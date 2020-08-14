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Formula 1 / Son dakika

Wolff: “Gelecekte Mercedes’teki rolümün ne olacağı henüz belli değil”

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Wolff: “Gelecekte Mercedes’teki rolümün ne olacağı henüz belli değil”
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Cem Özel, Editör
14 Ağu 2020 19:10

Toto Wolff, gelecekte Mercedes’teki rolünün ne olacağına henüz karar vermediğini, ancak Alman üreticiyle görüşmelerin olumlu olduğunu söyledi.

Wolff, 2013’ten beri Mercedes motor sporları bölümünün başkanı ve F1 takımının patronu konumunda yer alıyor ve o zamandan beri art arda 6 sürücüler ve takımlar şampiyonluğu kazandı.

Wolff’un Mercedes’le sözleşmesi bu sene sonunda bitiyor ve iki taraf arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Wolff’un gelecekte tam olarak hangi rolü üstlenmeyi düşündüğü anlaşılıyor. Avusturyalı yönetici potansiyel olarak, tüm yarışlara katılmayacağı daha yüksek bir pozisyon alıp, takımı başka birine devretmeyi istiyor olabilir.

Wolff cuma günü yaptığı açıklamada, Mercedes CEO’su Ola Kallenius ile birlikte gelecekleri hakkında düzenli görüşmeler yaptıklarını ancak Alman üretici ile devam etmemek için hiçbir sebep göremediğini söyledi.

Wolff, “Bu rolde, F1’de birçok keyifli yıl geçirdim ve yaptığımız görüşmeler çok iyi.”

“Ola ile ilişkim son derece iyi ve neredeyse her gün konuşuyoruz ve F1’de kalmak istememe sebep olan birçok faktör var.”

“Diğer yandan bu, durumu kötüleştiriyor ve bunu göz önünde bulunduruyorum.”

“Ancak şimdilik, Mercedes’le devam etmemek için bir sebep yok ve hangi rolde olacağımı yakında öğreneceğiz.” dedi.

 

Artık Mercedes’in takım patronu olmayabileceğinin mümkün olup olmadığı sorulduğunda Wolff, “Bu, benimle Ola arasındaki görüşmelere bağlı.”

“Takım için en iyisini yapmak ve takımın başarılı olmaya devam etmesini görmek istiyoruz. Dediğim gibi, bu rolümü seviyorum ve planım devam etmek.”

“Yaptığım işten keyif alıyorum. Bundan en çok, takım içindeki insanlarla çalışmayı sevdiğim için keyif alıyorum.”

“Benim için, mühendislerle toplantı odasında olmak, garajda oturmak ve etrafta gerçekleşen harika işleri izlemekten daha güzel bir yer yok. Pist dışındaki mücadelelerden keyif alıyorum. Sponsorlarla ve ortaklarımızla iletişim kurmayı seviyorum.”

“Bu, gelecek için, eşim ve Ola ile birlikte bir karar almam gerektiği anlamına geliyor.”

“Bu, bir takım patronu olmayacağım ya da başka bir rolde etrafta olmayacağım anlamına gelmiyor ancak bunun hakkında düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Altı kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton’ın da Mercedes’le sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve İngiliz sürücü, kendi planlarını yapmadan önce Wolff’un geleceği hakkında netlik istediğini söylemişti.

Bu konuda Wolff, “Benim yapacaklarıma bağlı olduğunu söylemesi onur verici, ancak bana ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Burada, onu her zaman destekleyecek harika bir takıma sahip.”

“Ancak daha önce dediğim gibi, henüz bir karar almadım. Devam eden görüşmeler var ve olumlu ilerliyorlar ve bundan keyif alıyorum.”

“Ayrılacağım diyemem, çünkü durum böyle değil.”

“Formula 1’in yöneldiği yer, COVID olayında yaşananlar ve kişisel sebepler nedeniyle bir düşünme sürecindeyim.”

“Susie (Wolff), Formula E takımını iyi şekilde yönetiyor ve bu, uzun süre ayrı olduğumuz anlamına geliyor. Sanırım ben de son 8 senede 120 Formula 1 yarışına katıldım.”

“Bu, düşündüğümüz şeylerden biri.” dedi.

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Editör Luke Smith

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