve kanat birleşim yeri de bazı değişikliklere uğradı.

Mercedes W13 front brake duct exit scoop comparison Photo by: Giorgio Piola

Takım, ön fren kanalı tertibatından geçen hava akımını iyileştirmeye yardımcı olmak için arka çıkışının boyutunu artırdı ve Fransa Grand Prix'sinde (eski tasarım, iç çözüm) akışı tanımlayan bazı bölmeler ekledi.

Mercedes W13 rear wing Photo by: Giorgio Piola

Mercedes tasarımcıları, görünüşe göre Fransa Grand Prix'sinde arka kanat için yaptığı değişikliklerle Alpine'den esinlenildi. O güncellemede W13'teki arka kanat, üst arka köşede olağan oyuğa sahip değildi.

Mercedes W13 assembly rear wing end plate Photo by: Giorgio Piola

Arka kanadın dış köşesi de, takımın belirli bir pist ve kanat kombinasyonu için hızlı bir değişiklik yapabileceği şekilde düzenlendi.

Mercedes W13 halo detail Photo by: Giorgio Piola

Macaristan GP'de eskiden favori olan çözümlerden birisi, halo üstüne çift bumerang kanadı araca döndü.

Mercedes W13 detail Photo by: Giorgio Piola

Takım daha fazlasının her zaman daha iyi olmadığına karar verdiğinden, Belçika GP'de tabanın kıvrımlı bölümünde değişiklik yapıldı ve kıvrım sayısı azaltıldı. Halonun arka ayağına monte edilen yüzgece de dikkat.

Mercedes W13 rear wing, Italian GP, FP1, FP2 Photo by: Giorgio Piola

Geçen yıllarda takımlar, Monza'nın yüksek hızlı doğasının getirdiği zorluklar için tek seferlik arka kanatlar tasarladılar. Ancak bu sene takımlar bütçe sınırı nedeniyle kaynaklarını dikkatli kullanmaları gerekiyordu, bu yüzden Mercedes zaten kullandığı düşük yere basma özellikli bir kanadı Monza'ya göre uyarladı. Geleneksel olarak şekillendirilmiş ana planya ve tam boy kenar plakasına sahip takım daha sonra üst kanadın arka kenarını kırptı ve bir Gurney kanadı ekledi.

Mercedes W13 rear wing, Italian GP, Qualifying, Race Photo by: Giorgio Piola

Takım, düzlük hızını arttırmak için birinci ve ikinci antrenmanda kullandığı Gurney kanatçığını kaldırdı.

Mercedes W13 beam wing Photo by: Giorgio Piola

Yere basma gücünü ve sürtünmeyi mümkün olduğu kadar azaltmak için takım, kiriş kanatlardan birisini kaldırdı.

Mercedes W13 front wing comparison Photo by: Giorgio Piola

ABD Grand Prix'sine yalnızca revize edilmiş bir kenar plakası tasarımı değil, aynı zamanda planyalar arasındaki dengeyi ayarlayan mekanizmalı yeni bir ön kanat geldi. Bu tasarım, aerodinamik etkileri nedeniyle tartışmalara sebep oldu. Bu nedenle FIA, kanat hizmete girmeden önce bunların kaldırılmasını istedi.

Mercedes W13 floor detail, United States GP Photo by: Giorgio Piola

Amerika GP'de ayrıca tabanda da değişiklikler yapıldı ve kenar kanadı üstüne küçük bir dikey kanatçık eklendi.

Mercedes W13 floor detail Photo by: Giorgio Piola

Meksika'da Nyck de Vries'in kullandığı araca farklı bir taban eklendi. Takım 2023 hazırlıkları kapsamında tabanın önündeki rampa, taban çiti ve kenar kanadında farklı şeyleri test etti.

Mercedes W13 front wing detail, Mexican GP Photo by: Giorgio Piola

Amerika'ya getirilen yeni kanat, Meksika'da yeniden araca takıldı ancak tartışmalı braketler kaldırıldı ve standart braketler kullanıldı.

Mercedes W13 rear wing comparison Photo by: Giorgio Piola

Gelişimin sonlandırılmasının ardından Brezilya'da Mercedes pilotları, piste uygun dengeyi bulabilmek için farklı aerodinamik ayarları kullandılar.

Mercedes W13 rear wing comparison Photo by: Giorgio Piola

Bu trend Abu Dhabi'de de devam etti ve son seçimlerde Russell'ın arka kanadının üst bölümünde Gurney kanatçığı yer aldı.

Mercedes W12 open drum Photo by: Giorgio Piola

Fren kaliperlerine ve disklerine soğuk hava vermek için kullanılan çeşitli kanalların yanı sıra çeşitli bileşenler ve yüzeyler arasında ısı transferine yardımcı olan ön fren kanalı tertibatına yakından bir bakış.

Mercedes W12 open drum Photo by: Giorgio Piola

Bu resimde ise arka boru tesisatı yerindeyken, ısının kaliperden nasıl alındığını ve tambur etrafında ve çite monte edilmiş arkaya bakan çıkıştan nasıl dolaştığını görebiliriz.

Mercedes W12 closed drum Photo by: Giorgio Piola

Tamburun takılmasıyla, iç akış kanallarının jant tarafından bozulmaması için sızdırmaz bir oda oluşturuluyor.