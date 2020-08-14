Brown, Szafnauer'in "F1'den anlamadığı" yorumlarına cevap verdi

Racing Point, Renault takımının kendileri için yaptığı protesto ile ilgili soruşturmanın ardından arka fren kanallarının kurallara aykırı olması gerekçesiyle 15 puan silme ve 400.000 Euro para cezası almıştı.

Yapılan incelemede Racing Point'in, Mercedes'in 2019 fren kanallarını kopyaladığı sonucuna varılmıştı.

FIA'nın bu sonucu açıklamasının ardından McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Racing Point'in Mercedes aracını sadece fotoğraflarla kopyaladığı açıklamasının "saçmalık" olduğunu, bunun buz dağının görünen yüzü olduğunu söylemişti.

Bunun üzerine Szafnauer, Brown'ın F1 konusunda bu kadar az bilgili olmasının şaşırtıcı olduğunu, onun F1 kurallarından ziyade tarihi yarışları bildiğini söylemişti.

Brown, United Autosports takımına ve aynı zamanda tarihi araçları içeren özel koleksiyona sahip.

Szafnauer'in yorumu sorulduğunda Brown, "Otmar'ın söylediği birçok şey doğruydu. Ben mühendis değilim. Kural kitabını baştan sona bilmiyorum. Ancak CEO olarak siz yarış takımını yönetirsiniz. Kural kitaplarını ve kuralları bilmek takımdakilerin görevidir."

"McLaren'a liderlik ettiğim dönemde, bırakın 400.000 doları bir dolar dahi ceza almadım."

"Asla puanlarımız silinmedi. Sanırım Otmar, Sky TV'nin 15 puan olduğunu açıklamasına kadar 7.5 puan kaybettiklerini düşünüyordu."

"Tarihi yarışlar konusuna gelirsek, insanlar benim tarihi yarışlardan keyif aldığımı biliyorlar. Otmar'ı bu yarışlara davet edebilirim çünkü şu anda onlar da tarihi bir araçla yarışıyorlar."

"Bu, yarış hafta sonu eğlencesinin bir parçası." dedi.

FIA hakemlerinin Silverstone'da yaptırımı açıklamalarının ardından Szafnauer'in yaptığı açıklama konusunda düzeltilmesi gerekti.

Szafnauer, konuyla alakalı 7.5 puan cezası aldıklarını söylemişti ancak aslında bu her bir araç için 7.5 puandı. Yani toplamda 15 puan kaybettiler.