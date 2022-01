F1 2021 teknik güncellemeleri: Alfa Romeo, Haas & Williams

HAAS

Haas F1 Team VF-20 taban kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

Haas VF-21, takımın 2020'de kullandığı araca çok benziyordu. Sadece 2021 teknik kurallarında yapılan değişikliklere uygun düzenlemeler yapıldı. Bu değişikliklerden birisi, tabanın arka tekerleğin önüne denk gelen kısmının kırpılmasıydı. Takım bu konuda ilk testlerine 2020'de başlamıştı.

Haas VF-21 diffuser detail Photo by: Uncredited

Takım, yeni düzenlemelere daha iyi uyum sağlamak için difüzörün tasarımında da bir değişiklik yaptı. Beyaz çizgi ile gösterilen bölümde göreceğiniz üzere difüzörün en dış duvarında kare şeklinde bir çıkıntı yapıldı. Buna ek olarak Gurney kanatçıklarında da değişiklik yapıldı.

Haas VF-21 Cooling Photo by: Uncredited

Takım sezon boyuna birçok soğutma çözümü kullandı. Bunlardan birisi, yukarıdaki resimde gördüğünüz üzere Monako'daki geniş soğutma çıkışıydı. İç resimde ise kokpitin yanlarında yer alan ızgara tasarımını görüyorsunuz.

Haas VF-21 gearbox detail Photo by: Giorgio Piola

Haas VF-21'in arka kaza yapısı ve vites kutusu kasnağına yakından bakış.

Haas VF-21 front

Ön fren ve süspansiyon sistemi kurulumu yapılırken çekilen bir kare.

Mechanics work on the car of Nikita Mazepin, Haas VF-21, in the garage Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Araç kurulumunda süspansiyonları gösteren bir başka kare. Ancak bu fotoğrafta ön fren kanalları asimetrik tasarıma sahip. Takım bir tarafta ısı transferi için farklı bir seçeneği kullanırken diğer tarafta daha çok aerodinamik fayda sağlayan bir tasarım kullanılmış.

Nikita Mazepin, Haas VF-21 Photo by: Uncredited

VF-21'in bargeboard ve sidepod bölgesini net bir şekilde gösteren üstten çekilmiş bir fotoğraf. Tabanın uç kısmında yukarı doğru kıvrımlı bölüm dikkat çekiyor.

Haas VF-21 brake drum detail Photo by: Uncredited

VF-21'deki açık sepet düzenine sahip ön kampana tasarımı. Bu tasarım, hava akışının doğrudan soğutma geçişlerini atlayarak jantın dönüşünden etkilenmesini sağlıyor.

Haas VF-21 brake drum detail Photo by: Uncredited

Daha kapalı olan ön kampana tasarımında ise damla şeklinde kanallar bulunuyor. Bu kanallar, frenlerden çıkan ısının kampana ile jant arasındaki bölgeye geçmesini sağlıyor.

Haas VF-21 detail Photo by: Uncredited

Kampana çıkarıldığında balata, fren diski gibi tüm parçalar açık bir şekilde görünüyor.

Haas VF-21 steering wheel detail Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Mick Schumacher'in omzundan çekilen bu fotoğrafta, Haas VF-21'in direksiyonundaki bazı detaylar daha net görünüyor.

Wheel and brake detail of the Haas VF-21 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Haas, 2021 aracına yukarıda gördüğünüz parçayı ekleyerek 2022 için çalışmalara erkenden başladı.

ALFA ROMEO

Alfa Romeo Racing C41 front wing end plate Photo by: Giorgio Piola

Alfa Romeo'nun ön kanadının en dış plakasında, hava akışının üst yüzeyden alt tarafa geçmesini sağlayan özgün bir tasarım vardı.

Alfa Romeo Racing C41 floor comparison Photo by: Giorgio Piola

Alfa Romeo, 2021'de Z şeklinde kesikli tabana geçiş yapan son takım oldu. Takım, Monako GP'ye kadar arka kısmı klasik bir şekilde kırpılmış tabanı kullandı.

Alfa Romeo Racing C41 front brake detail

Bu resimde, genelde fren kampanası altında saklanan ön fren sisteminin parçalarını görüyoruz. Fren kanalı girişinin, soğuk havayı en çok ihtiyaç duyulan alanlara göndermek için nasıl kanallara ayrıldığını açık bir şekilde görebilirsiniz.

Alfa Romeo Racing C41 front brake detail Photo by: Uncredited

Ön fren kampanası takıldıktan sonraki görüntü.

Alfa Romeo Racing C41 rear brake detail Photo by: Uncredited

Bu fotoğrafta ise arka fren kampanası takılmadan önceki tasarımı ve kanal sistemini görüyorsunuz.

Alfa Romeo Racing C41 front suspension detail Photo by: Uncredited

Şasinin ucunda yer alan ve genelde panelle kapatılan iç süspansiyon elementleri.

Alfa Romeo Racing C41 engine detail Photo by: Uncredited

Motor kapağı takılı değilken çekilmiş bir kare. Güç ünitesinin arkasında ve egzozun üstünde soğutuculardan birisi yer alıyor.

Alfa Romeo C41 front wing detail Photo by: Giorgio Piola

C41'in ön kanadı, griddeki birçok tasarımdan ayrışıyordu. Ana planyanın nötr bölümü ile kesişim noktasında çok keskin bir açı bulunurken, kenar plakası bölümünde de köşeli tasarımlar bulunuyor. Diğer taraftan en üst flapte de agresif kesilmiş bölümler bulunuyor.

Steering wheel from the Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

C41'in direksiyonu ve tuş dağılımları.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Uncredited

C41'in sidepod ve bargeboard bölümünü detaylı bir şekilde gösteren üstten bir görüntü. Bargeboarddaki üstteki parçaların üst yüzeyi, parçanın kurallara uygun olması için yüzey kanallarına sahip.

Alfa Romeo Racing C41 detail Photo by: Uncredited

Türkiye GP'de çekilen bu fotoğrafta difüzör bölümü görüntüleniyor. Difüzörün rampa olan bölümünde bir dizi mini vortex üretici kanatçık bulunuyor.

Alfa Romeo Racing C41 nose and front wing detail Photo by: Uncredited

Ön kanadın alt kısmını gösteren nadir fotoğraflardan birisi. Bu açıdan çekilen fotoğraflarda, kanadın altında yer alan hava yönlendirici parçalar da görüntülenmiş oluyor.

Alfa Romeo Racing C41 detail Photo by: Uncredited

C41'in arka kanat kenar plakası, Ferrari ve Mercedes tasarımlarına benziyor. Kenar plakasının arka tarafında aşağı doğru sarkan birbirine bağlı kanallar varken, ön tarafı kanadın daha içeride yer alan kısmıyla bütünleşmesi için içeriye doğru kıvrılıyor.

Alfa Romeo C41 rear wing detail Photo by: Giorgio Piola

İtalya GP'de kullanılan düşük downforce arka kanadı.

Alfa Romeo Racing mechanics carry the floor of one Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Formula 1 araçlarının nadir görüntülenen bölümlerinden birisi olan taban kısmı. Tabanın kırpılan kısımları görünürken, bargeboard bölümündeki karmaşık tasarım bu karede daha net bir şekilde görüntüleniyor.

Mechanics carry the floor of an Alfa Romeo Racing C41 into the team's garage Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Diğer taraftan çekilen bu görüntüde ise tabanın alt kısmındaki detayları, ahşap plakayı görüyoruz.

Alfa Romeo C41 cooling comparison Photo by: Uncredited

2021'de kullanılan bazı çözümler.

Alfa Romeo Racing C41 rear detail Photo by: Uncredited

Difüzörü gösteren bir başka fotoğraf.

Alfa Romeo Racing C41 front brake duct detail Photo by: Uncredited

Bu fotoğrafta fren kanalının birçok bölüme ayrıldığı net bir şekilde görülüyor. Diğer taraftan süspansiyonun itme kolu, ekstra aparat sayesinde oldukça yukarıda bir noktadan tekerlek bölgesine bağlanıyor.

Alfa Romeo C41 bargeboards detail Photo by: Uncredited

İspanya GP hafta sonunda bargeboard bölümünde yapılan güncelleme.

WILLIAMS

Williams FW43B bargeboard detail Photo by: Giorgio Piola

Williams, FW43B'de yaşadığı aerodinamik istikrarsızlık sorununu aşabilmek için, ilk yarışların ardından bargeboard bölümünde güncelleme yaptı.

Williams FW43B bargeboard comparison

Yukarıdaki resimlerde eski ve yeni tasarımı görebilirsiniz. Soldaki yeni tasarımda bumerang kanattan sarkan sarı renkli iki kanat yer alırken, uç kısımda kırmızı ve yeşil renkle gösterilen dikey kanatçıklar eklendi. Bargeboarddaki dikey parçaların üst kısmı ise mavi renk ile gösterildiği üzere tüy şeklinde tasarlandı.

Williams FW43B floor detail Photo by: Giorgio Piola

Williams Imola'da yaptığı güncelleme ile Z şeklindeki kesikli tabana geçen 6. takım oldu. Arka tarafa 3 adet r şeklinde kanatçık eklenirken kesik bölüme de üçlü kanatçık dizisi eklendi.

Williams FW43B front wing comparison Photo by: Giorgio Piola

Yukarıdaki resimde Monza ve Soçi pistlerine uyacak özelliklerde farklı yere basma gücü üreten ön kanat tasarımlarını görüyorsunuz. En büyük farklar en üst flaplerde yer alıyor.

Williams FW43B, Mercedes engine detail Photo by: Erik Junius

Bu muhteşem fotoğrafta, sol sidepoda monte edilmiş intercoolerı ve boru düzenini gösteren güç ünitesi yerleşimini görüyorsunuz. Ayrıca egzozun, turboşarjın türbin bölümünün bulunduğu güç ünitesinin arkasına gitmek için şanzıman taşıyıcısıyla nasıl kesiştiğine de dikkat edebilirsiniz.

Williams FW43B rear wing detail Photo by: Giorgio Piola

Williams'ın arka kanat ve T-kanat bölgesini gösteren bir kare.

Williams FW43B garage Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Williams FW43B'nin kurulumundan bir kare. Bir tarafta aracın kendisi kurulurken, sağ tarafta vites kutusunu içeren arka bölüm yer alıyor.

George Russell, Williams FW43B Photo by: Uncredited

Sidepod ve bargeboard bölgesini yukarıdan gösteren bir fotoğraf.

Williams FW43B brake drum detail Photo by: Uncredited

FW43B'nin ön kısımda geniş bir baypas kanalına sahip bir kampana tasarımına sahip fren kanalına genel bir bakış. Bu kanal, hava akışının aerodinamik etkiyi iyileştirmek için giriş tarafından alınmasına izin veriyor.

Williams FW43B engine detail Photo by: Giorgio Piola

Güç ünitesi, vites kutusu ve arka süspansiyon yerleşimini gösteren bir başka kare.

Williams FW43B detail Photo by: Uncredited

Bu fotoğrafta, ön fren kanallarının altında yer alan minik kanatçıklar daha net bir şekilde görülüyor.

William FW43B floor comparison

Avusturya GP hafta sonunda tabanda yapılan güncellemede arka taraftaki r şeklindeki kanatçıklar kaldırıldı ve onun yerine arka tarafa yeşil renk ile gösterilen kanatçıklar eklendi.

William FW43B floor fins

Bunun dışında tabanın arka tekerleklerin iç kısmına denk gelen bölümüne Ferrari gibi dikey kanatçıklar eklendi.

William FW43B diffuser comparison

Avusturya GP hafta sonunda ayrıca difüzörün dışında yer alan parçaların uzunluğu kısaltıldı.

Williams FW43B front detail Photo by: Uncredited

Ön süspansiyon sisteminin şasi içerisinde yer alan parçaları ve Belleville yayını gösteren fotoğraf.