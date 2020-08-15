Grosjean, cuma günü 3 defa iç çamaşırını değiştirmiş

Geçen sene Grosjean ve takım arkadaşı Kevin Magnussen, İspanya'da puan almayı başarmışlardı ancak araca son haftalarda herhangi bir güncelleme eklememelerine rağmen bugün gösterdikleri performans Haas takımının kendisi için dahi şaşırtıcı oldu.

Magnussen ilk antrenmanda 9. olurken, ikinci antrenmanda sıralama simülasyonunda iyi iş çıkaramadı ve 16. sıraya geriledi. Grosjean ise ilk seansta 6. olmasının ardından 2. seansta 5. olmayı başardı.

Nasıl bu kadar hızlı olduğunun sorulması üzerine Grosjean, "Bu gerçek mi? Çimdikleyin beni! Nasıl bu kadar hızlı olduk bilmiyorum, dürüst olalım kimse bilmiyor. Sene başından beri aynı aracı kullanıyoruz. Silverstone'da ayarlarda iyi iş çıkarmıştık ancak orası motor açısından hassas bir pistti. Burada motor gücü o kadar önemli değil."

"Birinci antrenmanda 6., ikinci antrenmanda 5. olduk. Uzun sürüş performansımız oldukça iyiydi. Bu konuda gerçekten mutluyuz. Aracı daha çok sevebileceğim hale getirmek için biraz daha çalışabiliriz. Ne gündü ama!" dedi.

Hava koşulları hakkında konuşan Grosjean, "Çok sıcaktı. Bugün iç çamaşırımı terlediğim için üç kez değiştirdim. Şanslıyım ki piste birkaç yedek çamaşır getirmişim."

"F1'in büyüleyici mi olmasını istiyorsunuz? Alın işte size büyüleyici oldu!"

"Aracımız gittikçe daha iyiye gidiyor, özellikle 2. antrenmanın başında sert lastiklerle iyiydik. Ardından yumuşak lastiklerle 2.5 sn hızlandık. Açıkçası mükemmel bir tur değildi. Burada çok fazla kazanabilirsiniz. İki virajı inceleyip üzerinde çalışmamızı istiyorum. Ardından iyi pozisyonlar için savaşabiliriz."

"Umarım bir şeyler değişmez. Umarım her şey aynı kalır ve sıralamalarda da iyi oluruz. Bu sayede iyi bir hafta sonu geçirebiliriz. Her güne ayrı yaklaşmalı ve elimizden geleni yapmalıyız."

"Cuma günü kesinlikle süperdi. Umarım cumartesi ve pazar da öyle olur." dedi.

Takım patronu Gunther Steiner, Grosjean'ın performansının sürpriz olduğunu kabul etti ve sakin olacaklarını söyledi.

Steiner, "Sakin kalmalıyız. Tabii ki iyi bir gündü. Bu sene bizim için en iyi cuma günüydü. Yine de ayaklarımın yere basmasını istiyorum. Açıkçası bu cesaret vericiydi ancak bunun nereden geldiğini anlamamız lazım."

"Garajdan çıkar çıkmaz araç iyi çalıştı, rekabetçi olmayı başardık ancak yine de daha fazla anlamamız ve Kevin'i de Romain'in hızına ulaştırmamız lazım."

"Bu tür, motor gücü açısından daha az hassas pistlerde her zaman daha umutlu ve daha iyi şansa sahip oluyoruz. Normalde Barcelona'da hep rekabetçi oluyoruz. Sene başındaki testlere dönüp bakarsanız, o dönemde temkinli bir iyimserliğe sahiptim çünkü Barcelona bizim için her zaman iyi bir yer oluyor."

"Neden böyle oluyor gerçekten bilmiyorum. Burada gelmeden önce zor bir hafta sonu geçirdiğimiz için, bu performansa biraz şaşırdık." dedi.