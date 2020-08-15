Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
01 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
FP3:
04 Saat
:
14 Dakika
:
15 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
104 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Grosjean, cuma günü 3 defa iç çamaşırını değiştirmiş

paylaşım
yorumlar
Grosjean, cuma günü 3 defa iç çamaşırını değiştirmiş
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
15 Ağu 2020 05:05

Haas Formula 1 pilotu Romain Grosjean, İspanya GP öncesinde cuma günkü antrenmanlarda ilk 6'da nasıl yer aldığını bilmediğini söyledi ancak kaç defa iç çamaşırını değiştirdiğini açıkladı.

Geçen sene Grosjean ve takım arkadaşı Kevin Magnussen, İspanya'da puan almayı başarmışlardı ancak araca son haftalarda herhangi bir güncelleme eklememelerine rağmen bugün gösterdikleri performans Haas takımının kendisi için dahi şaşırtıcı oldu. 

Magnussen ilk antrenmanda 9. olurken, ikinci antrenmanda sıralama simülasyonunda iyi iş çıkaramadı ve 16. sıraya geriledi. Grosjean ise ilk seansta 6. olmasının ardından 2. seansta 5. olmayı başardı.

Nasıl bu kadar hızlı olduğunun sorulması üzerine Grosjean, "Bu gerçek mi? Çimdikleyin beni! Nasıl bu kadar hızlı olduk bilmiyorum, dürüst olalım kimse bilmiyor. Sene başından beri aynı aracı kullanıyoruz. Silverstone'da ayarlarda iyi iş çıkarmıştık ancak orası motor açısından hassas bir pistti. Burada motor gücü o kadar önemli değil."

"Birinci antrenmanda 6., ikinci antrenmanda 5. olduk. Uzun sürüş performansımız oldukça iyiydi. Bu konuda gerçekten mutluyuz. Aracı daha çok sevebileceğim hale getirmek için biraz daha çalışabiliriz. Ne gündü ama!" dedi.

Hava koşulları hakkında konuşan Grosjean, "Çok sıcaktı. Bugün iç çamaşırımı terlediğim için üç kez değiştirdim. Şanslıyım ki piste birkaç yedek çamaşır getirmişim."

"F1'in büyüleyici mi olmasını istiyorsunuz? Alın işte size büyüleyici oldu!"

"Aracımız gittikçe daha iyiye gidiyor, özellikle 2. antrenmanın başında sert lastiklerle iyiydik. Ardından yumuşak lastiklerle 2.5 sn hızlandık. Açıkçası mükemmel bir tur değildi. Burada çok fazla kazanabilirsiniz.  İki virajı inceleyip üzerinde çalışmamızı istiyorum. Ardından iyi pozisyonlar için savaşabiliriz."

"Umarım bir şeyler değişmez. Umarım her şey aynı kalır ve sıralamalarda da iyi oluruz. Bu sayede iyi bir hafta sonu geçirebiliriz. Her güne ayrı yaklaşmalı ve elimizden geleni yapmalıyız."

"Cuma günü kesinlikle süperdi. Umarım cumartesi ve pazar da öyle olur." dedi.

Takım patronu Gunther Steiner, Grosjean'ın performansının sürpriz olduğunu kabul etti ve sakin olacaklarını söyledi.

Steiner, "Sakin kalmalıyız. Tabii ki iyi bir gündü. Bu sene bizim için en iyi cuma günüydü. Yine de ayaklarımın yere basmasını istiyorum. Açıkçası bu cesaret vericiydi ancak bunun nereden geldiğini anlamamız lazım."

"Garajdan çıkar çıkmaz araç iyi çalıştı, rekabetçi olmayı başardık ancak yine de daha fazla anlamamız ve Kevin'i de Romain'in hızına ulaştırmamız lazım." 

"Bu tür, motor gücü açısından daha az hassas pistlerde her zaman daha umutlu ve daha iyi şansa sahip oluyoruz. Normalde Barcelona'da hep rekabetçi oluyoruz. Sene başındaki testlere dönüp bakarsanız, o dönemde temkinli bir iyimserliğe sahiptim çünkü Barcelona bizim için her zaman iyi bir yer oluyor."

"Neden böyle oluyor gerçekten bilmiyorum. Burada gelmeden önce zor bir hafta sonu geçirdiğimiz için, bu performansa biraz şaşırdık." dedi.

 
Brown, Szafnauer'in "F1'den anlamadığı" yorumlarına cevap verdi

Önceki haber

Brown, Szafnauer'in "F1'den anlamadığı" yorumlarına cevap verdi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Romain Grosjean Şimdi al
Takımlar Haas F1 Team
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Abiteboul, Alonso'nun Indy yarışı sebebiyle "zor nefes alıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Abiteboul, Alonso'nun Indy yarışı sebebiyle "zor nefes alıyor"

Brown, Szafnauer'in "F1'den anlamadığı" yorumlarına cevap verdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brown, Szafnauer'in "F1'den anlamadığı" yorumlarına cevap verdi

Grosjean, cuma günü 3 defa iç çamaşırını değiştirmiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
40dk

Grosjean, cuma günü 3 defa iç çamaşırını değiştirmiş

Ferrari pilotları, Barcelona'daki ilk günden memnun
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari pilotları, Barcelona'daki ilk günden memnun

İspanya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

İspanya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2

Binotto: "Vettel sezon sonuna kadar takımda kalacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Vettel sezon sonuna kadar takımda kalacak"

Hamilton: "Red Bull'un yarış temposu Mercedes'e yakın"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Red Bull'un yarış temposu Mercedes'e yakın"

Indy 500 Antrenmanlar: Cuma gününün en hızlı Andretti, Alonso 25. oldu
IndyCar IndyCar / Antrenman raporu
18dk

Indy 500 Antrenmanlar: Cuma gününün en hızlı Andretti, Alonso 25. oldu

Son Haberler

Grosjean, cuma günü 3 defa iç çamaşırını değiştirmiş
F1 Formula 1 / Son dakika
40dk

Grosjean, cuma günü 3 defa iç çamaşırını değiştirmiş

Brown, Szafnauer'in "F1'den anlamadığı" yorumlarına cevap verdi
F1 Formula 1 / Son dakika

Brown, Szafnauer'in "F1'den anlamadığı" yorumlarına cevap verdi

Abiteboul, Alonso'nun Indy yarışı sebebiyle "zor nefes alıyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Abiteboul, Alonso'nun Indy yarışı sebebiyle "zor nefes alıyor"

Wolff: “Gelecekte Mercedes’teki rolümün ne olacağı henüz belli değil”
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: “Gelecekte Mercedes’teki rolümün ne olacağı henüz belli değil”

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari pilotları, Barcelona'daki ilk günden memnun

2
Formula 1

Grosjean, cuma günü 3 defa iç çamaşırını değiştirmiş

40dk
3
Formula 1

Abiteboul, Alonso'nun Indy yarışı sebebiyle "zor nefes alıyor"

4
Formula 1

İspanya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2

5
Formula 1

Wolff: “Gelecekte Mercedes’teki rolümün ne olacağı henüz belli değil”

Son Videolar

Mercedes mühendisi 01:00
Formula 1

Mercedes mühendisi "60 saniyede" işini anlatıyor

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 03:49
Formula 1

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – 70. Yıl Dönümü GP'den en iyi fotoğraflar 03:18
Formula 1

Grand Prix Greats – 70. Yıl Dönümü GP'den en iyi fotoğraflar

70. Yıl Dönümü GP start gridi 01:01
Formula 1

70. Yıl Dönümü GP start gridi

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi 09:04
Formula 1

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi

Son Haberler

Grosjean, cuma günü 3 defa iç çamaşırını değiştirmiş
F1

Grosjean, cuma günü 3 defa iç çamaşırını değiştirmiş

Brown, Szafnauer'in "F1'den anlamadığı" yorumlarına cevap verdi
F1

Brown, Szafnauer'in "F1'den anlamadığı" yorumlarına cevap verdi

Abiteboul, Alonso'nun Indy yarışı sebebiyle "zor nefes alıyor"
F1

Abiteboul, Alonso'nun Indy yarışı sebebiyle "zor nefes alıyor"

Wolff: “Gelecekte Mercedes’teki rolümün ne olacağı henüz belli değil”
F1

Wolff: “Gelecekte Mercedes’teki rolümün ne olacağı henüz belli değil”

Ferrari pilotları, Barcelona'daki ilk günden memnun
F1

Ferrari pilotları, Barcelona'daki ilk günden memnun

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.