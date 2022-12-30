Steiner: "Sürekli göz önünde olmak sırtınıza yük bindiriyor"

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Dört sezondur yayınlanan ve beşinci sezonu yolda olan Drive to Survive, sadece pistteki mücadelelere değil, padoktaki birçok kişiye odaklanan bir dizi olmasıyla öne çıkıyor.

Dizinin odaklandığı isimlerin başında ise hiç şüphesiz ki Steiner geliyor. Sivri dili, dobralığı ve yer yer esprili kişiliğiyle dikkat çeken Steiner, taraftarların favori isimlerinden biri haline geldi.

Sık sık bu konu hakkındaki sorulara cevap veren Steiner, dizinin getirdiği şöhretin kendisi için bir yük olduğunu düşünüyor.

İngiliz Mirror gazetesine konuşan Steiner, "Ben sadece işimi yaptım, insanlar da yaptığım işi sevdi. Liberty Media ve Netflix ise bundan en iyi şekilde yararlandı ve birdenbire pek çok insan beni tanımaya başladı!"

"Bu durum yıllar öncesinden planladığım bir şey değildi, asla 'böyle davranmalıyım, şöyle davranmalıyım' gibi düşüncelerim olmadı."

"[Şöhret] zaman zaman sırtınıza ağır bir yük de bindiriyor; nitekim herkes sizi izliyor, pek çok insan sizi tanıyor." dedi.

Tüm memnuniyetsizliğine rağmen işin bir de iyi tarafı olduğunu söyleyen Steiner, popüler isimlerin sayısının artımasının sporu güçlendirdiğini düşünüyor.

Steiner, "İçinde bulunduğum durum F1 için oldukça faydalı. Eğer daha genç bir nesil sporla ilgileniyorsa, bu geleceğimizi güvence altına alır."

"Böylesine bir şöhretle karşılaşan tek kişi ben değildim, birkaç kişi daha aynı durumda. Modern F1 böyle, insanlar bunu görmek istiyor. -biz de onlara görmek istediklerini verdik ve olup bitenlerin ortasında kaldık."

"F1'de bulunmak üç dört yıl öncesine göre biraz daha yorucu ama bunu planlıyor ve bununla yaşıyorsunuz. Artık daha fazla röportaj yapmak zorundayım. Ama takımdaki herkese sorabilirsiniz, değişen bir şey yok." dedi.

Son olarak kişiliğinin neden bu kadar yankı bulduğu sorulan Steiner, bu durumun sebebi olarak hiçbir şekilde rol yapmıyor olmasını gösterdi.

Steiner, "Beni işimi yaparken filme aldılar, ben de hiçbir şekilde rol yapmadım. Diziyi izlememe sebebim de bu, değişmek istemiyorum."

"Nasıl göründüğüm ya da nasıl davrandığım beni mutlu etmeyecek, bu yüzden en iyisisi olduğunuz kişi olmaya devam etmek ve işinize bakmak. İnsanlar beğenirse ne âlâ. Beğenmezlerse de benim için sorun değil, bu konuda üzülmem."

"İnsanların bunu seviyor olmasının sebebi her şeyin gerçek olması, rol yapılmaması. Tanrı'ya şükür hiçbir sosyal medya platformunda yer almıyorum -bu zarar verici olabilir!" dedi.