Ricciardo'nun yaşadığı zorluklar, McLaren'ın "zayıf noktalarını" ortaya çıkarmış

Avustralyalı sürücü, Renault'da geçirdiği iki senenin ardından McLaren'a katıldı ve bu yıl araca alışmakta zorluk çekti.

Fakat McLaren'dan Andrea Stella, Ricciardo'nun MCL35M'e adapte olurken karşılaştığı zorlukların, 2021 şasisinin daha ayrıntılı şekilde analiz etmelerini sağladığı için, olumlu bir etkisi olduğuna inanıyor.

Stella, mühendislerin 2022 aracı geliştirilirken tüm bu bilgileri dikkate aldığını söyledi.

The Race ile yaptığı özel röportajda Stella, "Bu bizim için bir öğrenme süreciydi çünkü takıma yeni, çok yetenekli ve deneyimli bir sürücü geldi."

"Aracı hızlı sürme sürecinin bazı bölümlerinde zorluklar yaşadı ama bazı pilotlar bunu fark etmemiş olabilirler çünkü bazı pilotlar, bu şekilde olmasını sevmiş olabilirler."

"Örneğin Lando için bu, Formula 1'de sürdüğü tek araç türü. Yani diğer araçlara kıyasla elinde çok fazla referans yok."

"Ancak takıma çok net referansları olan yeni bir sürücünün gelmesi, nihayetinde aracın gelişmesi gereken bir dizi özelliğini anlamamıza yardımcı oldu."

"Geliştirilmesi gereken ana özelliklerden bazıları, aracın küçük bir direksiyon hareketine bile çok keskin tepkiler vermesiydi. 2017'de Formula 1, daha geniş lastiklere geçtiğinde aracımızın küçük direksiyon hareketlerine karşı çok hassas olduğu hemen anlaşılıyordu. Bu açıdan baktığınızda iyi bir özellik olabilir, yani 90 derecelik hızlı virajınız varsa, bu kesinlikle iyi bir özelliktir. Fakat çoğu zaman aracı sürmeyi zorlaştıran bir özellik."

"Bunu öğrendiğimiz zaman, aerodinamik parçaların, virajlarda daha istikrarlı çalışması için ne yapılması gerektiği netleşti."

"Daniel genel olarak araca uyum sağladı, biz de bir dereceye kadar aracı onun sürüş tarzına uyarlamaya çalıştık. Bu süreçte kazanılan deneyim ve bilgi birikimi, 2022 yılı için şasi geliştirilirken mümkün olduğunca hesaba katılacak." dedi.

Stella, Ricciardo'nun yıl boyunca iyi bir ilerleme kaydettiğine de dikkat çekti.

Stella, "Daniel sezon boyunca somut bir ilerleme kaydetti." "Daha iyisini yapabileceğini biliyoruz. Daha fazla gelişebilmek adına bir tür plan belirledik ve bu yıl Daniel ile hangi sonuçları elde edeceğimizi merak ediyorum." "Şahsen çok iyimserim. Riccardo ile çalışmak bir zevk." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images