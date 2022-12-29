Newey: "Renault ile çalışmak çok rahatsız ediciydi, Ferrari'ye geçmeyi dahi düşündüm"

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2010-2013 sezonları arasında arka arkaya dört kez şampiyonluğa ulaşan Red Bull'un arkasındaki güç, o dönem tüm odağını Milton Keynes merkezli takıma veren Renault idi. İki taraf o dönem oldukça sağlam bir ortaklığa da sahipti.

Ancak turbo hibrit döneminde Renault ciddi bir gerileme yaşadı ve bu konuda herhangi bir adım atmak yerine 2016 sezonunda takım olarak dönmeyi odaklanmaları sonucu Red Bull ile ilişkiler de ciddi şekilde yıprandı.

Renault'nun tavırlarının kendisini rahatsız ettiğini gizlemeyen Adrian Newey, bu nedenle Ferrari'ye geçmeyi dahi düşündüğünü itiraf ediyor.

The Race'e konuşan Newey, "O zamanlar dürüst olmak gerekirse neredeyse Ferrari'ye katılacak kadar hayal kırıklığına uğramıştım."

"Red Bull'da kendimi mutlu hissediyordum ve takım değiştirmek istemiyordum, fakat motorumuz rekabetçi değildi ve rekabetçi olmaktan ziyade F1'de olmanın getirdiği pazarlama imkanlarıyla daha fazla ilgileniyordu."

"Zayıf bir güç ünitesine sahip olan ama bunu düzeltmek için gerçek bir istek ve irade gösteren bir motor ortağınız varsa, bu kabul edilebilir."

"Ancak geride kaldığını reddeden ve bu konuda bir şey yapmakla ilgilenmiyor gibi görünen bir motor ortağıyla çalışmak çok daha zor, bu da benim motivasyonumu kaybetmeme neden oldu." dedi.

Adrian Newey Fotoğraf: Erik Junius

Mercedes ve Ferrari'nin ana rakiplerinden birine güç ünitesi sağlamayı reddetmesi, Honda'nın ise McLaren ile yaşadığı talihsiz dönem sırasında Renault'dan bile daha kötü bir performans sergilemesi nedeniyle Red Bull-Renault ortaklığı devam etti.

Ancak takım, McLaren-Honda ortaklığının son bulmasıyla birlikte ciddi bir şansa sahip oldu. 2018'de Toro Rosso ile Honda motorunu deneyen Red Bull, 2019 sezonunda ise iki takımda da Honda güç ünitesine geçmeye karar verdi.

Yeni ortaklığın ilk sezonunda Honda'nın kendini geliştirme konusundaki "azmi ve motivasyonundan" etkilenen Newey, sonuç itibariyle takımda kalmaya karar verdi.

Newey, "Takım değiştirmek istemedim ve [Aston Martin Valkyrie] projesi de bu noktada devreye girdi. Proje beni bir süreliğine motive etti."

"Honda ile anlaştığımız zaman [Honda'nın] tam olarak istediğimiz noktada olamayabileceği açıktı, ancak daha iyi olmak için yeterince azim ve motivasyonları vardı, bu da işleri değiştirdi."