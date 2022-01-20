Briatore, Alpine'e dönebilir mi?

Alpine F1 takımında yönetim değişiklikleri kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak Marcin Budkowski görevinden ayrılmıştı ve Alain Prost'la da kontrat yenilenmediği ortaya çıktı.

Şimdi takım yönetiminde bazı boşluklar var ve ana patronluk görevinin Otmar Szafnauer'e verilmesi bekleniyor.

Diğer tarafta takım danışmanlığı rolü içinse, eski Renault patronu Briatore'nin adı geçiyor.

Özellikle İtalyan basınında dolaşan haberlere göre Briatore'nin takımla pozitif bir ilişkisi var ve takıma dönüşü, masanın üzerindeki seçeneklerden birisi olabilir.

Marca gazetesi, bunun üzerine konuyla alakalı daha fazla araştırma yaptı ve Alpine'e yakın bir kaynakla iletişime geçti.

Kaynağa göre Briatore'nin dönüşü oldukça düşük bir ihtimal gibi görünüyor. Fakat tamamen imkansız değil.

Kaynak, Marca gazetesine şöyle diyor: "Briatore'nin dönüşü çok zor görünüyor ancak karmaşık senaryolar F1'de çoğu zaman gerçeğe dönüşebilir. Bunu pek çok kez gördük."

"Alain Prost esas olarak sembolik bir pozisyondaydı ve Alpine'nin bir danışmana ihtiyacı olmadığını söyleseler de, şimdi bu pozisyon boşaldı."

"Eğer (Briatore) geri dönerse, o rolde olacaktır. Bir patron veya takımın yönetiminde olmayacak, sadece bir danışman olacak."

Briatore'nin Renault CEO'su Luca de Meo ve Fernando Alonso ile bağları, olası bir danışmanlık rolünün önünü açabilir.