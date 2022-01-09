Brundle: "Hamilton neden emekli olsun ki?"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın normalde 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan iki yıllık kontratı bulunuyor. Fakat geçen yılki Abu Dhabi GP'de yaşananlardan ve kaçan şampiyonluktan sonra İngiliz pilotun emekli olacağını iddia edenler var.

Şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmasa da kaynaklar Hamilton'ın emekli olmayacağını söylüyorlar. Fakat bu konuda bir açıklama gelinceye kadar spekülasyonlar devam edeceğe benziyor.

Hamilton, Abu Dhabi'de şampiyonluğunu kaçırsa bile, hâlâ formunun zirvesindeydi ve yılın son kısmındaki performansıyla yine kendisine hayran bıraktı.

Sky Sports yorumcusu Martin Brundle, hal böyleyken Hamilton'ın emekli olması için hiçbir sebep göremediğini söyledi.

Yine de Brundle, gelecekte İngiliz pilotun, olması gerekenden daha erken emekli olacağını tahmin ediyor.

Brundle, Express'e şöyle dedi: "İçimden bir ses bana, Hamilton'ın bir yıl geç emekli olmaktansa bir yıl erken emekli olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylüyor."

"Fazladan birkaç dolar için ya da sadece Formula 1 sürücüsü olmak istediği için acı sona katlanmayacak, ki öyle de olması gerekiyor."

"Elbette hayatında ilgi duyduğu başka şeyler de var ama önümüzdeki beş yıl içinde ya da üç yıl içerisinde emekli olacağını kesinlikle hayal edemiyorum. Hem neden bıraksın ki?"

"Lewis'e bakarsanız, görüş yeteneği, tepkileri ve diğer hiçbir şeyi kaybetmedi. Eğer zayıflamaya başlarsanız, durum giderek zorlaşır. Fakat henüz o sürece girmiş gibi görünmüyor."

"Michael emekli olduğunda 40'lı yaşlarındaydı ve çok fazla hata yapmaya başlamıştı, çoğumuz öyleydik. Sonunda kazalar yapmaya başlıyorsunuz ve bunun neden olduğunu bilmiyorsunuz. Sebastian da benim için şu an bu durumda."

"Lewis henüz bu noktaya gelmedi."